秦 基博の全国ツアー「HATA MOTOHIRO CONCE…
［株式会社 U-NEXT］
USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年9月16日（土）より、現在開催中の秦 基博の全国ツアー「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2023 ―Paint Like a Child― supported by NIHON SAFETY」のファイナル公演の模様を見放題で独占ライブ配信いたします。
秦 基博の「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2023 ―Paint Like a Child― supported by NIHON SAFETY」は、3月にリリースされた自身7枚目となるオリジナルアルバム「Paint Like a Child」を引っ提げて開催された、全国20カ所を巡るライブツアーです。
このたびU-NEXTでは、7月22日(土)に東京国際フォーラムにて行われるツアーファイナル公演の模様を9月16日（土）18:30より見放題で独占ライブ配信いたします。また、ライブ配信の翌日からはアーカイブ配信も予定しています。U-NEXTならではの高音質・高画質なライブをぜひご自宅でお楽しみください。
さらに、U-NEXTでは秦 基博のヒット曲「イカロス」から生まれた映画『イカロス 片羽の街』や映画の制作と並行して開催された一夜限りの特別ライブ『秦 基博 × U-NEXT PREMIUM LIVE 「ICARUS」』を独占配信中。過去のライブ映像やミュージックビデオも多数配信しておりますので、ぜひ併せてお楽しみください。
「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2023 ―Paint Like a Child― supported by NIHON SAFETY」 TOUR FINAL 東京国際フォーラム公演
【配信の詳細はこちら】
https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000002120
【配信時間】
ライブ配信：2023年9月16日（土）18:30～ ライブ終了まで
アーカイブ配信：2023年9月17日（日）12:00～
【視聴可能デバイス】
・スマートフォン / タブレット（U-NEXTアプリ）
・パソコン（Google Chrome / Firefox /Microsoft Edge / Safari）
・テレビ（Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV / AirPlay）
※ライブ配信には1時間に最大約5.5GBの通信量を消費します。当日はWi-Fi環境での視聴を推奨します。
『イカロス 片羽の街 inspired by Hata Motohiro's “イカロス”』
https://video.unext.jp/title/SID0079345
『秦 基博 × U-NEXT PREMIUM LIVE 「ICARUS」』
https://video.unext.jp/title/SID0079458
【秦 基博特集はこちら】
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010807
(C)Office Augusta Co.,LTD
U-NEXTとは
U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。27万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに91万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。
株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
U-NEXT：https://video.unext.jp
U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp
※GEM Partners調べ／2023年6月時点
国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/03-18:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
「ハニーミルク」で連載中の『黄昏アウトフォーカス』シリーズTVアニメ化決定！キャストはドラマCDから続投！＆公式SNS開設！(07/03 19:46)
【タワマン査定の常識が変わる】国内初「新築未竣工物件」の売却予想額がワンクリックで確認できる､"革新的"な新機能を､資産管理アプリ「タワーズチェック」に搭載！(07/03 19:46)
全国39社のケーブルテレビにてeスポーツ×プログラミングのイベントを同日一斉開催！(07/03 19:16)
7月1日（土）、7月2日（日）開催「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA ぷよぷよ部門 一般の部」大会結果発表！(07/03 19:16)
【ルイ・ヴィトン】第57回カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭にて、アリシア・ヴィキャンデルがルイ・ヴィトンを着用(07/03 19:16)
トレイダーズ証券：【みんなのFX】 有吉弘行さん初登場の「みんなのFX」新CMが公開！(07/03 19:16)
時短！簡単！材料検索も！大阪王将冷凍食品アレンジレシピを自社サイトで紹介(07/03 19:16)
povo2.0とSHOWROOMが手掛ける大型アイドルプロジェクト「MY IDOL SCRAMBLE」のキャンペーンとして「アイドルカップ」開催決定！(07/03 19:16)
【貴社の通信費は適正ですか?】ENGOがコスト削減のコンサルティング会社と新たに提携！！法人様向けに通信費の削減を援護いたします！(07/03 19:16)
マレーシア現法9か所目の拠点、マラッカ営業所開設(07/03 19:16)
日本初！プリンセスのバッグブランド「ストラスベリー」の2023年秋冬コレクション先行受注会をヴァルカナイズ・ロンドンで開催！(07/03 19:16)
クリエイティブホープ社、DATALE 板谷越氏を招き、ウェビナー『「事業成果」を生み出す データ活用組織の作り方』を開催！(07/03 19:16)
Violetta Polt(Vivi) 初個展開催＠RIKKA Gallery(07/03 19:16)
【オディシススイーツ大阪エアポートホテル】ご好評につき８月は木曜日も営業 ビアガーデンが120分満喫できる！お得な２食付き宿泊プラン(07/03 19:16)
業界初「浜松市」に特化したレンタルスペース予約サイト「セカンズスぺース浜松」を正式にはじめました。(07/03 19:16)
【レポート】国内最大級のドローン・eVTOL国際展示会「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2023」に出展「ハッキングデモLIVE」や「空飛ぶクルマ」の展示で大盛況(07/03 18:46)
阪神甲子園球場 外周フードイベント第六弾「甲子園ビアフェスタ」を開催！ 7月7日（金）～7月9日（日）の3日間、ビールを飲んで大いに盛り上がろう！(07/03 18:46)
南の島でちょっぴり変わった異文化ラブコメ！「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」TVアニメ化決定！(07/03 18:46)
【国際トータルファッション専門学校】ナゴヤファッションデザインコンテスト2023 第１次審査通過のお知らせ(07/03 18:46)
MUTAとMFSによる「BABY LADY RELEASE PARTY」待望のオフィシャルグッズ公開！(07/03 18:46)
NO ANIME, NO LIFE.vol.80 浦島坂田船 10周年記念アルバム「Plusss」発売記念『浦島坂田船×NO ANIME, NO LIFE.』コラボ・キャンペーン開催(07/03 18:46)
『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』のコラボカフェ限定グッズをSPINNS公式通販で販売決定！(07/03 18:46)
元プロ野球選手で野球解説者の里崎智也さんが語る「Youtube運営論」を独占インタビュー｜ Wondershare Filmora(07/03 18:46)
夏休みに挑戦！小中学生が毎朝全国から一斉参加の『HALLO タイピングキャンプ2023』今年は規模をさらに拡大して開催！(07/03 18:46)
サマンサタバサ、ディズニー創立100周年記念セレブレーションコレクション特設サイトを公開。最終公開のキャラクター、展開店舗と限定ショッパーなどの情報も解禁。(07/03 18:46)
トルビズオン、取締役会設置会社へ移行し、深山 治氏、小原 靖明氏が取締役、森藤 大帆氏が監査役に就任(07/03 18:46)
ContractS株式会社、COOに武藤康司が就任し経営体制を強化(07/03 18:46)
2023年夏の野外フェスは、ビジュー＆デイジーがポイントのシールメイクで視線を独り占め！マリークヮント流「お目立ちメイク」HOW TO動画公開(07/03 18:46)
茂庭照幸選手 ZIP-FM出演(07/03 18:46)
カモフラージュ柄で背面までフルカバーしたアグレッシブモデル、「ZETAGHOST」を発売！！(07/03 18:46)