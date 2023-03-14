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アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAW…

アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』の「アクリルスタンド」「グラデキーホルダーコレクション」などが「あみあみ」から登場！

［大網株式会社］

「ロゴチャームキーホルダー」「クリスタル缶バッジ」もご案内中。

フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』の「グラデキーホルダーコレクション」「ロゴチャームキーホルダー」「クリスタル缶バッジ」「アクリルスタンド」を、発売いたします。



■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html


製品情報】


アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 グラデキーホルダーコレクション



□メーカー希望小売価格：1パック　880円（税込）/1BOX　6,160円（税込）
□発売日：2023年5月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【1BOX】7個入り
【サイズ】約60mm
【素材】アクリル

全7種よりメーカー規定の比率に従い封入。

アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』より、グラデキーホルダーコレクションが登場！
綺麗なグラデーションのキーホルダーにオペレーターたちが映り込んだ、日常で身に着けやすいデザインになっています。

Vol.1　ラインナップ】


アーミヤ / ドクター / ACE / 二アール / エクシア / テキサス / ミーシャ

Vol.2　ラインナップ】


ケルシー / ドーベルマン / フランカ / リスカム / チェン / ホシグマ / スカルシュレッダー

アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 グラデキーホルダーコレクション Vol.1　7個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04330121
アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 グラデキーホルダーコレクション Vol.2　7個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04330122


アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 ロゴチャームキーホルダー



□メーカー希望小売価格：1パック　880円（税込）/1BOX　6,160円（税込）
□発売日：2023年5月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【1BOX】7個入り
【サイズ】約60mm
【素材】アクリル

全7種よりメーカー規定の比率に従い封入。

アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』より、ロゴチャームキーホルダーが登場！
社員証イメージのデザインに、小さな陣営ロゴのチャームが付属します

Vol.1 ラインナップ】


アーミヤ / ドクター / ACE / 二アール / エクシア / テキサス / ミーシャ

Vol.2 ラインナップ】


ケルシー / ドーベルマン / フランカ / リスカム / チェン / ホシグマ / スカルシュレッダー

アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 ロゴチャームキーホルダー Vol.1　7個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04330123
アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 ロゴチャームキーホルダー Vol.2　7個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04330124


アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 クリスタル缶バッジ



□メーカー希望小売価格：1パック　660円（税込）/1BOX　4,620円（税込）
□発売日：2023年6月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【1BOX】7個入り
【サイズ】約56mm
【素材】ブリキ、鉄

全7種よりメーカー規定の比率に従い封入。

アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』より、クリスタル缶バッジが登場！
アークナイツの世界観をイメージした、結晶のように輝く缶バッジです。

Vol.1　ラインナップ】


アーミヤ / ドクター / ACE / 二アール / エクシア / テキサス / ミーシャ

Vol.2　ラインナップ】


ケルシー / ドーベルマン / フランカ / リスカム / チェン / ホシグマ / スカルシュレッダー

アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 クリスタル缶バッジ Vol.1 7個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04332429
アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 クリスタル缶バッジ Vol.2 7個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04332430


アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 アクリルスタンド




□メーカー希望小売価格：各1,408円（税込）
□発売日：2023年6月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【サイズ】約140mm×100mm、厚さ約3mm
【素材】アクリル

アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』より、アクリルスタンドが登場！
お部屋やデスクまわりなどに飾ってお楽しみいただけます。

アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 アクリルスタンド アーミヤ
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04332415
（他、全14種）

(C)Hypergryph / Studio Montagne


【店舗情報】



■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店
住所：東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館４階
アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html

■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/

企業プレスリリース詳細へ （2023/03/14-19:46）

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