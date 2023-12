[Mnet]

韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営するCJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、Mnet Smart+に新チャンネル『Mnet Smart+チャンネル』を開設し、本日12月18日よりオープンすることを決定いたしましたのでお知らせいたします。







日本最大級の韓国エンタメ動画配信サービスであり、ファン同士が盛り上がれるアーティストファンコミュニティが充実しているMnet Smart+に新チャンネルが本日オープンします。

韓国のMnetが視聴できる『Mnet Korea』、CS放送Mnetが視聴できる『Mnet Japan』に加えて、無料会員登録をするだけで誰でも視聴ができる『Mnet Smart+チャンネル』が本日18時にオープンします。

新チャンネルのオープンを記念して、12月18日から22日までの5日間はMnetの人気コンテンツ5作品「シックスセンス2」「STREET WOMAN FIGHTER」「ピョンピョン地球娯楽室」「KINGDOM : LEGENDARY WAR」「Show Me The Money 10」の第1話から第3話までを日替わりで無料配信いたします。

人気バラエティや話題沸騰のサバイバル番組など、無料登録してお気軽に『Mnet Smart+チャンネル』をお楽しみ下さい。



12月18日(月)18:00~配信

「シックスセンス2」 第1話~第3話

一風変わったテーマの場所や人物を訪れ、本物の中に紛れたたった一つの偽物を探し当てる超人気バラエティ。

出演:ユ・ジェソク、オ・ナラ、チョン・ソミン、Jessi、イ・ミジュ、イ・サンヨプ





12月19日(火)18:00~配信

「STREET WOMAN FIGHTER」 第1話~第3話

韓国で社会現象を巻き起こした女性ダンサーたちによるリアルなサバイバル番組!

出演:カン・ダニエル、BoA、テヨン(NCT)、HOOK、LACHICA、Holy Bang、PROWDMON、CocaNButter、

YGX、WANT、WAYB





12月20日(水)18:00~配信

「ピョンピョン地球娯楽室」 第1話~第3話

月の惑星から地球に逃げてきたウサギを探し出すため、タイを舞台に4人の女戦士たちがあらゆるミッションに挑戦!

出演:ユジン(IVE)、ミミ(OH MY GIRL) 、イ・ヨンジ、イ・ウンジ





12月21日(木)18:00~配信

「KINGDOM : LEGENDARY WAR」 第1話~第3話

K-POP界を代表するボーイズグループ6組が王座をかけて激しいバトルを繰り広げる!

出演:東方神起、BTOB、iKON、SF9、THE BOYZ、Stray Kids、ATEEZ





12月22日(金)18:00~配信

「Show Me The Money 10」 第1話~第3話

韓国のHIPHOPブームを牽引する「SHOW ME THE MONEY」シリーズ第10弾!

出演:GRAY、MINO (WINNER) 、Zion.T、Gaeko(Dynamicduo)、CODE KUNST、YumDDa





※『Mnet Smart+チャンネル』のご利用はMnet Smart+の無料会員登録が必要です。

※新チャンネルオープン記念の無料配信は日替わり配信(その日限り)となります。

※12月26日以降、『Mnet Smart+チャンネル』は不定期配信となります。





Mnet Smart+をもっと楽しみたい方には有料プランがおすすめ!

ライフスタイルやお好みに合わせて3つの有料プランからお選びいただけます。





■ライトプラン

K-POPアイドルや人気バラエティをVODで視聴可能なプラン。Mnet Smart+独占コンテンツも盛りだくさん!





■ベーシックプラン

VODコンテンツの視聴に加え、韓国の音楽専門チャンネルMnet Koreaをリアルタイムで視聴可能なプラン。





■プレミアムプラン

VODコンテンツやMnet Koreaのリアルタイム視聴に加え、CS放送Mnet Japanのリアルタイム視聴、ドラマ・映画の見逃し配信が視聴可能なプラン。





最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。

Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。



