TM NETWORKが『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』のオープニングテーマとして書き下ろした新曲「Whatever Comes」を9月6日にリリースすることが決定した。







(C)2023 Sony Music Labels Inc.

(C)北条司/コアミックス・「2023 劇場版シティーハンター」製作委員会



6月13日に行われた『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』のプレス発表にて、TM NETWORKが同作品のオープニングテーマのために新たに書き下ろした新曲として披露された「Whatever Comes」は、これまで90秒ver.の「Whatever Comes(Opening Edit)」が配信されていたが、いよいよフル尺の完全版がCDとして9月6日に発売される。



https://tmnetwork.lnk.to/9lrVfw



プレス発表にて小室哲哉が「『Get Wild』という最大のライバルがエンディングに控えていて、『Get Wild』に負けず劣らずのオープニングを作らなきゃというイメージで制作した」と語った新曲は、オープニングを飾るに相応しいアップテンポなポップチューンで、新たなTM NETWORKの代表作となることは間違いのない会心作となっている。CDには他にも挿入曲「DEVOTION」のRadio Edit ver.や「Whatever Comes(Back Track)」、さらにはエンディングテーマ「Get Wild」までもが収録されている。



加えて初回限定盤のBlu-rayには「Whatever Comes(Opening Edit)」のスペシャルムービーと、「DEVOTION」の90秒リリックビデオ、『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』本予告(90秒)の収録を予定。TMファンはもちろんのこと、シティーハンターファン、アニメファンも楽しめる内容となっている。

また9月6日には「劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト) -ORIGINAL SOUNDTRACK-」の発売も決定。シティーハンターファンはぜひ同時発売となる2作品ともに楽しんで欲しい。



TM NETWORKは6月14日にリリースした最新作「DEVOTION」もオリコン週間アルバムランキング初登場5位と、最新の楽曲に多くの反響が集まり、さらなる期待感が高まっている。また「Whatever Comes」CD発売の翌日、9月7日からは全国ツアー「TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~DEVOTION~」がスタート。さらにその翌日9月8日からはオープニングテーマ、エンディングテーマに挿入曲までも手掛けている『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』が全国公開と話題が目白押しで来年2024年4月21日のデビュー40周年に向け目が離せない。





小室哲哉コメント:約36年前、エンディングテーマに「Get Wild」を採用いただいた時大変嬉しかったのを覚えています。いつかオープニングテーマも作りたいと思っていたので念願が叶いました。TMでオープニングとエンディングを担当することができて光栄です。ストーリーを読み込み、一音一音時間をかけて制作しました。何度も何度も聴いて欲しいです。秋のツアーもぜひ期待していてください。



TM NETWORK「Whatever Comes」

■発売日 2023年9月6日

■CD収録曲( ※初回・通常共通)

1:Whatever Comes

2:DEVOTION(Radio Edit ver.)

3:Whatever Comes(Back Track)

4:Get Wild -2023 REMASTER-

■Blu-ray(初回のみ)

「Whatever Comes(Opening Edit)」(90秒スペシャルムービー)

「DEVOTION」(90秒:リリックビデオ)」

『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』本予告(90秒)

*各収録タイトルは変更の可能性があります。

■初回生産限定盤:デジパック仕様、ステッカー封入

品番:MHCL-30877~8 価格:2,500円(税込)、2,273円(税抜)

■通常盤 品番:MHCL-30879 価格:1,500円(税込)、1,364円(税抜)

■発売元 (株)ソニー・ミュージックレーベルズ



「劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト) -ORIGINAL SOUNDTRACK-」

■発売日 2023年9月6日

■品番:SVWC-70635 価格:3,300円(税込)、3,000円(税抜)

■収録内容

『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』のオリジナル・サウンドトラック。

■仕様・特典

・CD 1枚

・描き下ろしイラストスリーブケース仕様

・ブックレット封入

※仕様・収録内容は告知なく変更になる場合がございます。

(C)北条司/コアミックス・「2023 劇場版シティーハンター」製作委員会

■発売元 (株)アニプレックス



■TM NETWORK official website「fanksintelligence.com」 https://fanksintelligence.com/

■TM NETWORK otonano特設ページ https://www.110107.com/TMNETWORK

■『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』公式HP https://cityhunter-movie.com/



