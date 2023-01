[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

「超文明の脈動」の最終章がついに開幕!



スマートフォン向けアルティメットカードバトル『TEPPEN』にて、新カードセット「Sigma's Invasion」を2023年1月5日(木)に実装いたしました。





▶▶『TEPPEN』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20230105tpnpt01





https://teppenthegame.com/jp/news/88



本カードセットでは、新三部作「超文明の脈動」の最終章であるEpisode3「Sigma's Invasion」が描かれています。











「Sigma's Invasion」には、三部作の「Jurassic Rampage」「Operation Cannon Spike」にそれぞれ登場したキャラクターたちが再び登場します。超文明がもたらすのは光か闇か、物語の結末をどうぞお楽しみください。

なお、新カードセット「Sigma's Invasion」の特設サイト内では、サイトを最後までご覧いただいた方に、期間限定で「Sigma's Invasion」のパックチケット×1をプレゼント中です。Twitterにて特設サイトをシェアすると、さらにもう1枚ゲットできます。サイトを最後までチェックして、新カードを手に入れましょう。



【「Sigma's Invasion」パックチケット取得期間】2023年1月16日(月)23:59まで

【「Sigma's Invasion」実装日】2023年1月5日(木)メンテナンス後 ~



さらに、本日より開始した「3.5 YEAR ANNIVERSARYイベント」の一環として、メンテナンス終了後から「Sigma's Invasion」のパックチケット×10およびシークレットスフィア×3をプレゼントします。



その他、2022年7月に実施した「TEPPEN人気投票【レジェンダリー】」において、1位を獲得した「超文明の反逆者 Σ」の特別なシークレットカードをプレイヤーの皆様に配布します。期間中にログインして、ぜひゲットしましょう。









これらに加え、『TEPPEN』では2023年1月中旬に「ゼロ」専用エクストラスキン「バージル」を実装します。伝説の魔剣士の血を継ぐ男のスタイリッシュなヒーローアーツをご堪能ください。



