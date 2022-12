[株式会社ポトマック]

~オンラインショップでは12月20日(火)より先行販売~



「PEANUTS Cafe 中目黒」( http://www.peanutscafe.jp/ )他、6店舗(計7店舗)では、LUCKY BAGを2023年1月1日(日)より販売いたします。「PEANUTS Cafe オンラインショップ」( https://www.peanutscafe.jp/online/ )では2022年12月20日(火)に先行販売いたします。







限定デザインのバッグにオリジナルマグカップとお馴染みグッズが入った今年だけの“LUCKY BAG”が登場!

昨年大好評だったショルダー仕様のLUCKY BAGは、廃棄される食材を染料に加えたFOOD TEXTILEの素材を今年も使い、トートバックの仕様になって登場。毎年、予約開始直後に完売するなどPEANUTS Cafeの人気アイテムが詰まったLUCKY BAGは、今年も見逃せません。











2023 LUCKY BAG 各¥11,000(税込)



限定デザインのバッグとオリジナルマグカップに加え、エコロジカルなキッチンアイテムや、大阪限定で発売されたグッズの中からランダムにチョイス!

さらに、今年も実店舗でご利用いただけるドリンクパスポートが付いてきます。ショップカード感覚でスマホに入れておくだけでも可愛いデザイン◎

「ワクワク」が詰まったお楽しみバッグを、この一年頑張った自分へのご褒美にいかがですか?











◆日本の技術で廃棄される食材を染料に変える“FOOD TEXTILE”とコラボレーション

2種類の素材から丁寧に染められた生地に、両サイドにポケットを付けシンプルなカラーで男女問わず使える、定番のデザインになっています。ちょっとした旅行やお買い物にも使い勝手がよく、季節を問わず活躍してくれます。



<店舗販売日時>

2023年1月1日(日)



・PEANUTS Cafe 神戸(10:00~)

・PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen、大阪(11:00~)

2023年1月2日(月)

・PEANUTS Cafe 中目黒、スヌーピーミュージアム、名古屋(10:00~)

・PEANUTS DINER 横浜(10:00~)







店舗に買いに行けない方でも安心!オンラインショップでは今年も先行予約!



【先行販売】2022年12月20日(火)より予約販売いたします。

ランダムで入った人気商品の詰め合わせはご自宅に届いてからのお楽しみ。

今年頑張った自分へのご褒美に、届くまでのドキドキを楽しみながらお待ちください!



《お届けについて》

12月27日までのご注文で、年明け1/4から順次発送

※ご注文が混雑することが予想されますため、12月28日以降のご注文に関してはご入金確認から10日前後で発送とさせていただきます。あらかじめご了承くださいますようお願い致します。

※年末年始の物流増加、天候によりお届けが遅れる場合がございます。

https://www.peanutscafe.jp/online/



販売店舗







■PEANUTS Cafe 中目黒

〒153-0042

東京都目黒区青葉台2-16-7

TEL 03-6452-5882

HP http://www.peanutscafe.jp/

Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/







■PEANUTS DINER 横浜

〒231-0001

神奈川県横浜市中区新港1丁目3番1号

MARINE & WALK YOKOHAMA 2F

TEL 045-323-9555

HP http://www.peanutsdiner.jp/

Instagram https://www.instagram.com/peanutsdiner/





■PEANUTS Cafe 神戸

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26

PEANUTS HOTEL 1F

TEL 078-200-5848

HP https://www.peanutshotel.jp/

Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/





■PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム

〒194-0004

東京都町田市鶴間3-1-1

南町田グランベリーパーク パークライフ棟

TEL 042-850-7390

HP http://www.peanutscafe.jp/snoopymuseum-tokyo/

Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/





■PEANUTS Cafe 名古屋

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内3-18-15先 RAYARD Hisaya-odori Park

TEL 052-211-9660

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/nagoya/

Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/







■PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前 1-14-30 WITH HARAJUKU B2F

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/sunny-side-kitchen/

Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/







■PEANUTS Cafe 大阪

〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2−1 ららぽーとEXPOCITY 1F

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/https://www.peanutscafe.jp/shoplist/osaka/

Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/







■PEANUTS Cafe オンラインショップ

https://www.peanutscafe.jp/online/









■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan



■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2022 Peanuts Worldwide LLC ( 短縮形 (C) 2022 Peanuts )



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/19-14:16)