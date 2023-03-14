アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAW…
［大網株式会社］
「ロゴチャームキーホルダー」「クリスタル缶バッジ」もご案内中。
フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』の「グラデキーホルダーコレクション」「ロゴチャームキーホルダー」「クリスタル缶バッジ」「アクリルスタンド」を、発売いたします。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html
【製品情報】
アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 グラデキーホルダーコレクション
□メーカー希望小売価格：1パック 880円（税込）/1BOX 6,160円（税込）
□発売日：2023年5月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【1BOX】7個入り
【サイズ】約60mm
【素材】アクリル
全7種よりメーカー規定の比率に従い封入。
アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』より、グラデキーホルダーコレクションが登場！
綺麗なグラデーションのキーホルダーにオペレーターたちが映り込んだ、日常で身に着けやすいデザインになっています。
【Vol.1 ラインナップ】
アーミヤ / ドクター / ACE / 二アール / エクシア / テキサス / ミーシャ
【Vol.2 ラインナップ】
ケルシー / ドーベルマン / フランカ / リスカム / チェン / ホシグマ / スカルシュレッダー
■アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 グラデキーホルダーコレクション Vol.1 7個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04330121
■アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 グラデキーホルダーコレクション Vol.2 7個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04330122
アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 ロゴチャームキーホルダー
□メーカー希望小売価格：1パック 880円（税込）/1BOX 6,160円（税込）
□発売日：2023年5月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【1BOX】7個入り
【サイズ】約60mm
【素材】アクリル
全7種よりメーカー規定の比率に従い封入。
アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』より、ロゴチャームキーホルダーが登場！
社員証イメージのデザインに、小さな陣営ロゴのチャームが付属します
【Vol.1 ラインナップ】
アーミヤ / ドクター / ACE / 二アール / エクシア / テキサス / ミーシャ
【Vol.2 ラインナップ】
ケルシー / ドーベルマン / フランカ / リスカム / チェン / ホシグマ / スカルシュレッダー
■アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 ロゴチャームキーホルダー Vol.1 7個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04330123
■アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 ロゴチャームキーホルダー Vol.2 7個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04330124
アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 クリスタル缶バッジ
□メーカー希望小売価格：1パック 660円（税込）/1BOX 4,620円（税込）
□発売日：2023年6月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【1BOX】7個入り
【サイズ】約56mm
【素材】ブリキ、鉄
全7種よりメーカー規定の比率に従い封入。
アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』より、クリスタル缶バッジが登場！
アークナイツの世界観をイメージした、結晶のように輝く缶バッジです。
【Vol.1 ラインナップ】
アーミヤ / ドクター / ACE / 二アール / エクシア / テキサス / ミーシャ
【Vol.2 ラインナップ】
ケルシー / ドーベルマン / フランカ / リスカム / チェン / ホシグマ / スカルシュレッダー
■アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 クリスタル缶バッジ Vol.1 7個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04332429
■アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 クリスタル缶バッジ Vol.2 7個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04332430
アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 アクリルスタンド
□メーカー希望小売価格：各1,408円（税込）
□発売日：2023年6月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【サイズ】約140mm×100mm、厚さ約3mm
【素材】アクリル
アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』より、アクリルスタンドが登場！
お部屋やデスクまわりなどに飾ってお楽しみいただけます。
■アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 アクリルスタンド アーミヤ
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04332415
（他、全14種）
(C)Hypergryph / Studio Montagne
【店舗情報】
■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店
住所：東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館４階
アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/14-19:46）
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