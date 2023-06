[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

今年、デビュー40周年を迎えた“The Street Sliders”。3月に発売された『On The Street Again-Tribute & Origin-』、5月に発売された『天国と地獄 LIVE AT BUDOKAN 1987 40th Anniversary Edition』に続く第3弾として、8枚目のオリジナル・アルバム『NASTY CHILDREN』、9枚目のオリジナル・アルバム『WRECKAGE』、10枚目のオリジナル・アルバム『NO BIG DEAL』の初となるアナログ盤(完全生産限定盤)8月30日にリリースする事が決定!!全タイトル共に完全生産限定盤なので、早めの予約をお勧め致します!!







(L→R)

8th Album『NASTY CHILDREN』

10th Album『NO BIG DEAL』

9th Album『WRECKAGE』





The Street Sliders Official YouTube Channelでは8th Album『NASTY CHILDREN』収録の「THE LONGEST NIGHT」のMVを公開しました。是非ご覧ください。

https://youtu.be/UXk-AZd15O4





“The Street Sliders”デビュー40周年プロダクツ第3弾 アナログ盤リリース詳細

※発売日:2023年8月30日(水)

※商品詳細



8th Album『NASTY CHILDREN』

品番:MHJL-260

価格:¥4,070(税込)

仕様:1枚組LP、完全生産限定盤

収録楽曲

DISC1

(Side-A)

01:COME OUT ON THE RUN

02:CANCEL

03:IT'S ALRIGHT BABY

04:FRIENDS

05:LOVE YOU DARLIN'

(Side-B)

01:THE LONGEST NIGHT

02:ROCK'N ROLL SISTER

03:安物ワイン

04:PANORAMA

05:DON'T WAIT TOO LONG



9th Album『WRECKAGE』

品番:MHJL-261~262

価格:¥5,500(税込)

仕様:2枚組LP、完全生産限定盤

収録楽曲

DISC1

(Side-A)

01:WAVE '95

02:BABY BLUE

03:WASTIN' TIME

(Side-B)

01:聖者のラプソディー

02:どしゃ降り雨に洗われて

DISC2

(Side-A)

01:D.D.DANCE

02:FEEL SO SAD

03:日暮し

(Side-B)

01:WHERE DO I GO

02:陽炎の道



10th Album『NO BIG DEAL』

品番:MHJL-263~264

価格:¥5,500(税込)

仕様:2枚組LP、完全生産限定盤

収録楽曲

DISC1

(Side-A)

01:On The Road Again

02:Can't Get Enough

(Side-B)

01:Knockin' On Your Door

02:虹を見たかい

03:Catch a Fire

DISC2

(Side-A)

01:愛の痛手が一晩中

02:WANNA DANCE TONITE

03:BIG MOUTH

(Side-B)

01:手ブラで来いよ ~センチメンタルジプシー

02:夜毎悩ましい街で (Drift away and....)





※商品予約購入URL及びQRコード

https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MHJL000000260&cd=51320400







【The Street Sliders Official Site】

https://www.sonymusic.co.jp/artist/TheStreetSliders/



【The Street Sliders 40th Anniversary Site】

https://tss40th.com



【The Street Sliders Official Twitter】

https://twitter.com/TSS40th @tss40th



【The Street Sliders Official YouTube Channel】

https://www.youtube.com/@thestreetsliders_official







【The Street Sliders Profile】

The Street Sliders(ストリート・スライダーズ) are...

村越弘明(HARRY) Vo,G

土屋公平(蘭丸) G,Vo

市川洋二(JAMES) Bass,Vo

鈴木将雄(ZUZU) Dr





■The Street Sliders プロフィール

1979年11月府中市民アマチュアバンド・フェスティバルでZUZU、蘭丸、客に酒をぶっかけて暴れ回る村越のステージに出会う。村越、市川共に20歳、蘭丸18歳、ZUZU17歳。1982年春、福生の米軍キャンプで“リトル・ストーンズ”と呼ばれ人気を博する。12月映画「夜をぶっとばせ」の主題歌を担当、LIVEシーン収録の為、新宿ACBにてSPECIAL LIVE。1983年3月5日、アルバム『Slider Joint』、シングル「Blow The Night!」でEPIC/SONYよりデビュー。バンド結成当時から圧倒的なライブパフォーマンスで動員を増やし、1987年には初の日本武道館公演を行う。スライダーズは時代にとらわれることなく自らのロックン・ロールを貫き、ビートを叩き出したバンドである。その人気はファンのみならず、多くのアーティストやミュージシャンからも支持を得て、日本のロックシーンの絶対的存在となる。2000年10月、689本目のステージで解散。23枚のシングルと10枚のオリジナルアルバムを残す。その作品は今も大きな影響を与え続けている。2023年はデビュー40周年を迎えた。2000年の解散から約22年ぶりに集結し、2023年5月3日日本武道館にてライブを敢行。秋には全国TOUR【The Street Sliders TOUR 2023 「ROCK’N’ROLL」】を開催。





【The Street Sliders TOUR 2023 「ROCK’N’ROLL」】





09.01(金)埼玉・三郷市文化会館 大ホール

09.09(土)福岡・キャナルシティ劇場

09.22(金)愛知・名古屋市公会堂

09.29(金)東京・LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂)

10.06(金)宮城・トークネットホール仙台 (仙台市民会館)

10.21(土)神奈川・KT Zepp Yokohama

10.26(木)大阪・フェスティバルホール



【チケット料金】全席指定¥11,000(税込) *KT Zepp Yokohamaはドリンク代別途必要



