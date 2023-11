[Mnet]

本格的にベールを脱ぎ、唯一無二の授賞式に自信 △THEME△MEGA△SUPER△WONDERの4つのSTAGEをテーマに歴代級コラボレーションステージを予告



韓国100%エンターテインメントチャンネル「Mnet」および動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営する CJ ENM Japan 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)の韓国本社である株式会社CJ ENMが8日、ソウルで行われた「2023 MAMA AWARDS」メディアデーで名実共に世界最大級のK-POP授賞式としての確固たる抱負を伝えました。









芸能人のユ・ジェピルの司会で進行した今回のメディアデーには、Mnet音楽事業部 部長のパク・チャンウクをはじめ、今年のMAMA AWARDSの舞台演出と企画を担当したプロデューサー陣が参加しました。また、今年のホストを務めるチョン・ソミが特別ゲストとして参加し、ホストとしての抱負を語りました。



新しい挑戦を続け、韓国の成長において独歩的な役割を果たしてきた世界最大級のK-POP授賞式「MAMA AWARDS」は11月28日(火)、29日(水)の2日間、東京ドームでの開催を控え、追加アーティストラインナップとアイコニックなステージを公開し、本格的なスタートを知らせました。



「MAMA AWARDS」は1999年Mnet映像音楽大賞としてスタートし、2009年大韓民国初のアジア音楽授賞式を宣言し「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS」に変わりました。グローバルK-POP時代の可能性を誰よりも先に見通した授賞式と評価される「MAMA AWARDS」は昨年、グローバル音楽市場の変化に合わせて、リブランディングをしました。24年間のヘリテージを誇る「MAMA AWARDS」は、かつてマカオ、シンガポール、香港、ベトナム、日本などアジア各地で開催し、K-POPのグローバル化をリードしており、今年もグローバル授賞式としての地位を立証する見通しです。



常に最先端を歩んできた「MAMA AWARDS」の独歩的な地位に主軸を置いて発表を始めたMnet事業部長パク・チャンウクは「挑戦と試みの過程の中で試行錯誤もあったが、グローバルK-POPの可能性を信じて世界中にK-POPを知らせ拡散する橋渡しになろうと注力した。今後もK-POPを代表する授賞式としての地位を守っていく」とし、「候補選定と審査、投票、授賞、ステージすべてにおいて今後も使命感を持って業界の声に耳を傾け進化していく。そのプロセスを一緒に見守ってほしい」と伝えました。





CJ ENMは授賞式全般を網羅する「2023 MAMA AWARDS」のコンセプトとして「ONE I BORN」を打ち出しました。これは無限の可能性を持つ世界ただ一つの存在「私(I)」と「MAMA AWARDS」が出会いポジティブなエネルギーを通じて完璧な「一つ(One)」になるという意味を含んでいます。今年「MAMA AWARDS」を率いるホストには、ブランディング元年を共にし、エネルギッシュでスムーズな進行でホストとしてワールドクラス級の存在感を十分に発揮したパク・ボゴムとチョン・ソミが「MAMA AWARDS」を代表するアイコンとして活躍するものと期待されます。メディアデーに参加したチョン・ソミは「MAMA AWARDS」は音楽を愛していた私の幼い頃からの夢の舞台」として、「授賞式の価値とメッセージを伝えるために新しいテクノロジーを導入するなど、私だけの個性とポジティブなエネルギーを満たしたユニークな進行を披露したい」と伝えました。







CJ ENMはこの日「2023 MAMA AWARDS」のパフォーミングアーティストラインナップも追加公開しました。先立って公開された18組のアーティストに続き、Dynamic Duo、JUST B、イ・ヨンジ、Monika、TREASUREの出演を確定しました。ヒップホップデュオDynamic Duoは、今年「STREET WOMAN FIGHTER 2」(Mnet)のミッション曲である「Smoke」に参加。発売直後から各種音源チャートのトップを守り続け、変わらない底力を立証。2014年に発売した「AEAO」は9年ぶりにグローバル音楽チャートを逆走し、全世界に影響力を広げています。ROAD TO MAMA AWARDS2期の優勝アーティストに選ばれたJUST Bは、4枚目のミニアルバム「÷(NANUGI)」で活発な活動を繰り広げています。ラッパーのイ・ヨンジは、「高等ラッパー4」と「SHOW ME THE MONEY11」で優勝、バラエティ番組「ピョンピョン地球娯楽室」(tvn)シリーズとYouTubeコンテンツ「つまらないものですが」を通じて大活躍し、Dynamic Duoと共にした「Smoke」で音源チャートの上位圏を掌握し、本業でも勢いに乗りました。PROWDMONのリーダーであるMonikaは2021年に「STREET WOMAN FIGHTER」で活躍したのに続き、今年「STREET WOMAN FIGHTER 2」のジャッジとして目覚ましい活躍を見せ、冷めない人気と勢いが続いています。TREASUREは最近発売した2枚目のフルアルバム「REBOOT」で初のミリオンセラーを達成し、グローバル人気に支えられ、12月にさらに大規模のコンサートで音楽ファンに会う予定です。



グローバルアーティストもベールを脱ぎました。これまでMAMA AWARDSはStevie Wonder、John Legend、Pet Shop Boys、Snoop Dogg、will.i.am、DR.DREなど時代を代表する世界的なアーティストが共にしました。今年は日本を代表するアーティストで日本のレジェンドバンドX JAPANのリーダーYOSHIKIが出演を確定しました。



今年も「MAMA AWARDS」ならではのアイコニックなシーンも輪郭を現しました。「2023 MAMA AWARDS」は△MAMA AWARDS THEME STAGE△MAMA AWARDS MEGA STAGE△MAMA AWARDS SUPER STAGE△MAMA AWARDS WONDER STAGEの4つのステージをはじめ、多彩なステージを披露する計画です。まず、その年のテーマを盛り込んだ多様なジャンルのアーティストコラボステージ△MAMA AWARDS THEME STAGEには、ZEROBASEONE、LE SSERAFIM、TREASUREのメンバーをはじめ、イ・ヨンジがステージを繰り広げます。Z世代を代表するアーティストたちが共にラップ、ダンス、バイオリン演奏、ヒップホップまで融合した多彩な「私(I)」の個性が込められたオープニングから格別なステージを披露するものと期待されます。圧倒的なスケールを誇るステージでK-パフォーマンスの真髄、独歩的なパワーを見せる△MAMA AWARDS MEGA STAGEはチョン・ソミが大勢のダンサーたちと共にするメガテクトニックのパフォーマンスを予告しました。強力なラインナップに独創的なコンセプトを加え、ただMAMA AWARDSだけで見られるリミテッドステージ△MAMA AWARDS SUPER STAGEは(G)I-DLEのミンニ、LE SSERAFIMのHUH YUNJIN、Kep1erのシャオティン、「STREET WOMAN FIGHTER」シリーズでカリスマリーダーとして活躍したBadaとMonikaが強烈なパフォーマンスを披露する予定です。最後にジャンルと世代など境界を越えて、さらに強固で強力になる「Music Makes ONE」の価値を見せる△MAMA AWARDS WONDER STAGEには、日本のレジェンドアーティストYOSHIKIとKアーティストメンバーがコラボレーションし、これまで見られなかった名曲「Endless Rain」のステージを披露します。



毎年年末、華麗なスケールと差別化された企画力、アイコニックなステージで飾り、多くの話題を呼んできた「MAMA AWARDS」は今年驚くべき潜在力と無限の想像力を持つ「私(I)」を表現する破格的なパフォーマンスからアーティスト固有の個性を生かしたステージ、「K-POP」で共感し共にするインタラクティブなステージなど、より強力になった見どころを提供する見通しです。 11月28日(火)、29日(水)に東京ドームで2日間開催される「2023 MAMA AWARDS」はタイトルスポンサーとして SAMSUNG Galaxyが共にし、MnetだけでなくYouTubeチャンネルMnet K-POPをはじめMnet TV、KCON official、M2を通じても世界中で生中継される予定です。日本では、CS放送Mnet、動画配信サービスMnet Smart+、auスマートパスプレミアムにて生中継を予定しています。なお、現在Qoo10(https://bit.ly/2023MAMATICKET)にてオフィシャル3次先行チケットを受付中です。



【CS放送 「Mnet」 放送情報 / 動画配信サービス 「Mnet Smart+」 配信情報】

「2023 MAMA AWARDS」

11月28日(火)、 11月29日(水)

レッドカーペット:16:00~(予定)、 授賞式:18:00~(予定)

※レッドカーペット・授賞式ともに生中継予定

※放送配信日時・内容が都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

MAMA特設サイト: https://mnetjp.com/mama/2023/



韓国100%エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー!、全国のケーブルテレビほかで視聴可能





最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。

Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。



