シネマシティ ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023のティザーを本邦初公開!6月27日(火)正午より、e+にてチケット先行受付開始!







東京都立川市にあります映画館シネマシティ限定でライヴ・フィルムを上映する『シネマシティ ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023(略称|CLFF’23)』が開催されることが発表されました。その第一弾上映作品は以下の通り。





1. 8月14日(月)19:00開映

佐野元春 ライヴ・ドキュメンタリー・フィルム『Film No Damage』(1983年作品/1983年公開)



2. 8月15日(火)19:00開映

REBECCA『REBECCA LIVE '85 -MAYBE TOMORROW Complete Edition-』(1985年作品/2018年公開)



3. 8月16日(水)19:00開映

REBECCA『BLOND SAURUS TOUR '89 in BIG EGG-Complete Edition-』(1989年作品/2019年公開)



4. 8月17日(木)19:00開映

TMNライヴ・フィルム『TMN final live LAST GROOVE[5.18]』(1994年作品/2019年公開)



5. 8月18日(金)19:00開映

TMNライヴ・フィルム『TMN final live LAST GROOVE[5.19]』(1994年作品/2019年公開)



(※上記上映順)





8月14日(月)より毎晩7時開映で5夜連続上映いたします。いずれの作品も約30年前に撮影された映像ではありますが、音は全曲最新デジタル・リマスタリングされ、画も全作品アップコンバートを施し、30年前の作品とは思えないほどのクオリティに仕上がっています。劇場版5.1chサラウンドを起用した本作を日本屈指のサウンド・システムを備えた劇場、シネマシティにて特別上映いたします。劇場の大スクリーンと臨場感あふれるダイナミックな劇場版5.1ch音響であの日あの時あの場所へ誘います。ティザー映像もYouTubeにて本邦初公開されました。





■『シネマシティ・ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023』ティザー

https://youtu.be/VeEqR4te17o





上映チケットの先行受付が6月27日(火)正午より、e+にてスタート。7月17日(月・祝)までの受付となりますので、ご予約はお早めにっ!!





イープラス:https://eplus.jp/clff23/(PC、モバイル共通)





上映アーティストおよび上映内容詳細は特設サイトにて

https://www.110107.com/CLFF23



