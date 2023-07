[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

大久保海太のSony Musicリリース全音源の配信・サブスク化、2023年海の日にスタート!!





Sony Music Labelsのアーカイヴ・セクションであるLegacy Plus制作部がお送りする90年代に作品をリリースした邦楽アーティストに特化した配信・サブスク化プロジェクト“DISCOVER the 90's”。百花繚乱にして非常に芳醇な音楽にあふれた90年代に再びスポットを当てるべく、これまでリイシューされていなかった邦楽アーティストを中心にピックアップ!! この時代を彩った名曲たちを随時配信していきます。







第23弾となるアーティストには “大久保海太” をピックアップ。1999年4月21日にオールセルフプロデュースのマキシシングル「パンチ」でデビュー。以降、疾走感あふれるロックサウンドからセンチメンタルなバラードまで、表現力のあるパワフルなボーカルで作品を発表。Sony Musicより1999年~2001年の間にリリースされたシングル6枚、アルバム3枚が、彼の名前とも親和性のある海の日に配信スタートとなった。





“DISCOVER the 90's” 特設サイトでは、 音楽ライター兵庫慎司氏によるアーティスト解説文が掲載されており、 当時の状況を垣間見る事が出来る。





“DISCOVER the 90's” 第23弾~ ”大久保海太”

※“DISCOVER the 90's” 特設サイトURL http://www.110107.com/discover90s

※配信URL https://LGP.lnk.to/Ht5r9n21



