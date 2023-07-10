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ビッケブランカのライブハウスツアー『Vicke Blanka LIVE HOUSE TOUR 2023』ファイナル公演の模様を、U-NEXTにて見放題で独占ライブ配信決定！

［株式会社 U-NEXT］

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年7月31日（月）に『Vicke Blanka LIVE HOUSE TOUR 2023』を見放題で独占ライブ配信いたします。本公演は月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。



『ブラッククローバー』シリーズで担当した主題歌「Black Catcher」がロングヒットし、
2022年にはフランス映画『シャイニー・シュリンプス！世界に羽ばたけ』の世界共通エンディング曲「Changes」に起用されるなど、その音楽性が国内外問わず支持されているシンガーソングライターのビッケブランカ。

今年5月から開催している『Vicke Blanka LIVE HOUSE TOUR 2023』は、ビッケブランカとして久しぶりのライブハウスでのツアーとなり、大阪を皮切りに広島、愛知、宮城、石川、北海道、福岡を巡り、残すは東京のファイナル公演のみとなっています。U-NEXTでは、7月31日（月）にZepp DiverCityで開催される『Vicke Blanka LIVE HOUSE TOUR 2023』のファイナル公演の模様を、見放題で独占ライブ配信いたします。

さらに7月12日（水）からは2020年にBillboard Live YOKOHAMAで開催された『Billboard Special Live 2020』のライブ映像の配信を開始いたします。あわせてお楽しみください。

Vicke Blanka LIVE HOUSE TOUR 2023

【配信の詳細はこちら】
https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000002280

【配信時間】
ライブ配信：2023年7月31日（月）19:00 ～ ライブ終了まで
見逃し配信：準備完了次第 ～ 8月7日（月）23:59まで

【視聴可能デバイス】
・スマートフォン / タブレット（U-NEXTアプリ）
・パソコン（Google Chrome / Firefox /Microsoft Edge / Safari）
・テレビ（Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV / AirPlay）
・ゲーム機（PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5）
※ライブ配信には1時間に最大約5.5GBの通信量を消費します。当日はWi-Fi環境での視聴を推奨します。

U-NEXTとは
U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど33万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、94万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。
株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp
U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp
※GEM Partners調べ／2023年6月時点 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/10-18:46）

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