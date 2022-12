[株式会社光文社]

ENHYPEN、TXT、STRAY KIDS、NCT DREAM、 NCT127、 TWICE、SEVENTEEN、BTS、NU'ESTの9グループが参加する奇跡のK-POPフェスティバル!



韓国芸能ニュースメディア“Dispatch(ディスパッチ)”の創立10周年を記念し開催された、ENHYPEN/TXT/STRAY KIDS/NCT DREAM/ NCT 127/TWICE/SEVENTEEN/BTS/NU'ESTの9組=69アーティストのオリジナルコンテンツを提供するK-POPフェス「D'FESTA」。「D'FESTA TOKYO(2022年7~9月・東京スカイツリー(R)にて開催)」、「D'FESTA TOKYOII(2022年10~11月・羽田空港第2ターミナル国際線施設にて開催)」が大成功を収め、さらには会場にSEVENTEENがサプライズ来場するなど、K-POPファンを熱狂の渦に巻き込んだ奇跡のイベントが、この度「大阪南港ATC」を舞台に「D’FESTA OSAKA」として、2022年12月20日(火)から2023年1月22日(日)まで大阪南港ATCにて開催します。







「THE MOVIE」「THE EXHIBITION」「THE EXPERIENCE」「THE ARTIST PIC」「THE GACHA」、「THE CAFE」の計6つの演出で構成される「D'FESTA OSAKA」。





THE CAFE







「D'FESTA OSAKA」オリジナルコンテンツとして、ご希望のグループのスリーブがランダムで提供される「THE CAFE」が登場。

※メニューはホットコーヒーのほか、スペシャルドリンクもご提供予定。

※こちらは有料コンテンツとなり、グッズショップにてチケット販売(500円(税込)/1枚)を行います。

レシートを確認しドリンクを提供するため、グループでご利用される場合はご一緒にお越しいただくようお願い

します。

※混雑状況によっては購入制限を設ける場合がございますので、あらかじめご了承ください。





THE MOVIE







「THE MOVIE」エリア9つのアーティストによる、『D’FESTA』オリジナルのパフォーマンス映像を公開。世界最高峰レベルのXR技術で撮影したステージ映像と5.1チャンネルサウンドの音響により、ステージを現実に移したような没入感と迫力の映像を超特大プロジェクターで45分間披露。





THE EXHIBITION







アーティスト9組=総勢69名の魅力を、計6つのセクションで発信。“Dispatch”が10年間撮影し続けたアーティストの秘蔵写真や69名が直接描いた大型キャンバス作品、サインウォールなども展示されます。また、アーティスト自らが描いたダイアリーも登場。





THE EXPERIENCE







アーティストが「THE MOVIE」でパフォーマンスしたステージのメディアアートを体験できる「VIRTUAL STAGE」。青い海と神秘的な砂漠、広大な宇宙など仮想空間で没入感を楽しめます。





THE EXHIBITIONでグループごとに撮影されたコンセプトを背景に、9グループ・69名の等身大パネルが約50メートルにわたって展示されている「BE TOGETHER」。パネルの手前に設置されたベンチに座って写真撮影を楽しめるエリアです。





THE ARTIST PIC













ご希望のグループのメンバーとランダムで写真撮影を楽しめるフォトブース「THE ARTIST PIC」。

*こちらは有料コンテンツとなり、会場にてチケット販売(1000円(税込)/1枚)を行います。また、販売制限を設ける場合がございます。

*複数人で撮影する場合は人数分のチケットをご購入いただく必要がございます。その場合は、ご購入いただいたチケット枚数分、撮影していただくことが可能です。





THE GACHA









ご希望のグループのピンボタンを封入したガチャが登場。各グループメンバー各1点+グループ集合1点の中から1種が当たり、さらにグループロゴプリントピンボタンがランダムで入っている仕様となります。

※数量限定のため、ご希望のグループのピンボタンを提供できない場合もございますのであらかじめご了承ください。



【THE GACHA 参加条件】

1.「D'FESTA TOKYO」または「D’FESTA TOKYOII」に来場歴があり、さらに「D'FESTA OSAKA」にご来場いただいたお客様にお好きなグループのガチャ用メダルを1枚プレゼント

*来場時、案内に従って指定の画面をスマートフォンにて表示していただきます



2.「D'FESTA OSAKA」グッズショップにて、¥5,000(税込)以上購入で1枚、¥10,000(税込)以上購入で2枚、お好きなグループのガチャ用メダルを会計時にプレゼント



3.「D'FESTA THE MOVIE」DVD/Blu-rayを会場で予約していただいた方に、お好きなグループのガチャ用メダルをプレゼント

*予約受付カウンターにて、予約完了画面を確認後、メダルをお渡しいたします。

*DVD/Blu-ray1枚ご購入ごとにメダルを1枚プレゼントいたします







D'FESTA ORIGINAL GOODS



【D'FESTAオリジナルポストカード】





全216種/各385円(税込)

「D’FESTA」でのコンテンツ「THE EXHIBITION」で披露した超大型パネルの写真のポストカード



【D'FESTAオリジナル両面クリアファイル】





全69種/各660円(税込)

カラーとモノクロ、2枚の表情が楽しめる両面プリントのクリアファイル



【〈日本限定〉D'FESTA TOKYOII オリジナル 卓上カレンダー】





全9種/各2,750円(税込)

D'FESTAのために撮り下ろしたビジュアルで構成されたグループ別卓上カレンダー

*2023年4月~2024年3月までのスクールカレンダー形式です



【〈日本限定〉D'FESTA OFFICIAL BOOK ーTHE MESSAGEー】





2,750円(税込)

THE EXHIBITION内「COLOR PORTRAITS」の作品に、69名のアーティストが直筆で残したメッセージを日本語で掲載したオフィシャルブック。グループの垣根を越えて自由にメッセージを残し合った、D'FESTAだけでしか実現しないコンテンツを1冊にまとめました。



その他

*販売グッズ一覧

https://member.k-kobunsha.jp/pages/goods



≪グッズ購入者限定特典≫

¥10,000(税込)以上購入で、「D'FESTA TOKYOII オリジナルスペシャルショッパー」をプレゼント!



*3色からお好きな色をお選びいただけます。なお、特典はなくなり次第終了となります。

*¥1,100(税込)/枚 で数量限定販売も実施します。





ADMISSION KIT





入場の際に、アーティスト69名のフォトカードチケット&D‘FESTAオリジナルステッカー4枚セットを含むスペシャルキットをプレゼント。

*「D‘FESTA OSAKA」では、「SKY TREE ver. 69種」または「HANEDA ver.69種」、それぞれがシャッフルされた山のどちらか一方から1枚をお客様ご自身で引いていただく形式となります











※使用画像はイメージです。「D'FESTA OSAKA」では一部が仕様が変更になることがございますので、あらかじめご了承ください。



【イベント実施概要】

イベント名:『D'FESTA OSAKA』

実施期間: 2022年12月20日(火)~2023年1月22日(日)

開館時間: 10:30~18:00(※最終入場は閉場の30分前まで)

※12月20日(⽕)は11:00~18:30、1月19日(木)は10:00~17:30となります

会場:大阪南港ATC特設会場 ITM棟 4F(大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10)

内容:韓国芸能ニュースメディア“Dispatch(ディスパッチ)”の創立10周年

を記念したグローバルフェスティバル。今年4月韓国で開催し全世

界から注目を集めた奇跡のイベント! 世界的な人気を誇る9つのアー

ティストのオリジナルコンテンツ=メディアアート・ムービー・フォト

などの“Dispatch”ならではのオリジナルコンテンツが集結。

入場料金: 平日=3,300円/土日祝日=3,520円(税込)

※1月2日(月)、1月3日(火)は土日祝日料金

チケット発売窓口:

【光文社K-POPメンバー】https://member.k-kobunsha.jp

【楽天チケット】https://r-t.jp/dfesta_osaka

【アソビュー!】https://www.asoview.com/channel/tickets/zuknEpPciB/

【e+(イープラス)】https://eplus.jp/dfesta-osaka/

【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/dfesta-osaka/

【ローソンチケット】https://l-tike.com/dfesta-osaka/

イベントに関するお問い合わせ:D'FESTA OSAKA運営事務局

メール dfestatokyo@gmail.com

公式サイト:https://member.k-kobunsha.jp

主催:DISPATCH/光文社

特別協力:アジア太平洋トレードセンター

企画・制作:CODE AND ASSOCIATES



※展示・演出内容の詳細は、光文社国際事業部Twitterおよび各プレスリリースにて随時公開予定



【光文社国際事業部公式Twitter】

https://twitter.com/kobunsha_int



【光文社K-POP部公式Instagram】

https://www.instagram.com/kobunsha_kpop/



【光文社K-POP部公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@kokusai.kpop



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/16-20:46)