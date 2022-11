[ロングランプランニング株式会社]

Private Note Artists主催『Private Note Live PREMIUM The BOHEMIANIST ~Bohemianist MasahiRo無伴奏ヴァイオリンライブ~』を横浜・東京にて開催。

哀愁、情熱、歓喜・・・渦巻く想いを音に紡ぎ生まれた渾身のオリジナル作品をヴァイオリンひとつで挑む!

無伴奏ヴァイオリンライブの醍醐味 ここにあり!

迫力のワンマンステージは、以下の⼆会場にて開催されます。

【横浜公演】2022年11月8日(火)/横浜みなとみらいホール 小ホール(神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3-6)

【東京公演】2022年11月19日(土)/サントリーホール ブルーローズ(東京都港区赤坂1-13-1)

チケットはカンフェティ(運営:ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役:榑松 大剛)にて発売中です。







カンフェティにてチケット販売中

https://www.confetti-web.com/pnl/



公式ホームページ

https://bohemianistmasahiro.wixsite.com/officialwebsite













Bohemianist MasahiRo (ヴァイオリン)

1989年カナダ生まれ、4歳からヴァイオリンを習い始める。

2009年東京オペラシティリサイタルホールにてデビュー以来活動の場を広げている。

2019年デビュー10周年記念スペシャルライブ(日本・ハンガリー外交関係開設150周年認定事業)を緑区民文化センターみどりアートパーク主催により同ホールにて開催。

2022年は日経ホール・横浜みなとみらいホール・サントリーホールにて初の全曲オリジナル作品のライブ開催を予定している。

【オフィシャルサイト】

https://bohemianistmasahiro.wixsite.com/officialwebsite







開催概要



『Private Note Live PREMIUM The BOHEMIANIST ~Bohemianist MasahiRo無伴奏ヴァイオリンライブ~』

(文化庁「ARTS for the future!2」補助対象事業)

【横浜公演】

開催日時:2022年11月8日(火) 18:30開場/19:00開演

会場:横浜みなとみらいホール 小ホール(神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3-6)

【東京公演】

開催日時:2022年11月19日(土) 18:30開場/19:00開演

会場:サントリーホール ブルーローズ(東京都港区赤坂1-13-1)



■出演者

ヴァイオリン/作曲:Bohemianist MasahiRo



■監修

斎藤真理恵



■チケット料金

全席自由:5,000円(税込)



主催・お問合せ:Private Note Artists



