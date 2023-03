[大網株式会社]

フィギュア&ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する大網株式会社(本社・東京都文京区)は、『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』の「グラデキーホルダーコレクション」「ロゴチャームキーホルダー」「クリスタル缶バッジ」「アクリルスタンド」を、発売いたします。







https://www.amiami.jp/

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html





【製品情報】





アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 グラデキーホルダーコレクション







□メーカー希望小売価格:1パック 880円(税込)/1BOX 6,160円(税込)

□発売日:2023年5月予定

□発売元・販売元:あみあみ

【1BOX】7個入り

【サイズ】約60mm

【素材】アクリル



全7種よりメーカー規定の比率に従い封入。



アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』より、グラデキーホルダーコレクションが登場!

綺麗なグラデーションのキーホルダーにオペレーターたちが映り込んだ、日常で身に着けやすいデザインになっています。



【Vol.1 ラインナップ】





アーミヤ / ドクター / ACE / 二アール / エクシア / テキサス / ミーシャ



【Vol.2 ラインナップ】





ケルシー / ドーベルマン / フランカ / リスカム / チェン / ホシグマ / スカルシュレッダー



■アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 グラデキーホルダーコレクション Vol.1 7個入りBOX

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04330121

■アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 グラデキーホルダーコレクション Vol.2 7個入りBOX

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04330122





アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 ロゴチャームキーホルダー







□メーカー希望小売価格:1パック 880円(税込)/1BOX 6,160円(税込)

□発売日:2023年5月予定

□発売元・販売元:あみあみ

【1BOX】7個入り

【サイズ】約60mm

【素材】アクリル



全7種よりメーカー規定の比率に従い封入。



アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』より、ロゴチャームキーホルダーが登場!

社員証イメージのデザインに、小さな陣営ロゴのチャームが付属します



【Vol.1 ラインナップ】





アーミヤ / ドクター / ACE / 二アール / エクシア / テキサス / ミーシャ



【Vol.2 ラインナップ】





ケルシー / ドーベルマン / フランカ / リスカム / チェン / ホシグマ / スカルシュレッダー



■アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 ロゴチャームキーホルダー Vol.1 7個入りBOX

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04330123

■アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 ロゴチャームキーホルダー Vol.2 7個入りBOX

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04330124





アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 クリスタル缶バッジ







□メーカー希望小売価格:1パック 660円(税込)/1BOX 4,620円(税込)

□発売日:2023年6月予定

□発売元・販売元:あみあみ

【1BOX】7個入り

【サイズ】約56mm

【素材】ブリキ、鉄



全7種よりメーカー規定の比率に従い封入。



アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』より、クリスタル缶バッジが登場!

アークナイツの世界観をイメージした、結晶のように輝く缶バッジです。



【Vol.1 ラインナップ】





アーミヤ / ドクター / ACE / 二アール / エクシア / テキサス / ミーシャ



【Vol.2 ラインナップ】





ケルシー / ドーベルマン / フランカ / リスカム / チェン / ホシグマ / スカルシュレッダー



■アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 クリスタル缶バッジ Vol.1 7個入りBOX

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04332429

■アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 クリスタル缶バッジ Vol.2 7個入りBOX

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04332430





アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 アクリルスタンド









□メーカー希望小売価格:各1,408円(税込)

□発売日:2023年6月予定

□発売元・販売元:あみあみ

【サイズ】約140mm×100mm、厚さ約3mm

【素材】アクリル



アニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』より、アクリルスタンドが登場!

お部屋やデスクまわりなどに飾ってお楽しみいただけます。



■アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 アクリルスタンド アーミヤ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04332415

(他、全14種)



(C)Hypergryph / Studio Montagne





