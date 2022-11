[株式会社ポトマック]





阪急うめだ本店13階「TRATTORIA AL POMPIERE(トラットリア アル・ポンピエーレ)」では、クリスマス限定スペシャルコースのご予約を受付開始。



北イタリア・ヴェローナで100年の歴史を誇る老舗の伝統を受け継ぎ、日本の食材を生かしてお届けするシェフ渾身のディナーで、特別な聖夜を。











12月23日、24日、25日の3日間限定のクリスマススペシャルディナー









12月23日(金)、24日(土)、25日(日)の3日間限定でご用意したのは、3コース。



ヴェローナ本店でも供されるクリスマスディナーを下敷きに、日本ならではの食材を生かしてお届けします。



イタリア産を中心に、お皿ごとの相性も楽しめるソムリエ厳選のワインを各種ご用意。

お好みとともに、お気軽にスタッフにご相談ください。





■AL POMPIEREクラシカルコース

おひとり様 12,000円



◇SALMI◇

24ヶ月熟成プロシュートディサンダニエーレ 自家製ジャルディニエーラ



◇PANE◇

自家製フォカッチャ



◇ANTIPASTO◇

シマアジのカルパッチョ 洋梨 スダチ



◇ANTIPASTO◇

ノドグロの窯焼き カニとサフランのリゾット仕立て



◇PRIMO PIATTO◇

タリオリーニ 黒トリュフとポルチーニ茸のソース



◇SECOND PIATTO◇

黒毛和牛サーロインのグリル ラディッキオロッソ



◇DOLCI◇

World best ティラミス

or

リコッタチーズのジェラート 苺のマリネ ヴィンサント

※予約時にお申し付けください



◇CAFFE◇

食後のカフェ





■AL POMPIEREナターレコース

おひとり様 8,800円



◇SALMI◇

24ヶ月熟成プロシュートディサンダニエーレ 自家製ジャルディニエーラ



◇PANE◇

自家製フォカッチャ



◇ANTIPASTO◇

カニ ストラッチャテッラ 洋梨 ディル



◇PRIMO PIATTO◇

タリオリーニ ポルチーニ茸のソース



◇SECOND PIATTO◇

蝦夷鹿ロース肉のロースト 安納芋



◇DOLCI◇

World best ティラミス

or

リコッタチーズのジェラート 苺のマリネ ヴィンサント

※予約時にお申し付けください



◇CAFFE◇

食後のカフェ





■AL POMPIEREクリスマスコース

おひとり様 7,000円



◇SALMI◇

24ヶ月熟成プロシュートディサンダニエーレ 自家製ジャルディニエーラ



◇PANE◇

自家製フォカッチャ



◇ANTIPASTO◇

香住産甘エビ ストラッチャテッラ 洋梨 ディル



◇PRIMO PIATTO◇

タリオリーニ 蝦夷鹿のラグー



◇SECOND PIATTO◇

栗豚ロース肉のロースト ポルチーニ茸のクレーマ



◇DOLCI◇

World best ティラミス

or

リコッタチーズのジェラート 苺のマリネ ヴィンサント

※予約時にお申し付けください



◇CAFFE◇

食後のカフェ





















