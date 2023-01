[ライブ・ビューイング・ジャパン]

GLOBE CODING情報サイト:https://liveviewing.jp/kuwatakeisuke2023/



桑田佳祐、2022年大晦日に開催された年越し公演を

ライブ&ドキュメンタリーフィルムとして

ローチケ LIVE STREAMING(GLOBE CODING)にて配信!!









2022年10月にソロ活動35年を迎えた桑田佳祐が、11月から12月にかけて5大ドームを含む全国7都市を巡り、

約40万人を動員した全国ツアー“LIVE TOUR 2022「お互い元気に頑張りましょう!!」”。



いつも応援してくださる皆様へ“感謝の5倍返し”をするべく開催したこのツアーは、ベストアルバム『いつも何処かで』とともに、

まさにソロ35年間の集大成を今現在に投影するかのようなライブとなりました。



このツアーの大千秋楽であり、2023年の幕開けを迎えた“年越しライブ”、12月31日横浜アリーナ公演の模様を2月12日に完全配信!!



また、大晦日の1日をドキュメンタリーフィルムとして描き、まるで横浜アリーナの客席に座り、その特別な1日を体感するかのような、およそ3時間にわたる映像体験をお届けします。



特設サイト:https://special.southernallstars.jp/kuwata2022/tour/streaming





【配信概要】



《タイトル》

桑田佳祐 LIVE TOUR 2022 「お互い元気に頑張りましょう!!」

Live & Documentary Film On Streaming

supported by SOMPOグループ



《日時》

2023年2月12日(日)18:00開場|19:00開演

◆アーカイブ配信期間:配信終了後準備が整い次第 ~ 2023年2月15日(水)23:59まで

※ライブ配信では、途中からご視聴した場合はその時点からの映像となり、巻き戻して再生することはできません。

※アーカイブ配信期間中は何度でもご視聴が可能です。

※見逃し終了までに再生した場合は最後まで視聴可能となります。



《配信メディア》

ローチケ LIVE STREAMING(GLOBE CODING)



《料金/チケット販売》

¥4,500(税込)

※上記チケット代以外に手数料がかかります。

◆販売期間:2023年1月29日(日)0:00 ~2月15日(日)20:59

◆購入サイト:ローソンチケット(GLOBE CODING):https://l-tike.com/kuwatakeisuke/

※お申込みには、事前にプレイガイドの会員登録(無料)が必要になります。



【チケットに関するお問い合わせ】

◇ローソンチケットインフォメーション:https://l-tike.com/contact/

【視聴に関するお問い合わせ】

◇GLOBE CODING: https://globecoding.jp/support/



【注意事項】

※チケットのご購入前に、ライブ配信視聴に適したインターネット環境・推奨環境をお持ちかどうか必ずご確認ください。

※チケットご購入後は、配信中止等の案内事項を除き、変更・払い戻しは理由の如何を問わずお受けできません。

※開演直前はサイトが混雑する恐れがあるため、時間に余裕をもってアクセスしてください。

※本配信は有料配信となっており一切の権利は主催者が有します。動画サイトなどへの無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においても配信画面の録音/録画/撮影を禁止いたします。このような行為が発覚し主催者が必要と判断した場合には警察への通報等、捜査機関の協力を仰ぐことがあります。

※配信イベントのため、ライブ配信をご視聴の場合、インターネット回線やシステム上のトラブルにより、配信映像や音声の乱れ、配信の一時中断・途中終了の可能性がございます。

※お客様のインターネット環境、視聴環境に伴う不具合に関しては、主催者は責任を負いかねます。またその場合、チケット代の払い戻しはいたしかねますので、予めご了承ください。

※1つの「LIVE(シリアル)コード」では、同時に閲覧できる端末は1台までとなります。「LIVE(シリアル)コード」はお客様の責任において厳重に管理してください。

※閲覧にかかるインターネット通信料等はお客様のご負担となります。

※データ通信量が多くなることが想定されるため、Wi-Fiのご利用を推奨いたします。

※有料・無料を問わず、飲食店、広間等で配信ライブ映像を流す商用利用は禁止いたします。



