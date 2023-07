[富士急行]

期間中2回使える「2Daysシーズンパス」も7/31(月)より販売開始



12年ぶりとなる大型コースター「ZOKKON」を7月20日にオープンする富士山北麓のアミューズメントパーク・富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)では、より多くのお客さまがお得に富士急ハイランドを満喫できるように、大人とシニアのフリーパスを購入すると幼児が無料になる「3世代ファミリーチケット」や、期間中のお好きな2日間でご利用できる「2Daysシーズンパス」を期間限定で販売いたします。







この夏の富士急ハイランドでは、「ZOKKON」のオープンだけでなく、3世代ファミリーに人気の「トーマスランド」で開催中の開園25周年イベントがサマーシーズンを迎えてさらなる盛り上がりを見せるほか、生還率0.0001%の攻略アトラクション「絶望要塞-IMPOSSIBLE GAMES-」や、シアターライドアトラクション「進撃の巨人 THE RIDE ~ウォール・マリア最終奪還作戦~」が新規オープンするなど、みんなで「ZOKKONできるポイント」が目白押しです。

期間限定のお得なチケットを利用して、この夏、富士急ハイランドをお楽しみください。

■3世代ファミリーチケット

大人とシニアのフリーパスを購入すると幼児のフリーパスが無料になる、3世代ファミリーにおすすめのチケットです。

利用期間

2023年7月20日(木)~2023年10月1日(日)

購入先

富士急ハイランド公式アプリ(2023年7月19日販売開始)

料金

大人6,000円~7,800円、シニア2,100円~2,500円

■2Daysシーズンパス

8月1日から10月1日の期間中のお好きな2日間で利用できる大変お得なフリーパスです。

利用期間

2023年8月1日(火)~2023年10月1日(日)

購入先

富士急ハイランド公式アプリ(2023年7月31日販売開始)

料金

大人11,600円(通常15,600円~14,200円)/中高生10,600円(通常14,000円~13,200円)/小学生8,400円(通常10,000円~9,600円)

夏の富士急ハイランドおすすめTOPICS





<ファミリー・3世代におすすめ>

■トーマスランド25周年イベント開催中!サマーシーズンスタート!※7月15日(土)~8月27日(日)

新アトラクション「ニアとアニマルコースター」オープン!

人気キャラクター・ニアが主役の新アトラクション「ニアとアニマルコースター」が7月15日(土)にオープンします。ニアの故郷であるアフリカ・ケニアをイメージした本アトラクションは、ニアの出発の掛け声でスタートし、木々の中を走りながら、キリンやゾウなどの動物と出会い、ソドー島を探検するコースターです。3歳から乗ることができるため、お子さまのコースターデビューにぴったりのアトラクションとなっております。





幼児フリーパスをご購入の方に、ニアの缶バッジをプレゼント!

幼児フリーパスを購入いただいた方に、来園特典としてニアのオリジナル缶バッジをプレゼントいたします。「3世代ファミリーチケット」を購入いただいた方も対象です。(※なくなり次第配布を終了いたします。)



スペシャルグッズ

トーマスステーションショップでは、トーマスランドでしか買えないオリジナルグッズが続々新登場いたします。ぜひご期待ください。





※画像は全てイメージ

トーマスランド25周年特設ページ

https://www.fujiq.jp/special/thomas25th/index.html



<大人・学生・ファミリーにおすすめ>

■新アトラクションが続々登場

12年ぶり新大型コースター「ZOKKON」 ※7月20日(木)オープン

バイク型のライドに乗り込んでハンドルを握りしめ、右に左に駆け巡り全身で風を感じる“爽快 MAX コースター”です。リニアランチ方式による 4 回の加速や、次々と訪れる“旋回”、“トンネル内の走行”、“逆走”など、胸が高鳴るようなスリリングで心地よい体験は何度も乗りたくなること間違いなしです。



【ZOKKON特設ページ】

https://www.fujiq.jp/special/zokkon/index.html



「絶望要塞 -IMPOSSIBLE GAMES-」 ※7月29日(土)オープン

過去累計320万人の挑戦者を絶望させた超難関アトラクション「絶望要塞」がこの夏完全リニューアル。謎の赤い館から生還するため、肉体と頭脳を使って次々とゲームを行ないます。誰もが一度は遊んだことのある「シーソー」や「大なわとび」など懐かしいゲームをクリアし、1st ステージから順に攻略を目指す。ステージが上がるごとに難しくなるゲーム、ルールは簡単なのになぜかできない。葛藤の中進んで行くストーリーの末に待ち受けるのは、生還か絶望か。





【絶望要塞 -IMPOSSIBLE GAMES-特設ページ】

https://www.fujiq.jp/special/zetsubo/



「進撃の巨人 THE RIDE ~ウォール・マリア最終奪還作戦~」 ※7月20日(木)オープン

重力を感じる吊り下げ式のライドに乗って、フルCGで再現された『進撃の巨人』の世界を駆け巡るフライトシミュレーションライドです。ライドを包み込むように広がる直径20mの半球体型巨大スクリーンに映し出される『進撃の巨人』の大迫力の映像と、上下・前後・左右に動くライド、身体に響き渡るようなダイナミックな音響など、その全てが連動し、『進撃の巨人』の世界に入り込んだかのような圧倒的な没入感を味わうことができます。



(C)諫山創/講談社

(C)諫山創・講談社/『進撃の巨人 獣の巨人戦』製作委員会



【進撃の巨人 THE RIDE ~ウォール・マリア最終奪還作戦~特設ページ】

https://www.fujiq.jp/special/shingeki/theride/

富士急ハイランド営業データ





営業時間

季節により異なります。詳しくは公式サイトをご覧ください。

https://www.fujiq.jp/

料金

入園料:無料

フリーパス:2023年7月20日(木)より、下記の通りフリーパス料金を改定いたします。

【7月20日(木)以降】

大人6,000円~7,800円 中高生5,500円~7,300円 小学生4,400円~5,000円

幼児・シニア2,100円~2,500円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。

交通

車 /新宿から中央自動車道で約80分、河口湖ICに隣接

東京から東名高速道路・御殿場IC、東富士五湖道路経由で約90分

バス/新宿駅から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車

東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車

※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車/JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車大月駅から約50分



