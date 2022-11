[トランスコスモス]

国内トップのShopifyPlus構築実績によりパートナーとして高評価を獲得



トランスコスモス株式会社(代表取締役共同社長:石見浩一、牟田正明)は、世界最大級のコマースプラットフォーム「Shopify(ショッピファイ)」の日本法人Shopify Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、日本カントリー・マネージャー:太原 真、以下、Shopify社)が11月17日に発表した2022年度最も活躍したパートナーを表彰する「Shopify Partner of the Year 2022 - Japan」において、「Plus Partner of the Year 2022」を受賞しました。







Shopify社が発表している「Plus Partner of the Year」は、最も大規模なプロジェクトを遂行し、かつ高い技術力とシームレスなコマース体験を提供することで、Shopify Plusマーチャントの成長を後押ししただけでなく、事業者から最高の評価を得たパートナーに贈られる賞です。トランスコスモスはShopify Plusパートナーとして、エンタープライズ向けとされるShopify最高位の契約プランである「Shopify Plus」の案件を最も多く獲得し、有名企業やブランドのEC構築や運用を通して多くのEC事業者の事業拡大に貢献したことが評価されました。



トランスコスモスでは、EC事業者向けにサイト構築、運営、バックオフィス、フルフィルメント、カスタマーサポート、マーケティング、広告を総合的に提供するECワンストップサービスを展開しています。Shopifyを活用することにより、バックエンドシステムに依存しないヘッドレスコマースの実現による柔軟性と、Shopify アプリストア上に公開されている数千種類のパブリックアプリの選定と導入、トランスコスモス独自のノウハウによるカスタマイズを組み合わせることで拡張性を実現し、多様なお客様企業のニーズにスピーディに対応しています。また、専門エンジニアの採用と育成や2021年度には福岡にShopify運用センターを設置するなど、社内体制を強化し取り組んできました。



さらには、トランスコスモスが契約する多様なマーケティングソリューションやバックエンドシステムとのシームレスな連携を実現する独自のShopifyエコシステムを形成するとともに、強固なShopifyアプリ基盤を保有しており、これらの活用によってお客様企業のEC事業のスタートアップ、事業拡大に貢献してきました。今回の表彰はこれらの取り組みと実績が評価されたものとなります。



トランスコスモスは今後も世界最大級のECプラットフォームであるShopifyを国内EC市場へ積極的に展開することで、EC化率の向上と消費者の利便性を追求し、EC事業者様の事業拡大に貢献していきます。



●Shopify(ショッピファイ)社について

Shopifyについてカナダのオタワで設立されたShopify(ショッピファイ)は、コマースに不可欠なあらゆるサービスを提供しながらアップデートを続ける世界トップクラスのコマースプラットフォームです。世界175ヵ国で展開され、「すべてのお客さまに、より良いコマース体験を」のミッションのもと、デジタルや店舗・ソーシャルメディアなど様々なチャネルに存在するお客様に寄り添い、より洗練されたお買い物体験を提供するために、日々アップデートを続けています。個人事業主から中小企業、大手企業など様々な規模に応じたサービスを提供しており、国内では、Blue Bottle Coffee Japan(ブルーボトルコーヒージャパン)、Francfranc(フランフラン)、JUN(ジュン)、亀田製菓、NEW ERA(ニューエラ)、Soup Stock Tokyo(スープストックトーキョー)、タンスのゲン、WEGO(ウィゴー)、オリオンビール、KINTO(キントー)、海外では、Allbirds(オールバーズ)、Staples(ステープルズ)など、多くのブランドに利用されています。詳細については、https://www.shopify.com/jpをご覧ください。



●トランスコスモスのEC支援サービスについて

トランスコスモスはEC市場の拡大にともない、お客様企業のEC事業規模、お客様企業内におけるEC事業の位置づけなども考慮したうえで、売上の拡大、新規立ち上げ、事業の再構築などの支援メニューを多数ご用意しています。コンサルティングからECシステムの構築、委託する業務の切り分け、マーケティング戦略、カスタマーサポートから配送までのEC事業を総合的にサポートします。



(EC-Xについて)

トランスコスモスが提供するECソリューション『EC-Xシリーズ』では、お客様の課題に合わせたソリューションをご用意しています。

ECXサービス特設サイト:https://transcosmos-ecx.jp/



(トランスコスモス株式会社について)

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界28の国と地域・173の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL: https://www.trans-cosmos.co.jp)



