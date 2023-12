[ゲームオン]

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』では、韓国の音楽番組『SHOW CHAMPION』(韓国MBC Plusが配信)と連動したファン投票やラジオ番組『IDOL CHAMP presents POP-K TOP10 Friday』(TOKYO FM)と連動したファン投票など、K-POPの推しアイドルを輝かせる投票を数多く実施しています。

今回は、K-POPの枠を超え、昨今、世界各地でめざましい活躍をする日本のアーティストを対象にした「2024年にグローバルで活躍が期待される日本のアーティスト」の投票を『IDOL CHAMP』で開始しました。











先日行なわれた、アジアで活躍中のアーティストが集結する祭典「2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES」で櫻坂46が人気賞とベストミュージシャン賞の2部門を受賞。imaseが、日本人アーティストとして初めて韓国最大級のK-POPアワード 「MMA(Melon Music Awards)」に出演するなど、日本人アーティストがアジアを中心に活躍。また、米津玄師が米レコード協会(RIAA)によりゴールド認定を受けるなど、日本人アーティストが世界でめざましい活躍をしています。

そこで今回は『IDOL CHAMP』にて、「2024年にグローバルで活躍が期待される日本のアーティスト」の無料投票イベントを実施します。2024年、世界での飛躍が期待される日本人アーティストは一体誰なのでしょうか?ぜひ投票へご参加下さい!





◆投票期間 2023年12月27日(水)10:00~2024年1月3(水)23:59

◆投票方法 『IDOL CHAMP』アプリから無料で投票可能 (1日10回まで)

・iPhoneユーザー:https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018

・Androidユーザー:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US

◆投票結果 『IDOL CHAMP』アプリからのファン投票100%反映



■候補アーティスト(ABC順)

Ado、Aimer、Aimyon (あいみょん)、ano、ATARASHII GAKKO! (新しい学校のリーダーズ)、BABYMETAL、BALLISTIK BOYZ、BE:FIRST、CHAI、Chanmina (ちゃんみな)、Cho Tokimeki Sendenbu (超ときめき(ハート)宣伝部)、DXTEEN、Eve、FRUITS ZIPPER、HIRATE YURINA (平手友梨奈)、imase、INI、JO1、MAZZEL、ME:I、MOONCHILD、NEXZ、NOA、Nogizaka46 (乃木坂46)、OCTPATH、ONE N' ONLY、Quadlips、Sakurazaka46 (櫻坂46)、Travis Japan、WEDNESDAY CAMPANELLA (水曜日のカンパネラ)、XG、YOASOBI、YUTO (安達祐人)、YUURI (優里)、=LOVE







下記の1.~3.に沿って投票してください。



※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。









韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION(ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00~19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。



また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。



(※)MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。 現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。















<『IDOL CHAMP』日本公式ブログURL>

https://idolchamp.jp/



<『IDOL CHAMP』日本公式X URL>

https://twitter.com/idolchamp_jp







<App Store>

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018



<Google Play>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US



●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All Right reserved. (C)MBC PLUS All Right reserved. (C)GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/27-15:46)