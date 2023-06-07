【岡山大学】2023年度教育と入試説明会〔6/25,日 岡山…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 6月 5日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）では、2023年6月25日（日）に「2023年度教育と入試説明会」を本学津島キャンパスの一般教育棟A～C棟にて来学方式で開催します。
岡山大学の教育と2024年度入試や岡山大学の就職支援・実績、岡大生からのメッセージなどのメニューを用意しています。岡山大学受験希望者のみなさんのご参加をお待ちしています。
詳細は下記URLをご覧ください。よろしくお願い申し上げます。
岡山大学 2023年度教育と入試説明会
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/okadai-setsumeikai01.html
・午前の部・午後の部を用意していますが、どちらも内容は同じです。
・岡山大学受験希望者を対象としますので、保護者等の方の申込みはご遠慮ください。
・自家用車での来学はお控えください。公共交通機関をご利用ください。
・事前登録制です（保護者等の方は申込できません）。
・当日の説明会の動画を本学Webオープンキャンパスのページに後日掲載予定です。
＜ポスター＞
https://www.okayama-u.ac.jp/user/st/nyushika/2024/pdf/kyouikutonyushi/chirashi2023.pdf
◆参 考
・国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆参考情報
・岡山大学オープンキャンパス（来学方式・ライブ配信方式）〔第1報〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001456.000072793.html
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 学務部 入試課
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7284
FAX：086-251-7197
E-mail：opencampus◎adm.okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えて下さい
メールを送信される場合には、必ず件名を入力してください
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/okadai-setsumeikai01.html
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年6月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001445.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/07-09:46）
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