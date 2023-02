[海と日本プロジェクト広報事務局]

日時:2023年2月2日(木)15時00分~/場所:静岡県立三ケ日青年の家



海と日本プロジェクト in 静岡県実行委員会は、2023年2月2日(木)に、富士工業(株)から三ケ日青年の家に30着のライフジャケットの贈呈式を開催いたしました。この寄贈されたライフジャケットをもとに2023年3月末より三ケ日青年の家では5名以上のグループの申請に対して無償でライフジャケットの貸し出しを行うレンタルステーションを開設いたします。この取り組みは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。













イベント概要



・日程:2023年2月2日(木)

・出席者:富士工業株式会社 管理部 参事 秋山倫也(あきやま みちや)様、静岡県立三ケ日青年の家所長 御園崇(みその たかし)様

・開催場所:〒431-1402 浜松市北区三ヶ日町都築523-1 静岡県立三ケ日青年の家

・実施内容(プログラム):富士工業(株)秋山参事から三ケ日青年の家・御園所長へ(15時00分)~ライフジャケットの寄贈。御園所長より秋山参事に感謝状を渡す。(15時03分)~ご歓談(15時08分)~フォトセッション(15時10分)~囲み取材(15時15分)~終了(15時20分)





富士工業(株)秋山参事のコメント



海と日本プロジェクトの活動に敬意を表します。この度縁あって、その活動にご協力できることをうれしく思います。富士工業は海とかかわりが深いフィッシング事業を行っており、地球環境と地域との共生を図りながら、文化創造企業を目指しています。日頃、次世代の豊かな未来のために様々な社会貢献活動を行っています。今回、水難事故防止ということで、ライフジャケットの啓蒙、普及活動は大変重要な使命と思い、賛同し協力させていただく形になりました。この活動が少しでも広がって水難事故の防止につながればと切に願っております。

これからも海のレジャーに関わる企業として地域の社会貢献活動をしていきたいと思います。





静岡県立三ケ日青年の家 御園所長のコメント



ライフジャケットの無償提供に感謝いたします。ここ数年でNPO法人が川遊びの活動でライフジャケットを使いたいですとか、学校のウイテマテの授業にライフジャケットを使った活動などがあり貸し出してほしいという要望が何度かありました。静岡県教育委員会から、海と日本プロジェクトでライフジャケットを貸し出す活動、レンタルステーションがあると聞き、これはちょうどいいきっかけで本当にありがたいお話をいただきました。この度はご寄付いただきありがとうございます。







<団体概要>

団体名称:海と日本プロジェクト in 静岡県実行委員会

URL:https://shizuoka.uminohi.jp/

活動内容:海と日本プロジェクト in 静岡県実行委員会は、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として、静岡県の海の今を伝えることでみなさんに興味を持ってもらい、海と共生するムーブメントを起こすことを目的に活動しています。



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



