株式会社NEOWIZ(本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン))が開発し、株式会社スーパーフレックス(本社:韓国 京畿道城南市、代表取締役:金 仁權(キム・イングォン))がサービスしておりますドラマチックパズルRPG『魔石騎士団 Puzzle War』は、日本国内でのサービス開始から1周年を迎えました。本日2023年12月26日(火)よりサービス開始1周年記念イベントを実施しております。













『魔石騎士団 Puzzle War』は、スマートフォン向けゲームアプリです。



3マッチパズルと、ドラマチックな展開が魅力的なストーリー、キャラクター育成というRPG要素が組み合わさった“ドラマチックパズルRPG”で、登場するキャラクターの固有スキルなどを駆使してパズルをクリアしていきます。



砲台、障害物、爆弾ブロックなど様々なギミックがあり、より戦略的なプレイをご体験いただけます。







『魔石騎士団 Puzzle War』日本サービス開始1周年を記念して、期間中の10日間の全日程、毎日ログインすると最大で計30,000ダイヤをはじめ、強化用アイテムなどがたくさんもらえるログインボーナスを実施いたします。



ログインボーナスの対象となるログインタイミングは【当日12:00~翌11:59】となっており、この時間内にログインすることでプレゼントを貰うことができます。







『魔石騎士団 Puzzle War』では現在、「降臨:グランヒルト」イベントを実施中です。本日より、「流浪の扉(伝説契約)」でのグランヒルト契約がいつもよりお得になる「グランヒルト契約ダイヤ割引キャンペーン」が始まりました。



強力な仲間を揃える絶好のチャンスとなります。是非この機会に『魔石騎士団 Puzzle War』をプレイしてみてください。







年明け1月からはイベント「降臨:アレック」の開始や「アレック ラストスパートキャンペーン」を実施いたします。



是非これからも『魔石騎士団 Puzzle War』をお楽しみください。



























『魔石騎士団 Puzzle War』 Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.bdpuzzle



『魔石騎士団 Puzzle War』 AppStore

https://apps.apple.com/jp/app/魔石騎士団-puzzle-war-パズルrpg/id1537746608





『魔石騎士団 Puzzle War』公式ブログ

https://masekishi.com/



<『魔石騎士団 Puzzle War』 日本向け公式Twitter>

@masekishi



●コピーライト表記

(C) NEOWIZ All rights reserved. (C) Super Flex Inc.









