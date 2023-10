[ヒューマン]

~リスキリングによるオフィスワークからRPA開発者へのキャリアップを支援~



総合人材サービス会社で、DXソリューション活用支援サービスを展開するヒューマンリソシア株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:御旅屋 貢、以下「当社」)は新たに、派遣スタッフを対象としたRPA研修プログラムとして、「Power Automate for desktop」コースを開講しましたので、お知らせいたします。「WinActorコース」(※2)と2つのRPA研修によるリスキリングを通じて、派遣スタッフのキャリアアップを支援するとともに、顧客企業のRPA人材ニーズに対応してまいります。





【本件のポイント】

派遣スタッフ向けRPA研修プログラム「Power Automate for desktop」コースを開講



「WinActor」と2つのコースで、スキル習得によるRPA開発者へのキャリアアップを支援



RPA開発者ニーズに応えるべく、育成型人材サービスを拡大







Power Automate for desktop 育成研修プログラム

URL: https://haken.resocia.jp/lpo/rpa01/



※1 Microsoft、Power Automate for desktopは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※2 WinActor(R)は、NTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。



背景・概要







当社では、人材確保における課題解決策として、人材派遣・人材紹介サービスを通じた人材のご提案と、DXツール利活用による生産性向上支援を行っています。特にRPA「WinActor」においては、RPAスキル向上に向けた研修を、延べ12,000名超の法人ユーザーや派遣スタッフに実施するなど、DX推進に向けた支援を積極的に行ってきました。多くのRPAツールが登場し、マイクロソフト社の「Power Automate for desktop」の利用が拡大していることを受け、このたび、派遣スタッフ向け「Power Automate for desktop」研修プログラムを開講することといたしました。

本研修は、eラーニングによる基礎知識や基本操作の学習と、実践に即したRPAフロー構築の練習により、RPAスキル習得を目指すプログラムで、受講には事前に当社派遣登録が必要です。また当社より就業中の派遣スタッフには無料で提供し、人材ニーズが高いRPA開発者へのキャリアアップを支援します。



「Power Automate for desktop」研修について







RPAスキル習得により、キャリアアップを図りたい方向けの研修です。操作方法のみではなく、ハンズオン研修で実践的な練習を重ねることで、プロセス自動化手法の理解も深めます。







<詳細・お申込み>

https://haken.resocia.jp/lpo/rpa01/



※3 事前に当社派遣スタッフの登録が必要です。

※4 受講後当社から派遣就業した方にはキャッシュバック制度があります。詳細はWEBサイトにてご確認ください。





●派遣スタッフが多く活躍するオフィスワークでは、RPAスキルが強みに

日本人材派遣協会の調査(※5)では、1年前と比べ「業務範囲が広がった/高度なスキルが必要となった」と回答した派遣スタッフは、2021年調査の4割超から、2022年調査では5割超に増えており、技術が進化し新たなソリューションが次々うみだされる時代において、求められる業務やスキルの幅が広がっていると推察されます。RPAは、派遣スタッフの多くが活躍する事務・オフィスワーク部門に広く導入されており、こうしたRPAを使いこなせる人材ニーズは今後も高まることが予想されます。



※5 参照: 一般社団法人日本人材派遣協会「派遣社員WEBアンケート調査」

https://www.jassa.or.jp/know/library/questionnaire/





●「Power Automate for desktop」利用企業は増えるが、開発者が不足している

RPAは、作業プロセスを変えずに、現場で、PC作業を自動化できることが大きなメリットです。しかしながら、RPA開発者が不足している、RPA作業の時間がとれない、といった理由から、導入しても効果的に活用できない状況が多くあります。当社がPower Automate for desktop利用の法人ユーザーに実施したアンケート(※6)でも、7割近くが「RPA開発者の育成」が課題であると回答しており、開発者の育成・確保が課題となっています。



※6 Power Automate for desktop利用ユーザーへのアンケート内にて、活用における課題に関する設問に対して、「開発者の育成」を選択した割合(複数回答)。回答数:81件。





<DXソリューション活用支援サービスについて>

「Work Innovation」をミッションに、DXソリューションの活用を支援しています。ヒューマングループの中核事業である“教育”を起点としたDX活用スキル向上支援が強み。人材サービス会社としてのノウハウとDX人材の育成、ソリューションの提供と定着支援まで、企業のDX推進を強力にサポートします。

●DXソリューションサービスサイトURL: https://dx-pro.resocia.jp/



<ヒューマンリソシアについて>

総合人材サービス会社として、人材派遣、人材紹介、業務受託サービスを全国26拠点で展開しています。1988年創業以来、教育事業をバックボーンに多彩なサービスを展開するグループの総合力を活かし、「人材」に関する幅広いサービスを提供しています。

●ヒューマンリソシアWEBサイト: https://resocia.jp



<ヒューマングループについて>

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、ITと多岐にわたる事業を展開しています。1985年の創業以来「為世為人(いせいいじん)」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内300拠点以上のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

●ヒューマンホールディングスWEBサイト: https://www.athuman.com/



会社概要

ヒューマンリソシア株式会社

●代表取締役: 御旅屋 貢

●所在地: 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金: 1億円

●URL: https://resocia.jp



