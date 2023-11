[株式会社ハピネット]

株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本誠一、証券コード:7552)は、おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル『Happinet Indie Collection』より、新パッケージ製品「ミュータント タートルズ:シュレッダーの復讐 アニバーサリーエディション」を、Switchにて2023年11月30日(木)に発売しました。本製品には、2022年に発売した「ミュータント タートルズ:シュレッダーの復讐」ゲーム本編に加えて、現在配信中のDLC「Dimension Shellshock」の内容が収録されます。

なおダウンロード版「ミュータント タートルズ:シュレッダーの復讐」、DLC「Dimension Shellshock」はDotemu SASより発売します。









■「ミュータント タートルズ:シュレッダーの復讐」について

本作は、1987年のTVアニメシリーズをベースにしたベルトスクロールアクションです。

タートルズのCV(音声:US版)は当時のオリジナルキャストで収録!懐かしいアクションでありながらも画期的なゲームプレイを特徴とし、お気に入りのタートルズと共に繊細なピクセルアートで描かれる世界で大暴れできます。



ニューヨークを舞台に宿敵シュレッダー率いるフット団との戦いを描くストーリーモードや、アクション要素にフォーカスし、スコアを稼ぎ自分の腕を試せるアーケードモードの他、難易度選択やアイテム収集、チャレンジなど繰り返し遊びたくなる要素も満載です。





■追加コンテンツについて

追加コンテンツでは、新たな仲間と新たなゲームモードが追加されます。

1. 新プレイアブルキャラクターに「ウサギ」と「カライ」が参戦!

2. 新たなゲームモード「サバイバルモード」でニンジャスキルを見せつけよう!





「サバイバルモード」では、かけらを集め、次元クリスタルを完成させることで、TMNTの様々な時代をオマージュした6つの次元を旅することができます。またシュレッダーとその手下に変身できたり、昔懐かしいあの頃のタートルズを思い出す新たなキャラクターカラーも入手できます。「サバイバルモード」ではランキングにも対応しているため、ハイスコアを目指して挑戦できます。タートルズと新たな仲間でマルチバースを駆け巡る旅をお楽しみください。







【商品概要】

タイトル:ミュータント タートルズ:シュレッダーの復讐 アニバーサリーエディション

発売日:2023年11月30日(木)

価格:4,180円(税込)

対応機種:Switch

ジャンル:ベルトスクロールアクション

プレイ人数:1人~6人

CERO:B

言語: 日本語/英語/フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語/ブラジルポルトガル語

コピーライト:(C) 2022-2023 Viacom Overseas Holdings C.V. All Rights Reserved. Teenage Mutant Ninja Turtles and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom Overseas Holdings C.V. Nickelodeon and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

(C) 2022-2023 Dotemu, All rights reserved. Game developed by Tribute Games. Licensed to and Published in Japan by HAPPINET CORPORATION.

■Tribute Games について

Tribute Games は、ピクセルアートやクラッシックスタイルデザインにフォーカスしたゲームの開発と販売を手掛けるモントリオールにあるスタジオです。2011 年の設立以降、レトロゲームを現代風にアレンジすることにチャレンジし続け、2020 年、小規模のディベロッパーをサポートし、ゲーム販売を行う為、ゲームパブリッシング部門を立ち上げました。



■Dotemu について

レトロゲームの現行プラットフォームへの移植開発を専門としたフランスのゲームメーカーです。クラシックゲームを、PC やモバイル、コンソールといった現行のプラットフォームで、全てのゲーマーがゲームプレイを楽しむことができるようにすることを使命としています。世界的知名度のあるパブリッシャーとのコラボレーションにより、PC/コンソール向けにトップセラー作品を次々と世に送り出し、Tribute Games 社が開発した「ミュータント タートルズ:シュレッダーの復讐」を発売しました。

2007 年の設立以降、Dotemu はクラシックゲーム本来の魅力を伝えるためにその技術的ノウハウを活かし、これら名作の楽しさを新世代のゲーマーに伝え、ふたたび蘇らせることに注力しています。



Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/30-13:16)