2/10 Zepp DiverCity (TOKYO) 【1部】14:00~ 【2部】18:30~



100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」および韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営するCJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、人気ボーイズグループEPEXの自身初となるZepp TOUR『EPEX 2ND CONCERT <So We are not Anxious> in JAPAN』 を2024年2月に開催いたします。このたび追加公演が決定しましたので、お知らせいたします。







今月16日と17日にはソウルで2回目の単独コンサート「So We are not Anxious」を成功裏に終了させ、韓国でも熱い反響を呼んでいる8人組ボーイズグループEPEX。2024年2月3日より東京、福岡、大阪、愛知、横浜の全国5都市で自身初となるZepp TOURを控えており、期待を集めています。このたび、2月10日Zepp DiverCity (TOKYO)での追加公演(14:00開演、18:30開演の2公演)が決定しました。この追加公演のチケットは、12月28日18:00よりファンクラブ抽選先行にて開始いたします。また、一般販売は2024年1月19日10時にスタート予定です。追加公演以外の公演もチケットボード先着受付にてお求めいただけます。2024年も大注目の“ライジングドル”ことEPEXの 初めてのZepp TOURをお見逃しなく!



【『EPEX 2ND CONCERT <So We are not Anxious> in JAPAN』開催概要】



◆追加公演◆ 2024年2月10日(土) Zepp DiverCity(TOKYO)

【1部】開場13:15/開演14:00 【2部】開場17:45/開演18:30



2024年2月3日(土) Zepp Haneda(TOKYO)【1部】開場13:15/開演14:00 【2部】開場17:45/開演18:30



2024年2月5日(月) Zepp Fukuoka(福岡) 【1部】開場17:45/開演18:30



2024年2月7日(水) Zepp Namba(大阪) 【1部】開場13:15/開演14:00 【2部】開場17:45/開演18:30



2024年2月8日(木) Zepp Nagoya(愛知) 【1部】開場17:45/開演18:30



2024年2月11日(日) KT Zepp Yokohama 【1部】開場13:15/開演14:00 【2部】開場17:45/開演18:30



【チケット料金】

★1F:スタンディング(整理番号付) ¥11,000(税込)

★2F:全席指定 ¥11,000(税込)

※入場時に別途ドリンク代金600円必要です※3歳以上チケット必要。3才未満入場不可※お一人様1公演につき4枚まで

※チケットの譲渡、および転売は禁止とさせていただきます。※開場/開演時間は変更となる場合がございます。※出演メンバーは都

合により変更・キャンセルとなる場合がございます。変更に伴う払い戻し受付はございませんので、予めご了承ください。※客席を含む

会場内の映像・写真が公開されることがあります。



***ファンクラブチケット抽選先行(追加公演)***

【受付開始】2023年12月28日(木)18:00~2024年1月3日(水)23:59

【当落発表/入金締切】2024年1月6日(土)20:00~2024年1月8日(月)23:59



※ファンクラブにご入会の上、受付期間内にファンクラブサイトに記載のファンクラブチケット申し込みURLよりお申込み下さい。

⇒ファンクラブへのご入会はこちら( https://epex-zenith.jp/paid-registration )

※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。

※受付開始直後や終了直前はアクセス集中による混雑が予想されます。余裕を持って受付期間中にお申し込みください。

※本公演のチケットはticket boardでの受付となり、お申込者様、同行者様ともにticket board会員登録(無料)が必要です。

必ず事前登録を済ませたうえでお申込いただきますようお願い申し上げます。その他、本サイト及び「ticket board」に記載された

注意事項を必読のうえ、お申込ください。



***チケットボード先着受付(追加公演以外)***

【受付開始】2023年12月28日(木)18:00~2024年1月18日(水)23:59

https://ticket.tickebo.jp/sn/epex-sowearenotanxious_tb



<公演に関するお問い合わせ>

福岡:キョードー西日本 TEL:0570-09-2424(月-土 11:00~15:00)

大阪:SOGO OSAKA TEL:06-6344-3326(平日 14:00~16:00※土日・祝日を除く)

愛知:キョードー東海 TEL:052-972-7466(月~金 12:00~18:00・土 10:00~13:00※日曜・祝日は休業)

東京/横浜:SOGO TOKYO TEL:03-3405-9999 (月-土 12:00~13:00/16:00~19:00 ※日曜・祝日を除く)

一般販売ほか詳細は

EPEX JAPAN OFFICIAL FANCLUB 【ZENITH JAPAN】:https://epex-zenith.jp/ をご覧ください。



【EPEXプロフィール】

EPEXは2021年にC9エンターテインメントからデビューした8人組ボーイズグループ。リーダーのWISHをはじめ、KEUM、MU、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDEN、YEWANG、JEFFで構成されています。メンバー全員が2000年代生まれながら、彼らが放つカリスマ性、そしてクールでワイルドな世界観はK-POP界でも一目置かれています。グループ名のEPEXには「The gathering of eight youths reaches eight different apexes (8人の少年が集まって8つの頂点を成しとげる)」という意味が込められています。



■Mnet Japanオリジナルコンテンツ「EPEX FeedZ」が絶賛放送・配信中!

コンテンツサイト:https://mnetjp.com/program/3096/

メンバー全員が2000年代生まれのEPEXがZ世代を代表して、今、韓国の若者の間で話題のさまざまな最新トレンドを体験していく!この番組でしか見ることのできないEPEXによるスペシャルファッションショーも開催!

12月21日(木)より毎週(木)20:00~オンエア・配信。全4回。



【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/

韓国100%エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー!、全国のケーブルテレビほかで視聴可能



【Mnet Smart+】 https://smart.mnetjp.com/

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。

Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。

公式SNS ★X(旧Twitter) @MnetJP_Ch ★LINE Mnet_japan ★Instagram mnetsmart



