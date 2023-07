[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

ソニー・ミュージックレーベルズ/レガシープラスLabel のオフィシャルサイト「otonano」にて定期更新中の人気ビデオ・プレイリスト企画「極!音楽映像万博 -ENJOY THE MUSIC!!-」で、第13弾 ”包み込む雨、祈る雨”が7月14日、公開となった。







今回Youtube無料視聴エリアにフルサイズ初公開となるビデオ作品は4楽曲。内、3曲はライヴ映像となり、REBECCAは「POISON TOUR87~88」から「真夏の雨」、松本典子は1986年の渋谷公会堂Liveから「THIS COOL~冷たい雨~」、谷村有美は1989年のNKホールLiveから「HELP」。また、冨田ラボ「アタタカイ雨 feat.田中拡邦(MAMALAID RAG)」のミュージックビデオが公開された。





今回のプレイリストは、これら初公開ミュージック・ビデオを含む計6曲のラインナップで展開されている。温度や色彩の異なる珠玉の雨ソング6曲を、五感を研ぎ澄まして体感してほしい。





■第13弾 ”包み込む雨、祈る雨” ビデオ・プレイリスト 特設ページURL

https://www.110107.com/banpaku/





■公開楽曲リスト

1. REBECCA - 真夏の雨

2. ハイ・ファイ・セット - 雨のステイション

3. 八神純子 - みずいろの雨

4. 松本典子 - THIS COOL~冷たい雨~

5. 谷村有美 - HELP

6. 冨田ラボ - アタタカイ雨 feat.田中拡邦(MAMALAID RAG)



