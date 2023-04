[株式会社阪急阪神百貨店]

阪急うめだ本店 9階はディズニー一色の特別な空間に!「Disney/HAPPY Communication!」



期間:4月26日(水)~5月8日(月) ※催し最終日は 午後6時終了

場所:阪急うめだ本店 9階 催場・祝祭広場・阪急うめだギャラリー・アートステージ



阪急うめだ本店はディズニーの特別協力のもと「Disney/HAPPYCommunication!」を9階と各階で開催。

9階 催場・阪急うめだギャラリーでは、ディズニーの創立100周年を記念してデザインされた商品などが登場する「Disney100 THE MARKET」、祝祭広場では音楽をテーマに「MUSIC CARNIVAL」、アートステージでは「KINGDOM HEARTS (キングダム ハーツ)THE MARKET」。9階の4つの会場で様々なディズニーアイテムを紹介します。会場では、フォトスポットも登場するなど、ゴールデンウイークのお出かけにおすすめのイベントです。



特設ホームページ: https://bit.ly/3KFYr6M







ショッピングイベント「Disney100 THE MARKET」







4月26日(水)~5月8日(月) / 9階 催場・阪急うめだギャラリー

ディズニーの創立100周年を祝しデザインされた商品を中心にバラエティ豊かにラインナップする国内最大級のショッピングイベント『Disney100 THE MARKET』。

9階 催場では、「ディズニー」「ピクサー」「スター・ウォーズ」「マーベル」のアイテムやグッズが登場。ポストカードやマスキングテープなど阪急うめだ本店限定商品も。また、阪急うめだギャラリーでは、不朽のストーリーやキャラクターにインスパイアされた絵画から伝統工芸まで、こだわりの商品約500点を紹介。



















祝祭広場では、「音楽」をテーマにした「MUSIC CARNIVAL」







4月26日(水)~5月8日(月) / 9階 祝祭広場

目にも鮮やかなカラフルな音色を奏でるカーニバルのシーンがデザインされた、パーツを組み合わせてカスタマイズできるロケットチャームなどのアイテムが登場。パーツを組み合わせて作るお名前プレートや、ヘラルボニーのウェアや雑貨 、「ケイノ」「セントピュール」のジュエリー、「LEGO(R) ディズニー」のブースなどディズニーとのアイテムも多彩に。











アートステージには、『KINGDOM HEARTS (キングダム ハーツ)THE MARKET』のグッズが登場



4月26日(水)~5月8日(月)/9階アートステージ

ディズニーとスクウェア・エニックスが贈る大人気ロールプレイング・ゲーム「KINGDOM HEARTS(キング

ダム ハーツ)」の新商品など、バラエティ豊かな商品をラインナップ。会場ではフォトスポットもご用意。













