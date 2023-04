[株式会社ベイクルーズ]

発売に伴い、5月2日(火)よりゴールデンウィーク期間中5DAYPOPUP TOURを開催。





この度株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する「Oriens JOURNAL STANDARD(オリエンス ジャーナル スタンダード)」より、Oriens X BiBi BELINDAとのコラボレーションアイテムがローンチ致します。

モデル,DJ,様々な場面で活躍しているBiBi YUAが手掛けるハンドメイドジュエリーブランド、BiBi BELINDAとのコラボレーション。







コラボレーションアイテムは、BiBi Berindaの人気シリーズにOriensらしさのあるカラーリングを落とし込んだ別注アイテム4型が発売予定。



【Exclusive Item】

BiBi Belinda X Oriens 別注ネックレス 2color ¥9,000+tax



BiBi Belinda X Oriens 別注リング 1color ¥8,000+tax



BiBi Belinda X Oriens 別注ブレスレット 1color ¥9,000+tax













発売に伴い、GW期間5月2日(火)から5月6日(土)の5DAY POPUPを開催!



・5/2-3 Oriens HEPFIVE大阪店&AFTER PARTY at @rockstarhotel

・5/4-5 Oriens 名古屋店【BAYCREW'SSTORE】

・5/6 Oriens 新宿ルミネエスト店



今回ビジュアル衣装として登場しているハンドメイドニットブランドAllergyの新作アイテムがPOPUPでも同時発売予定となる。



popupを記念して、5/2、5/4の各店舗初日popupでは店内にてDJイベントも開催。

又POPUP初日5/2には大阪 Rock star hotel にてAFTER PARTYを行います。



SP特典

コラボレーションアイテムご購入でbibiyuaとの写真撮影



▼POPUP STORE 店舗情報

・Oriens JOURNAL STANDARD ルミネエスト新宿店

〒160-0022

東京都新宿区新宿3丁目38番1

ルミネエスト新宿B2F

TEL:03-3226-6066



・Oriens JOURNAL STANDARD HEP FIVE OSAKA店

〒530-0017

大阪府大阪市北区角田町5-15

HEP FIVE 1F

TEL:06-6366-6095



・ベイクルーズストア名古屋【Oriensは3F】

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄3-29-1

名古屋PARCO南館B1~3F

3F TEL:052-211-9374





【BiBi BELINDA】AS YOURSをコンセプトに、年齢やスタイル、性別など関係なく他人に捕わない、自分らしいジュエリーの付け方を提案するハンドメイドジュエリーブランド、BiBi Belinda。



公式Instagram

BiBiYUA https://www.instagram.com/bibiyua/

BiBi BELINDA https://www.instagram.com/belindajewellry/【Oriens JOURNAL STANDARD】JOURNAL STANDARDから生まれた姉妹ブランド。 「好きなものを、好きなように、好きなだけ」をコンセプトに、オリジナル商品、インポートブランドを取り扱うセレクトショップです。20代のメンバーが、バイイングから販売まで全てを行い、自分たちと同じ年代の若者にリアルクローズを提案。・ベイクルーズストア(ECサイト): https://baycrews.jp/brand/detail/oriensjournalstandard・Oriens公式Instagram: https://www.instagram.com/oriens.js/・会社概要・設立:1977 年 7 月 22 日(株式会社ベイクルーズ)・代表:代表取締役会長 窪田 祐・代表取締役 CEO:杉村 茂・本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST・事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

・HP: http://www.baycrews.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/23-15:15)