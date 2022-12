[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

「TEPPEN AWARD 2022 MVP」の発表、新カード公開など盛りだくさんでお届け!



スマートフォン向けアルティメットカードバトル『TEPPEN』は、2022年の総決算となるオンラインイベント「TEPPEN AWARD 2022」を2022年12月16日(金)に、『TEPPEN』公式YouTubeチャンネルにてライブ配信いたします。





https://esports.teppenthegame.com/jp/championseries/2022/



「TEPPEN AWARD 2022」では、2022年を通じ『TEPPEN』の各公式世界大会で素晴らしい成績をおさめたトッププレイヤーや、『TEPPEN』を盛り上げるために貢献してくださった方々を表彰します。



そして、プレイヤーの皆様の投票結果と「WORLD CHAMPION SERIES 2022」の戦績、「TEPPEN AWARD 2022」運営委員会との協議によって決める「TEPPEN AWARD 2022 MVP」を発表します。今年1年で最も輝いたプレイヤーは誰なのか、ぜひリアルタイムでご確認ください。



さらに、「TEPPEN AWARD 2022」をご覧いただくと「プロモーションシークレットカード」×2種、「プロフィール用オリジナルアイコン」×4種1セット、「次回のカードセット用パックチケット」×2枚を視聴者プレゼントとして入手することができます。この機会にぜひゲットしましょう。その他、新カード情報など最新情報を盛りだくさんでお届けします。



なお、番組後半では、団体戦イベント(2023年初頭に開催予定)のチームメンバーを決めるドラフト会議をリアルタイム生中継します。番組の最後には2022年の総合ポイントランキング上位8名による団体戦エキシビジョンを開催するので、あわせてお楽しみください。



「TEPPEN AWARD 2022」は『TEPPEN』公式YouTubeチャンネルにて無料でご覧いただけます。一緒に『TEPPEN』の2022年を締めくくりましょう。



放送日時:2022年12月16日(金)19:00 ~





https://youtu.be/VqZ64AF6DoY



それぞれの詳細情報は『TEPPEN』公式サイト(https://teppenthegame.com/jp/)または、公式Twitterプロモーションアカウント(https://twitter.com/PlayTEPPEN_ASIA)にて随時発表いたします。ぜひフォローして、最新情報をお見逃しなく。



