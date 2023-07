[富士急行]

~9:10より、オープニングイベント開催~



富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)は、2023年7月20日(木)に、新大型コースター「ZOKKON(ぞっこん)」をオープンいたします。







「ZOKKON」は、バイク型のライドに乗り込んでハンドルを握りしめ、右に左に駆け巡り、全身で風を感じる“爽快MAXコースター”です。リニアランチ方式による4回の加速や、次々と訪れる“旋回”、“トンネル内の走行”、“逆走”など、胸が高鳴るようなスリリングで心地よい体験は何度も乗りたくなること間違いなしです。また、車体の足元付近にオーディオシステムを搭載しており、“SEKAI NO OWARI”がZOKKONのために書き下ろした「音楽」を聴きながらコースターならではのスピードや爽快感が味わえるほか、コース終盤では屋内で一時停止し、音楽と連動した「映像演出」を楽しむことができます





オープン当日の7月20日(木)は、9時10分より、「ZOKKON」前広場にて、お笑い芸人「スピードワゴン」をスペシャルゲストに迎え、オープニングイベントを開催いたします。





12年ぶりの誕生となる「ZOKKON」は、みなさまの搭乗を今か今かと心待ちにしています。7月20日(木)はぜひ、「ZOKKON」オープンで盛り上がる富士急ハイランドにぜひお越しください。



【オープニングイベント概要】

■日時:2023年7月20日(木)9時10分~9時30分 ※予定

■場所:「ZOKKON」前広場

■出演:スピードワゴン

■料金:観覧無料

※ご参加の方は第一入園口のみからの入場となります。

※当日「ZOKKON」のオープンは9時30分頃からの予定です。



【「ZOKKON」概要】

特設ページ:https://www.fujiq.jp/special/zokkon/index.html

■名称:ZOKKON(ぞっこん)

■開業日:2023年7月20日(木)

■総工費:約45億円

■場所:FUJIYAMA横

■所要時間:約3分

■乗車定員:14名/編成(2名×7列)

■身長制限:120cm以上~195cm未満の方が利用可

■年齢制限:64歳以下の方が利用可

■料金:2,000円(税込) ※フリーパス利用可

■特徴

★バイクライド型コースター

バイク型のライドに乗り込みハンドルを握りしめ、まるで自分自身でバイクを操縦しているかのように、次々と迫りくるカーブを右に左に旋回。ほとばしる疾走感とともに、全身で風を感じながらコースを一気に駆け巡ります。

★“SEKAI NO OWARI”とコラボレーション

車体の足元付近にオーディオシステムを搭載。乗車中は“SEKAI NO OWARI”が手掛けるオリジナル楽曲を聴きながらコースターならではのスピードや爽快感が味わえるほか、コース終盤では屋内で一時停止して見る映像演出を楽しむことができます。

★リニアランチ方式による4回の加速

コース内に3か所あるリニア加速システムによって一気に加速し、コースターならではのスピードや爽快感を楽しむことができます。

★コース途中に待ち受ける驚きの仕掛けに心弾む

コース途中にあるトンネルを抜けると一気に急上昇。空へと放り投げられるかと思いきや、まさかの逆走に、ゲストは胸が高鳴ること間違いなしです。

★暗闇の中の走行や演出を体感

プラットホームを出発するとトンネルから一気に加速し、屋外へと飛び出す視覚の明暗による不思議な感覚が味わえます。





【富士急ハイランド営業概要】

■営業時間

季節により異なります。詳しくは公式サイトをご覧ください。 https://www.fujiq.jp/

■料金

入園料:無料

フリーパス:2023年7月20日(木)より、下記の通りフリーパス料金を改定いたします。

大人6,000円~7,800円 中高生5,500円~7,300円 小学生4,400円~5,000円

幼児・シニア2,100円~2,500円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。

■交通

車 /新宿から中央自動車道で約80分、河口湖ICに隣接

東京から東名高速道路・御殿場IC、東富士五湖道路経由で約90分

バス/新宿駅から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車

東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車

※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車/JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車 大月駅から約50分



