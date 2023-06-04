［国立大学法人岡山大学］



2023（令和5）年 6月 4日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の教育推進機構スポーツ支援室では、スポーツ講座を開催しています。



今回、第3回となるスポーツ講座「スポーツと心臓のかかわり」を2023年6月28日（水）に岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）にて開催します。



ご興味ご関心のある皆様のご参加を心よりお待ちしております。





【日 時】

2023年 6月 28日（水）18:30～20:00



【会 場】

岡山大学津島キャンパス 一般教育棟 E棟 1階 E11教室

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号）

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_tsushima_all.html



【講 師】

中川 晃志 先生

岡山大学病院 循環器内科 講師

https://okayama-u-cvm.jp/index.html



【概 要】

スポーツが心臓に与える変化、スポーツと突然死などについて解説します。



【定 員】

100名



【対象者】

どなたでもご参加いただけます。



【参加費】

無 料



【ご参加申込み】

下記の岡山大学公開講座ホームページの「35．スポーツ講座（1回～8回）」よりお申し込みをお願い申し上げます。

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/society/koukaikouza.html



【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r5/press20230524-10.pdf







◆参 考

・岡山大学教育推進機構

https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学教育推進機構 学生支援部門

https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/?b=11

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院 循環器内科

https://okayama-u-cvm.jp/index.html













◆本件お問い合わせ先

岡山大学 教育推進機構 スポーツ支援室

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7181

E-mail：isec◎cc.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3128.html



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年6月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001445.000072793.html



岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html





国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/04-16:16）