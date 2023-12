[株式会社フジテレビジョン]

大ヒット台湾BLドラマ「We Best Love」シリーズ監修のツァイ・フェイチアオが総監修 2024年1月1日(月) 0時~独占見放題配信スタート



フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、台湾BLドラマ『Stay By My Side』を、2024年1月1日(月)0時より独占見放題配信することが決定しました。



台湾BLドラマ『Stay By My Side』は、新たな台湾のオリジナルBLドラマ「VBLシリーズ」(Variety Between Love)4部作のシリーズ第1部として制作された、幽霊の声が聞こえる能力を持つ顧歩夏(グー・ブーシア)と彼の新しいルームメイト江馳(ジャン・チー)を軸に展開する学園ゴースト・ラブストーリーです。総監修は大ヒット台湾BLドラマ「We Best Love」シリーズ監修のツァイ・フェイチアオ、ドラマ制作で名高い台湾最大規模のテレビ局「三立電視」がお届けする珠玉のBLドラマとなっています。



医学部から法学部へ転学したため、両親と揉めて家出したエリートの江馳(ジャン・チー)役を新人俳優のヤン・イーシュエン、江馳のルームメイトで幽霊の声が聞こえるようになってしまった顧歩夏(グー・ブーシア)役をボーイズアイドルグループ出身のホン・ウェイジョーが務めます。急にルームメイトとなった江馳が気に入らず、部屋を散らかしたり、嫌がらせばかりする顧歩夏。最初は反目する2人だが、急に聞こえるようになった幽霊の声が江馳に触れると治まることがわかってから2人の関係が変わっていきます。



【ストーリー】

顧歩夏(グー・ブーシア)は幽霊が苦手な宮廟育ち。顧歩夏には幽霊の声が聞こえる能力があったが、怖がりな顧歩夏は祖父や姉に守られ、その力は封印されていた。

ある日、姉が不注意で彼の霊符の一角を焼いてしまい、顧歩夏は幽霊の声が聞こえるようになってしまう。だが、新しいルームメイトの江馳(ジャン・チー)がそばにいると、なぜか幽霊の声が聞こえなくなることに気が付き……。

江馳は家出したエリート転学生。両親からの経済援助を受けずにバイトをしながら大学に通っている。部屋を片付けないルームメイト顧歩夏はやけに自分にベタベタしてくる。元気で何も怖くないように見える顧歩夏だが、時々見せる怖がる表情に、次第に江馳は彼がほっとけなくなってしまい……。





◇ 番組概要

■タイトル:『Stay By My Side』(全10話)

■配信 :2024年1月1日(月)0時よりFOD独占見放題配信開始

■出演 :ホン・ウェイジョー(新風暴)/ヤン・イーシュエン/チェン・ジンシン/シア・ユーホー/

ウェイポー・リァオ/シュー・ボーウェイ/ケビン・チャン 他

■スタッフ:演出:ウー・カイフェイ

脚本:ツァイ・フェイチアオ/リン・ベイシュエン

監修:シュー・ズーレイ/シャオ・ジーウェイ

総監修:ツァイ・フェイチアオ

■URL :https://fod.fujitv.co.jp/title/ g9u9 (配信ページ)



◇ FOD 概要

「FOD」とはフジテレビが運営する公式の動画・電子書籍配信サービスです。「FODプレミアム」では、ドラマ・アニメ・バラエティ・映画など最新作から過去の名作まで80,000本以上の対象作品が月額976円(税込)で見放題。



また、200誌以上の雑誌も特典で読み放題となります。さらに漫画など電子書籍も700,000冊以上の豊富なラインナップからお楽しみいただけます。会員登録不要の「FOD 見逃し無料」では、人気テレビ番組を放送後期間限定で配信。無料で気軽にご利用いただけます。テレビ局ならではのエンターテイメント体験を提供しています。

■URL:https://fod.fujitv.co.jp/



