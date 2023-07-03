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秦 基博の全国ツアー「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2023 ―Paint Like a Child―」をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！

［株式会社 U-NEXT］

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年9月16日（土）より、現在開催中の秦 基博の全国ツアー「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2023 ―Paint Like a Child― supported by NIHON SAFETY」のファイナル公演の模様を見放題で独占ライブ配信いたします。




秦 基博の「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2023 ―Paint Like a Child― supported by NIHON SAFETY」は、3月にリリースされた自身7枚目となるオリジナルアルバム「Paint Like a Child」を引っ提げて開催された、全国20カ所を巡るライブツアーです。

このたびU-NEXTでは、7月22日(土)に東京国際フォーラムにて行われるツアーファイナル公演の模様を9月16日（土）18:30より見放題で独占ライブ配信いたします。また、ライブ配信の翌日からはアーカイブ配信も予定しています。U-NEXTならではの高音質・高画質なライブをぜひご自宅でお楽しみください。

さらに、U-NEXTでは秦 基博のヒット曲「イカロス」から生まれた映画『イカロス 片羽の街』や映画の制作と並行して開催された一夜限りの特別ライブ『秦 基博 × U-NEXT　PREMIUM LIVE 「ICARUS」』を独占配信中。過去のライブ映像やミュージックビデオも多数配信しておりますので、ぜひ併せてお楽しみください。

「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2023 ―Paint Like a Child― supported by NIHON SAFETY」　TOUR FINAL　東京国際フォーラム公演

【配信の詳細はこちら】
https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000002120

【配信時間】
ライブ配信：2023年9月16日（土）18:30～ ライブ終了まで
アーカイブ配信：2023年9月17日（日）12:00～

【視聴可能デバイス】
・スマートフォン / タブレット（U-NEXTアプリ）
・パソコン（Google Chrome / Firefox /Microsoft Edge / Safari）
・テレビ（Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV / AirPlay）
※ライブ配信には1時間に最大約5.5GBの通信量を消費します。当日はWi-Fi環境での視聴を推奨します。

『イカロス 片羽の街　inspired by Hata Motohiro's “イカロス”』
https://video.unext.jp/title/SID0079345

『秦 基博 × U-NEXT　PREMIUM LIVE 「ICARUS」』
https://video.unext.jp/title/SID0079458

【秦 基博特集はこちら】
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010807

(C)Office Augusta Co.,LTD

U-NEXTとは
U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。27万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに91万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。
株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
U-NEXT：https://video.unext.jp
U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp
※GEM Partners調べ／2023年6月時点
国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/03-18:16）

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