「2023迎春・アマツおめでとうさぎ!」イベントとSSコンテストも同時開催!



『ラグナロク マスターズ(通称『ラグマス』)』は、2022年12月26日(月)に「エクストラアップデート【2022 WINTER】」を実施いたしました。





https://ragnarokm.gungho.jp/member/update/upd_221226.html



【「エクストラアップデート【2022 WINTER】」概要】

付与されたエンチャントの数値をアップできるようになるなど、冒険者がよりパワーアップしやすくなる、さまざまなアップデートや各機能をより使いやすくする調整を実装いたします。



<アップデート内容>



エンチャントのパワーアップ&便利機能追加!

新レリック登場&一部レリック性能調整

高難度ダンジョン「タナトスタワー」が1パーティーで挑戦可能に!

一部スキル調整・追加

国王ポリンの各メニューがより便利に!

国王ポリンのカード合成のラインナップに「神話のアークビショップ★カード」等が追加

同種の装備アイテムをスタックして所持可能に! 他



その他にも、さまざまなアップデートを実施しました。詳細は特設サイトをご覧ください。



【実装日】2022年12月26日(月)メンテナンス後 ~





「2023迎春・アマツおめでとうさぎ!」イベント開催!







https://ragnarokm.gungho.jp/member/event/2023newyear.html



「2023迎春・アマツおめでとうさぎ!」イベントを、本日より開始いたしました。新称号が獲得できる「煩悩退散!」「大掃除~寅モンスターたちを退治せよ!~」の他、運勢によって恩恵を獲得できる「新年の運試し!」、月替装飾ガチャチケットやフェスガチャチケット、新年の特別なイベントカード「新年モチリンカード(2023年)」を入手できる「ポリンすごろく」など、さまざまなイベントを実施いたします。



【「2023迎春・アマツおめでとうさぎ!」イベント開催期間】

2022年12月26日(月)メンテナンス後 ~2023年1月30日(月)4:59

※各イベントの開催期間や詳細は公式サイトをご確認ください。





「ラグマス 新春!スクリーンショットコンテスト」開催!







https://ragnarokm.gungho.jp/member/event/screenshot_contest2301.html





『ラグマス』のスクリーンショット(以下、SS)を、キャンペーンハッシュタグ「#新春SSコンテスト」「#ラグマス」の2つを付けてTwitterに投稿してください。



優秀作品に入賞した方にはゲーム内アイテム「ダークペガサス」(乗り物)と、入手時に特別な称号・実績を獲得できるゲーム内アイテム、プロフィール欄のラベル「天賦の才」を開放できるゲーム内アイテムをセットでプレゼントします。期間中、スクリーンショットは何点でも投稿可能です。



『ラグマス』での楽しい日々を写した素敵なSSをぜひご応募ください。



【募集期間】2022年12月26日(月)メンテナンス後 ~ 2023年1月15日(日)23:59

※詳細は公式サイトをご確認ください。



『ラグナロク マスターズ』基本情報







タイトル:『ラグナロク マスターズ』

ジャンル:みんなで遊ぶRPG

対応機種:iOS 10.0 以降、iPhone6s / iPad Air 2 相当以降 (RAM 2GB以上の端末)

Android 4.4 以降:必要RAM:2.0GB以上

※一部機種に関しては上記条件を満たしていても動作しない可能性があります。

公式サイト: https://ragnarokm.gungho.jp/

特徴:ラグナロクオンラインの世界観を新解釈したパラレルワールド、

独自に超進化した膨大なコンテンツがあなたを待っています。

コピーライト表記 :

(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

※Android™およびGoogle Play™は、Google LLCの商標、または登録商標です。



