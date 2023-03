[株式会社世界文化ホールディングス]

絵本『王さまのお菓子』POP UP STORE を記念して開催された「王さまのお菓子フォトコンテスト」。受賞作品のなかから大賞「ガレット・デ・ロワ賞」と「石井睦美さん・くらはしれいさん賞」をご紹介いたします。「絵本『王さまのお菓子』の世界へようこそ POP UP STORE」開催情報もご案内します。













POP UP STORE開催記念!「王さまのお菓子フォトコンテスト」受賞作品発表



2022年12月21日~2023年2月14日まで東京・丸善丸の内本店にて開催された絵本『王さまのお菓子』POP UP STORE(4月11日まで大阪・MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店にて開催中。福岡・丸善 博多店へ巡回予定)を記念して開催された「王さまのお菓子フォトコンテスト」。読者の皆様より沢山の素敵な作品をご応募いただきました。



受賞作品のなかから、大賞「ガレット・デ・ロワ賞」と「石井睦美さん・くらはしれいさん賞」合計11名様の作品を絵本のご感想(抜粋)とともにご紹介いたします。





大賞「ガレット・デ・ロワ賞」(1名様)







@iroiro.yomimono 様

▼『王さまのお菓子』ご感想(抜粋)

くらはしれいさんの、イラストの色使いは優しくて甘くて、ハッピーな気分になります。装丁も素敵で、見返し部分がクッキー感の内側のツルツルの紙みたいになっているところが堪りません。

石井睦美さんが後書きでおっしゃる言葉も素敵です。

だれかのよろこぶ顔が見られることも、そのひとのしあわせを願うことも、しあわせなことだからでしょう。

自分の幸せだけでなく、他の人の幸せも素直に喜べる心でありたいなと思います。





石井睦美さん・くらはしれいさん賞(10名様)







@rika.orie 様

▼『王さまのお菓子』ご感想(抜粋)

「王さまのお菓子」は娘が産まれて本屋さん巡りが日課となった頃に出会った一冊。

物語も絵もとても素敵で心温まりもうすっかり大ファン。

娘への読み聞かせはまだ早いので、しばらくはママのお気に入りの一冊。

娘が大きくなってからも継いでいきたい1冊です。







@saki.whitesnow 様

▼『王さまのお菓子』ご感想(抜粋)

娘も自宅にある絵本の中でも特に気に入っていて

毎日のように「王さまのお菓子」の読み聞かせをリクエストされます。

くらはしれいさんのイラストが大好きで、温かい気持ちになれるストーリーです。

子どもと大人ではまた感じ方も違う作品なのかな?と思います。

成長とともに作品の感じ方がどんな風に変わるのか楽しみです。



-------------------------------------------------------







@matohouse2017 様

▼『王さまのお菓子』ご感想(抜粋)

この絵本、帯が王冠になっていて、カバーをめくると…

表紙の絵を見ているだけでも幸せになれる1冊です。

こんな可愛い女の子のフェーヴ、私も欲しいなぁ。



-------------------------------------------------------







@anpanpan 様

▼『王さまのお菓子』ご感想(抜粋)

王さまのお菓子』の絵本との出会いは、手芸店で購入した、くらはしれいさんデザインの生地です。

くらはしさんの可愛らしくて素敵な色合いのイラストが大好きになり絵本を選びましたが、内容も素晴らしくて何度も読み返したくなる絵本です。

ほんわか心温まるお話で、娘は読み終えてすぐに弟に読んあげていました。弟は『○○君のパイに入ってたらネエネにあげる』と言っていて、ほっこりしました。



-------------------------------------------------------









@kimagure_05 様

▼『王さまのお菓子』ご感想(抜粋)

くらはしれいさんの可愛いイラストにガレット・デ・ロワのお話。

お話が気になって気になって、、

ポップアップストアには行けそうになかったので、

近くの本屋さんでお取り寄せしてもらいました。

わが家にきたフェーヴも

こんなこと思っていたのかなぁなんて。

やさしい気持ちになれる絵本でした。



-------------------------------------------------------





@kazue_sisyuu 様

▼『王さまのお菓子』ご感想(抜粋)

ひと目見たときから刺繍にしたい!と思っていました。

アンティーク感のあるイラスト、美しくて優しい色使い、表情豊かな人たち。全部素敵なんです。

お話はフランスの新年のお菓子、ガレット・デ・ロワの中に入ってるフェーヴが主人公。

こどもたちのあどけない会話や、人を想う優しい気持ちが溢れた素敵なお話です。



-------------------------------------------------------







@michelin_ac 様

▼『王さまのお菓子』ご感想(抜粋)

「王さまのお菓子」のポップアップストアに行きました。

フランスのお菓子、ガレット・デ・ロワが題材となった絵本です。

優しさの詰まった素敵な物語で私も幸せな気持ちになりました。

くらはしれいさんのイラストもとても可愛くて大好きです。



-------------------------------------------------------





@hinatter 様

▼『王さまのお菓子』ご感想(抜粋)

大好きなくらはしれいさんの絵に惹かれて購入した絵本。

読んでみたら石井睦美さんのお話もとても素敵で……!

ストーリーはもちろん、ことばえらびやテンポも素晴らしく、最後は耐えきれず泣いてしまいました。

パイのクリームみたいにしあわせがつまった1冊です。



-------------------------------------------------------





@001ehon 様

▼『王さまのお菓子』ご感想(抜粋)

去年出会った絵本で知った「王さまのお菓子」という名前のケーキ。

一年の初めに家族で食べて新年をお祝いするもの。

このパイの面白いところは、中にフェーブ(陶器の人形)が隠れていて、それを引き当てた人はその日は王様になれて、幸福な一年を過ごせるのだそう。

この絵本に出会ってから、ガレット・デ・ロワを食べたくて待ちに待っていました!



-------------------------------------------------------







@mame.daruma 様

▼『王さまのお菓子』ご感想(抜粋)

「王さまのお菓子」という絵本に魅了されています。

絵が素敵なのはもちろん、お話もほっこり。です。

mdノートに貼ったのは同絵本のグッズ・ポストカードとスタンプを切り抜いたもの。





「絵本『王さまのお菓子』の世界へようこそ POP UP STORE」開催情報





可愛くて実用的なEHONSオリジナルグッズ販売や、『王さまのお菓子』『おてがみBOOK』の中から、くらはしれいさんの素敵な複製原画の展示販売も。石井睦美さんとのダブルサイン本や色紙、 ガレットデロワのサンプルも並びます。



<開催中>

■場所:大阪・MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店 1Fイベントスペース

https://honto.jp/store/detail_1570065_14HB320.html

■日程:2月17日(金)~4月11日(火)



<今後の巡回予定>

■場所:丸善 博多店

https://honto.jp/store/detail_1577305_14HB310.html

■日程:4月17日(金)~6月中旬予定







絵本『王さまのお菓子』のご紹介







『王さまのお菓子』(文・石井睦美 絵・くらはしれい)は、2022年度 第55回造本装幀コンクールで出版文化産業振興財団賞を受賞。第4回「親子で読んでほしい絵本大賞」(JPIC読書アドバイザークラブ主催)では第4位に入賞しました。本書の帯は、頭のサイズに合わせて切って、テープで止めると王冠になる特別仕様で、本を読んだあとは王様や女王様になって楽しむことができます。多くの読者から愛される絵本です。









<絵本の内容>

フランスの新年には欠かせないお伝統的なお菓子「ガレット・デ・ロワ」は、「王さまのお菓子」とも呼ばれています。パイの中には、豆粒ほど小さな陶器の置き物「フェーヴ」が入っていて、切り分けたパイでフェーヴをひきあてたひとは、王さま(女王さま)になって、その一年幸せになれると言われています。



本書の主人公は、そんなフェーヴのお人形、ミリー。

「さあ、いっておいで。きみは だれをしあわせに するんだろうねぇ」

パティシエのブランさんにそう言われたミリーは、アーモンドクリームがたっぷりつまったパイの中へ。

さて、ミリーの行く先は……?

「わたしに だれかを しあわせにすることなんてできるのかしら?」

無邪気で心優しいミリーは、思い悩みます。大切な誰かを想う、甘くやさしい物語です。



<著者プロフィール>

■文:石井 睦美(いしい むつみ)

作家、翻訳家。『五月のはじめ、日曜日の朝』(岩崎書店)で毎日新聞小さな童話大賞、新美南吉児童文学賞を受賞。『皿と紙ひこうき』(講談社)で日本児童文学者協会賞、『わたしちゃん』(小峰書店)でひろすけ童話賞を受賞。作品に「すみれちゃん」シリーズ(偕成社)、『100年たったら』(アリス館)、『まいごのてがみ』(世界文化社)など多数。



■絵:くらはし れい

岐阜県生まれ。イラストレーター。絵本や書籍の挿画、パッケージのイラストなど、幅広い分野で活躍中。自身のサイトではオリジナルグッズの制作・販売もしている。作品に『レミーさんのひきだし』(小学館)がある。



<刊行概要>

『王さまのお菓子』

■発売日:2021年12月2日(木)

■定価 :1,650円(税込)

■発行 :株式会社世界文化ブックス

■発行・発売:株式会社世界文化社

https://www.sekaibunka.com/book/exec/cs/21822.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/20-15:16)