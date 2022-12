[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

待望の「パズドラアートワークス」の予約もAmazonでスタート!



ご好評いただいておりますパズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』にて、「+297プロジェクト」で誕生した「CZAPEK」とのコラボウィッチ「チャペック アンタークティック ミルモデル」の発売が決定いたしました。





▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20221222padpt01





https://pad.gungho.jp/member/event/211220/



「+297プロジェクト」は、『パズドラ』10周年を記念して+ポイント297をモチーフにしたコラボレーショングッズを、さまざまな分野の企業と展開している特別なプロジェクトです。







「チャペック アンタークティック ミルモデル」は、伝説的なウォッチメーカー「François Czapek(フランソワ・チャペック)」の歴史的、審美的なルーツを引き継ぐブランド「CZAPEK」より、完全数量限定で販売されます。『パズドラ』でも高い人気を誇る「ミル」をイメージしてデザインされた、特別な一品となっています。



「チャペック アンタークティック ミルモデル」を『パズドラ』ユーザーの皆様を優先として、本日、2022年12月22日(木)より2023年1月2日(月)までの期間、ゲーム内の「その他」メニューより、購入をご希望される方のエントリーを開始いたしました。購入をご希望の方は、この機会をどうぞお見逃しなく。なお、申し込み多数の場合、抽選とさせていただきますのであらかじめご了承ください。



なお、「チャペック アンタークティック ミルモデル」をご購入いただくと、特典として+297万ポイントと「樹刻の時龍契士・ミル」などが手に入る特別ダンジョン「ミルラッシュ」が獲得できる「モンスターメモリーカード」が1枚ついてきます。



▼「チャペック アンタークティック ミルモデル」商品概要









【ゲーム内申込受付期間】2022年12月22日(木)0:00 ~ 2023年1月2日(月)23:59





また、オリジナルモンスターたちの人気を競う「パズドラ モンスター総選挙」の投票で、上位に選ばれたモンスターイラストを中心に収録した『パズドラ』公式画集「パズル&ドラゴンズ 10th Anniversary Art Works(以下、パズドラアートワークス)」の発売が2023年2月17日(金)に決定いたしました。



ページ総数200ページ以上の大ボリュームとなっており、現在、Amazonにて予約受付中です。「パズドラアートワークス」をご購入いただくと、特典として、+2970ポイントと「イベントメダル【虹】×5」が獲得できる「モンスターメモリーカード」が1枚付いてきます。



▼「パズドラアートワークス」商品概要







【Amazon予約サイト】https://www.amazon.co.jp/dp/4047336564/



『パズドラ』10周年を盛り上げる「+297プロジェクト」では、今後もさらなる展開を予定しております。『パズドラ』本編とあわせて引き続き、ユーザーの皆様にお楽しみいただけるよう尽力いたします。どうぞご期待ください。



【「パズドラ10周年特設サイト」URL】https://pad-10th.gungho.jp/



▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20221222padpt01





『パズル&ドラゴンズ』基本情報







タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS11.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

・Amazon Fireタブレットの推奨端末 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

特徴:お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG!登場するモンスターは9000種類以上!自分だけの最強チームを作り、強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない!

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう!

コピーライト表記 :(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android™、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/23-20:40)