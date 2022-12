[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

シナモロールの装備がもらえる「早期購入キャンペーン」もスタート!「ドリームラグ缶2022 20thAnniversary」本日販売開始!



ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社は、ファンタジーオンラインRPG『ラグナロクオンライン』において、本日、以下の情報を発表いたします。







『ラグナロクオンライン』20周年を記念するスペシャルパッケージ「20thアニバーサリーパッケージ」を本日2022年12月1日(木)13:00より発売いたします。



本パッケージに収録されているコンテンツは以下の通りです。



5種類の新アイテム







左から、シンボルオブエデン[1]、スターリースカイ・ツインプライム[1]、リトルアビスドラゴン[0]、エイスシュピンネ[0]、ミステリーウィング[1]







ダウンロードコンテンツ





本パッケージでは、ラグナロクオンラインの世界を代表する職業やモンスターのVTuber用モデルに加え、ゲーム内に登場する装備のような装飾も新登場。公式イラストレーターの雄一郎氏がデザインしたモデル「ルーンナイト♂」・サモナー「ドラム♀」・モンスター「デビルチ」「ドロップス」と「装飾」を使って遊んでみましょう!



アバターを動かすには、別途外部ソフト「トラッキングソフト」が必要となります。トラッキングソフトの利用方法等につきましては、各種公式サイトでご確認ください。

※VTubeStudio対応モデルになります。



また、『RO』の思い出深いシーンをテーマにイラストレーター「宮瀬まひろ」氏と「オダワラハコネ」氏に描きおろしてもらった壁紙も収録しています。











【商品データ】

商品名:ラグナロクオンライン20thアニバーサリーパッケージ

価格:10,000円(税込)

発売日:2022年12月1日(木)13:00

【パッケージ内容】

<プレイチケット>

ラグナロクオンライン 30DAYSチケット(新規・継続アカウント用)

<新ゲーム内アイテム>

シンボルオブエデン[1]、スターリースカイ・ツインプライム[1]、リトルアビスドラゴン[0]、エイスシュピンネ[0]、ミステリーウィング[1]

<ダウンロードコンテンツ>

VTuber用モデル4体、オリジナル壁紙2種、VTuber用装飾9種







シナモロールをモチーフにしたゲーム内装備が必ずもらえる!「20thアニバーサリーパッケージ 早期購入キャンペーン」







「20thアニバーサリーパッケージ」の発売を記念して、「早期購入キャンペーン」を開催いたします! 今回のキャンペーン特典はなんと3つ!!







※特典はアイテムチケットIDで配布されます。購入後に自動配布されますが、配布までに2日程度のお時間を要す場合があります。



▼キャンペーン期間

2022年12月1日(木)13:00~2022年12月13日(火)23:59



▼【特典1】キャンペーンNPCサービス利用期間

2022年12月1日(木)13:00~2022年12月27日(火)定期メンテナンス開始



▼【特典2】【特典3】キャンペーンNPCサービス利用期間

2022年12月1日(木)13:00~2023年1月10日(火)定期メンテナンス開始



(C) ’22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L633756







「ドリームラグ缶2022 20thAnniversary」2022年12月1日(木)13:00より販売開始







2022年12月1日(木)13:00より、「ドリームラグ缶2022 20thAnniversary」の販売を開始いたします!

レンジャーにおすすめな「アサルトスーツ[1]」をはじめ、「デスブリンガー[1]」「アムルタート[1]」「ブックオブソーサリー[0]」といった新アイテム4種が登場。また、A賞に「イングリッドカード」がラインナップ!

20周年を冠してお届けする「ドリームラグ缶2022 20thAnniversary」をどうぞお楽しみください。



【商品概要】

「ドリームラグ缶2022 20thAnniversary」

販売期間:2022年12月1日(木)13:00~2022年12月15日(木)13:00

価格:1,500円(税込)

くじ回数:1回/3個









『ラグナロクオライン』基本情報







タイトル:ラグナロクオンライン

ジャンル:MMORPG

課金形態:1,500円[税込] / 30日間

公式サイト:https://ragnarokonline.gungho.jp/

コピーライト表記:

(C)Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All Rights Reserved.

(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。







