株式会社誠文堂新光社(東京都文京区)は、2023年7月22日(土)に、『くらべてわかるロボットと人体のしくみ大研究』を発売いたします。







ものづくりの現場でかつやくする産業用ロボットをはじめ、

医療、建築、農業、物流、災害現場といったさまざまな場面で、

ロボットは私たちの暮らしを支えてくれています。



家の中では、おそうじロボットや人工知能(AI)を搭載した家電製品が使われ、

お店では、話しかけたり、料理を配ったりしてくれるサービスロボットを目にする機会も増えました。



そして、ますます発展する人工知能(AI)によって、未来はいまよりもさらに、ロボットの活用が広がると予想されています。





ところで、「ロボットってなに?」「人間とどうちがうの?」と聞かれたらあなたはどう答えますか?

姿も、しくみも、はたらきも、さまざまなロボットについて、うまく説明できるでしょうか?

ロボットが得意なこと、人間が得意なことをどれくらい知っているでしょうか?



本書では、ロボットと人体をくらべ、それぞれの似ているところ、ちがうところをくわしく解説します。

からだのつくり、動きのメカニズム、感じたり考えたりするしくみなど、1つ1つていねいに見ていくことで、

ロボットだけでなく、人体についての理解も深めることができます。



ロボット好きの子はもちろん、プログラミングやコンピューター好きの子、工作や乗り物が好きな子、

人体のふしぎ、生き物のからだ、医療や医学、宇宙探査まで、さまざまな興味をもつ子たちに、

この本は新しい発見を与えてくれるでしょう。義手や義足などの義肢、再生医療を知るにもオススメです。



クイズ形式で思考力を鍛える「考えてみよう!」、自分のからだや身近なものを使ってすぐに試せる「やってみよう!」、驚きの情報や意外な歴史を紹介する「まめ知識」のコーナーも。



ぜひ、自分の体をさわって確かめながら、

体のつくりや動き、ロボットと人間のちがいについて、楽しく学んでみてください。



【目次】

未来の君たちへ

はじめに

第1章 からだのつくり:人間に近づくロボット/赤ちゃんロボット?/骨格/皮ふ/腕と肩/手と指/ものを作るロボット/脚と足/頭と首/胸と背中/からだの一部がロボットに/小さくても、大かつやく

第2章 動くしくみ:筋肉とモーター/信号を送る/安全を守るロボット/力とエネルギー/消化のしくみ/歩く・走る/ロボットと人間、速いのはどっち?/人を運ぶロボット

第3章 感じるしくみ:手の指と触覚/目でものが見えるしくみ/家ではたらくロボット/耳で音が聞こえるしくみ/バランスをとる/声が出るしくみ/味やにおいを感じるしくみ/宇宙でかつやくするロボット

第4章 脳や心のはたらき:脳のつくり/脳のはたらき/手術ロボット/脳と記憶/感情/ロボットと人間、賢いのはどっち?/ロボットが探検/からだのないロボット/ロボットと人間の未来

「考えてみよう!」の答え

さくいん



【著者・イラストレーター・監修者プロフィール】

ジョン・アンドリューズ

イギリスのブリストル大学で英文学や歴史を学んだ後、科学、歴史、音楽、スポーツ、カルチャーなど、幅広い分野で執筆活動を行う他、編集者として多数の書籍制作に携わる。執筆を担当した書籍に『The Beautiful Game: The Infographic Book of Football』『Loos of London』『Timeline of World History』『Bots and Bods』、編集を担当した書籍に『Extreme Biology』『Superhero Scientists』『Techno Planet』『Forensic Investigations』などがある。



ミシェル・ティリー

イギリスのブライトン大学でイラストレーションを学び、ブライトンを拠点に活動するイラストレーター。雑誌『ナショナル ジオグラフィック』や『ハリウッド・リポーター』、ガーディアン・メディア・グループの新聞『オブザーバー』などで活動する。著書に『Pom-Pom Pals: Easy Instructions for Creating 14 Fuzzy Friends』『Where's Will?: Find Shakespeare Hidden in His Plays』『A Year in My Life: Be Creative Every Day』がある。



古田 貴之(ふるた たかゆき)

千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長、学校法人千葉工業大学常任理事。1968年、東京生まれ。博士(工学)。2000年、(独)科学技術振興機構ERATO北野共生システムプロジェクトにロボット研究グループリーダーとして所属。2003年より現職。2014年より学校法人千葉工業大学常任理事を兼務、現在に至る。



【書籍概要】

書 名:くらべてわかるロボットと人体のしくみ大研究

著 者:ジョン・アンドリューズ

絵 :ミシェル・ティリー

翻訳監修:古田 貴之

編 集:子供の科学編集部

仕 様:A4変判、96ページ

定 価:4,400円(税込)

発売日:2023年7月22日(土)

ISBN:978-4-416-52344-5



