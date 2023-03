[大網株式会社]

「リコリス・リコイル」「ぼっち・ざ・ろっく!」などの人気アニメのキャラクターフィギュアもぞくぞくランクイン



大網株式会社(東京都文京区)は、自社が運営するホビーショップ『あみあみ』の2023年2月フィギュア予約ランキングを発表いたしました。







■注目ポイント





ホビーショップ『あみあみ』の「2023年2月フィギュア予約ランキング」を発表!

『リコリス・リコイル』『ぼっち・ざ・ろっく』など、話題のアニメのキャラクターフィギュアが上位にランクインした中、1位に輝いたのは『ホロライブプロダクション』の「白銀ノエル」のフィギュア。

ピックアップコーナーでは、1位に登場した白銀ノエルと同じ『ホロライブプロダクション』の「さくらみこ」「角巻わため」のねんどろいどをご紹介!







※2023年2月1日から2月28日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ(予約数・金額など)を元にランキングを構成しています。

※ご紹介する製品はすでに予約終了のものが含まれる場合もございます。予めご了承くださいませ。



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/





第1位:ホロライブプロダクション 白銀ノエル 水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア







●メーカー:グッドスマイルカンパニー

●原作名:ホロライブ

●発売月:2023年10月予定

●参考価格:19,800円(税込)

●コピーライト:

(C) 2016 COVER Corp.



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150586





第2位:ライザのアトリエ 常闇の女王と秘密の隠れ家 ライザ 「アトリエ」シリーズ25周年記念ver. 1/7スケール 完成品フィギュア







●メーカー:あみあみ

●原作名:ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~

●発売月:2024年2月予定

●参考価格:DX版 31,900円(税込)/通常版 24,200円(税込)

●コピーライト:

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.



★製品の詳細はコチラ

■あみあみ限定特典付き

・DX版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-145147

・通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-145148

■特典なし

・DX版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-145145

・通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-145146



※画像はDX通常版のものとなります。





第3位:リコリス・リコイル 錦木千束 1/7スケール 完成品フィギュア







●メーカー:グッドスマイルカンパニー

●原作名:リコリス・リコイル

●発売月:2024年2月予定

●参考価格:15,800円(税込)

●コピーライト:

(C) Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-151037





第4位:ブルーアーカイブ -Blue Archive- 一之瀬アスナ(バニーガール) Game Playing Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア







●メーカー:グッドスマイルアーツ上海

●原作名:ブルーアーカイブ

●発売月:2024年1月予定

●参考価格:22,000円(税込)

●コピーライト:

(C) 2023 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150878





第5位:ねんどろいど ぼっち・ざ・ろっく! 後藤ひとり







●メーカー:グッドスマイルカンパニー

●原作名:ぼっち・ざ・ろっく!

●発売月:2023年8月予定

●参考価格:5,800円(税込)

●コピーライト:

(C)はまじあき/芳文社・アニプレックス



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150761





【ピックアップ!】



1位の「白銀ノエル」と同じく「ホロライブ」より、8位の「さくらみこ」10位の「角巻わため」のねんどろいどをご紹介!





第8位:ねんどろいど ホロライブプロダクション さくらみこ







●メーカー:マックスファクトリー

●原作名:ホロライブ

●発売月:2023年7月予定

●参考価格:6,800円(税込)

●コピーライト:

(C) 2016 COVER Corp.



大人気バーチャルYouTuberグループ『ホロライブ』より、エリート巫女の「さくらみこ」がねんどろいどになって再登場です!

交換表情パーツは「通常顔」に加え、「おどろき顔」と「怒り顔」をご用意。オプションパーツには式神の「金時」のほか、リスナーでもある「35P」、伝説の「マグマバケツ」、「サングラス」、そしてホロベイビーが再現できる「赤ちゃんボディ」が付属します。ポンコツエリートなさくらみこを是非お手元にお迎えください。



■製品ページはこちら!

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-151164





第10位:ねんどろいど ホロライブプロダクション 角巻わため







●メーカー:グッドスマイルカンパニー

●原作名:ホロライブ

●発売月:2023年7月予定

●参考価格:6,600円(税込)

●コピーライト:

(C) 2016 COVER Corp.



大人気バーチャルYouTuberグループ『ホロライブ』より、ホロライブ4期生「角巻わため」がねんどろいどになって登場です!



表情パーツ:「笑顔」「ニッコリ顔」「圧顔」

オプションパーツ:「ハープ」「マイク」「じゃんけん棒」ほか



■製品ページはこちら!

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-151361





【20位まで一覧】



■1位

ホロライブプロダクション 白銀ノエル 水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150586

■2位

ライザのアトリエ 常闇の女王と秘密の隠れ家 ライザ 「アトリエ」シリーズ25周年記念ver.

・DX版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-145147

・通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-145148

■3位

リコリス・リコイル 錦木千束 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-151037

■4位

ブルーアーカイブ -Blue Archive- 一之瀬アスナ(バニーガール) Game Playing Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150878

■5位

ねんどろいど ぼっち・ざ・ろっく! 後藤ひとり

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150761

■6位

ウマ娘 プリティーダービー ツインターボ 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-151287

■7位

Lucrea(ルクリア) プリンセスコネクト!Re:Dive シズル(サマー) 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150363

■8位

ねんどろいど ホロライブプロダクション さくらみこ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-151164

■9位

MAIDMADE 続・終物語 忍野忍 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150824

■10位

ねんどろいど ホロライブプロダクション 角巻わため

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-151361

■11位

S.H.Figuarts ウルトラマンメビウス

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150434

■12位

アズールレーン プリンツ・オイゲン[色褪せないエガオ] 1/8スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150709

■13位

ブルーアーカイブ -Blue Archive- 角楯カリン 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-151289

■14位

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 由比ヶ浜結衣 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150733

■15位

アズールレーン イラストリアス μ兵装 1/6スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150864

■16位

アークナイツ 濁心スカジ 昇進段階二ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

・DELUXE版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150827

・通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150826

■17位

KDcolle Fate/Kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ! イリヤスフィール・フォン・アインツベルン ビキニver. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150668

■18位

B-style アズールレーン びそくぜんしんっ! ボルチモア びそくぜんしんっ! Ver. 1/4スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150664

■19位

僕のヒーローアカデミア ミルコ ヒーロースーツVer. 1/8スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150922

■20位

僕のヒーローアカデミア ミルコ 1/4スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-151087



(C) Oh-ami Inc.





【店舗情報】





あみあみオンラインショップ







https://www.amiami.jp/

フィギュアからグッズまで。人気のホビー商品なら「あみあみ」におまかせください!!





あみあみ 秋葉原ラジオ会館店







住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス:JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html





Twitterあみこアカウント







https://twitter.com/amicoamiami

『あみあみ』のイメージキャラクター「あみこ」が、ホビー情報から日常の様子までTwitterで情報発信中。画像&動画で紹介するココだけのホビー情報は、業界必見!?



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-17:16)