【岡山大学】岡山大学第3回スポーツ講座「スポーツと心臓のかか…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 6月 4日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の教育推進機構スポーツ支援室では、スポーツ講座を開催しています。
今回、第3回となるスポーツ講座「スポーツと心臓のかかわり」を2023年6月28日（水）に岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）にて開催します。
ご興味ご関心のある皆様のご参加を心よりお待ちしております。
【日 時】
2023年 6月 28日（水）18:30～20:00
【会 場】
岡山大学津島キャンパス 一般教育棟 E棟 1階 E11教室
（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号）
http://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_tsushima_all.html
【講 師】
中川 晃志 先生
岡山大学病院 循環器内科 講師
https://okayama-u-cvm.jp/index.html
【概 要】
スポーツが心臓に与える変化、スポーツと突然死などについて解説します。
【定 員】
100名
【対象者】
どなたでもご参加いただけます。
【参加費】
無 料
【ご参加申込み】
下記の岡山大学公開講座ホームページの「35．スポーツ講座（1回～8回）」よりお申し込みをお願い申し上げます。
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/society/koukaikouza.html
【ポスター】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r5/press20230524-10.pdf
◆参 考
・岡山大学教育推進機構
https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学教育推進機構 学生支援部門
https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/?b=11
・岡山大学病院
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
・岡山大学病院 循環器内科
https://okayama-u-cvm.jp/index.html
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 教育推進機構 スポーツ支援室
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7181
E-mail：isec◎cc.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3128.html
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年6月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001445.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/04-16:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【岡山大学】岡山大学第3回スポーツ講座「スポーツと心臓のかかわり」〔6/26, 水〕(06/04 16:16)
【岡山大学】大学院ヘルスシステム統合科学研究科 ヘルスケアサイエンス部門＆ヒューマンケアイノベーション部門 大学院説明会2023〔オンライン開催〕(06/04 16:16)
ハワイアンレインボーの上質なパワーストーンブレスレット『Aurora～光の女神～』、ハワイ発「マルラニハワイ」より、装いを新たに新登場！相性の良い天然石の種類を組み合わせた高貴なブレスレット。(06/04 16:16)
AmazonブランドN-ONEタブレット「Npad Plus」Android 12の高品質・高構成タブレットメーカーイベント大キャンペーン！ 史上最安値！(06/04 16:16)
【Amazon タイムセール 残り一日】8＋128G高性能タブレット限定Ұ17865円購入できます！(06/04 16:16)
日本の高品質な素材で 本場の製法そのまま再現 “ふわぁしゅぁ”食感 行列必須の大人気・台湾カステラが朝霞で買える！(06/04 16:16)
アンドレス・イニエスタが共同創立したNSN Venturesによるオールロードバイクブランド "GUAVA" の特別ローンチキャンペーンのご案内！！(06/04 16:16)
6月4日（日）「ショートフィルムの日」に発表新たな世界を切り開き、世界とつながるショートフィルムを応援するGLOBAL SPOTLIGHT AWARD 2023ファイナリスト５作品を発表！(06/04 15:46)
空調・給湯・暖房事業の中核研究開発拠点となる草津新棟が稼働(06/04 15:40)
【新商品】オンデマンド型プログラミング学習教材「COSMOスターターキット」ローンチ予定！(06/04 15:40)
女子高生が寂れた神社を立て直す！『氏神さまのコンサルタント』(西山倫子＋モノガタリラボ/胡原おみ)が、コミックDAYSで6月4日より連載配信スタート！(06/04 14:46)
異色の作曲家、ニコライ・カプースチンの名曲が盛り沢山 『冗談』-オールカプースチン・ジャムコンサート- 開催決定 カンフェティにてチケット発売中(06/04 14:46)
熟練者の経験知をもとに切削工具の欠け・摩耗・寿命を推定するAIを開発〔モリマシナリー、岡山大学、両備システムズ〕(06/04 14:46)
【旅行券など豪華賞品が当たる!】結婚式ミニ動画投稿キャンペーン実施中｜動画編集ソフト Wondershare Filmora(06/04 14:46)
「K-1 WORLD GP」6.3(土)横浜 ハッサン・トイがトーナメント決勝で松倉信太郎をKOして初代ミドル級王座獲得！金子晃大・与座優貴・黒田斗真は海外勢から勝利(06/04 14:46)
【令和5年度 2級造園施工管理技士 一次検定】無料「WEB採点サービス」本試験直後より利用開始！(06/04 14:46)
【令和5年度 2級管工事施工管理技士 一次検定】無料「WEB採点サービス」本試験直後より利用開始！(06/04 14:46)
【令和5年度 2級土木施工 一次検定】試験当日(6/4) 18:00～「解答速報」YouTube LIVE配信！(06/04 14:46)
【令和5年度 2級土木施工 一次検定】無料「即日WEB採点サービス」本試験直後より利用開始！(06/04 14:46)
大乱闘尻相撲アクションゲーム『Nyaaaanvy』(06/04 14:46)
2023年6月8日ON AIR TVアニメ「私の百合はお仕事です！」シフト.10「こわしてしまうのですか？」あらすじ・場面写真を公開！(06/04 14:46)
リンゴの皮から生まれた新素材・アップルレザーで作られた軽量でコンパクトなウォレット「IKON-アイコン-」が応援購入サービスMakuakeにて先行予約販売開始！(06/04 14:46)
広報誌「MORISAWA MAGAZINE」2023夏号を発行(06/04 14:40)
フォントワークス、「第14回 ヘルスケア・医療機器開発展」出展のお知らせ(06/04 14:40)
『王様戦隊キングオージャー』オリジナル・サウンドトラック配信決定！(06/04 14:16)
～日本初！ふるさと納税6自治体同時に地域NFT返礼品！数量限定で6月1日受付開始～(06/04 13:46)
株式会社LEGAREAとのブロンズパートナー契約締結のお知らせ(06/04 13:40)
ピクシーダストテクノロジーズ、北米最大のインテリア展示会「NeoCon2023」へ出展。(06/04 13:40)
【うちの子にCM出演のチャンスが！？】可愛いわんちゃん・猫ちゃんの動画を撮って投稿！ドギーマンのCMに出演できるTikTokキャンペーン実施中！(06/04 13:40)
UFOの日特別企画及びUFO研究所活動報告会を開催します！(06/04 13:40)