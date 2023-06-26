時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

“The Street Sliders”デビュー40周年プロ…

“The Street Sliders”デビュー40周年プロダクツリリース第3弾はアナログ盤をリリース！！

［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス］

今年、デビュー40周年を迎えた“The Street Sliders”。3月に発売された『On The Street Again-Tribute & Origin-』、5月に発売された『天国と地獄 LIVE AT BUDOKAN 1987 40th Anniversary Edition』に続く第3弾として、8枚目のオリジナル・アルバム『NASTY CHILDREN』、9枚目のオリジナル・アルバム『WRECKAGE』、10枚目のオリジナル・アルバム『NO BIG DEAL』の初となるアナログ盤(完全生産限定盤)8月30日にリリースする事が決定！!全タイトル共に完全生産限定盤なので、早めの予約をお勧め致します！！



(L→R)
8th Album『NASTY CHILDREN』
10th Album『NO BIG DEAL』
9th Album『WRECKAGE』


The Street Sliders Official YouTube Channelでは8th Album『NASTY CHILDREN』収録の「THE LONGEST NIGHT」のMVを公開しました。是非ご覧ください。
https://youtu.be/UXk-AZd15O4


“The Street Sliders”デビュー40周年プロダクツ第3弾 アナログ盤リリース詳細
※発売日：2023年8月30日(水)
※商品詳細

8th Album『NASTY CHILDREN』
品番：MHJL-260
価格：￥4,070(税込)
仕様：1枚組LP、完全生産限定盤
収録楽曲
DISC1
(Side-A)
01：COME OUT ON THE RUN
02：CANCEL
03：IT'S ALRIGHT BABY
04：FRIENDS
05：LOVE YOU DARLIN'
(Side-B)
01：THE LONGEST NIGHT
02：ROCK'N ROLL SISTER
03：安物ワイン
04：PANORAMA
05：DON'T WAIT TOO LONG

9th Album『WRECKAGE』
品番：MHJL-261～262
価格：￥5,500(税込)
仕様：2枚組LP、完全生産限定盤
収録楽曲
DISC1
(Side-A)
01：WAVE '95
02：BABY BLUE
03：WASTIN' TIME
(Side-B)
01：聖者のラプソディー
02：どしゃ降り雨に洗われて
DISC2
(Side-A)
01：D.D.DANCE
02：FEEL SO SAD
03：日暮し
(Side-B)
01：WHERE DO I GO
02：陽炎の道

10th Album『NO BIG DEAL』
品番：MHJL-263～264
価格：￥5,500(税込)
仕様：2枚組LP、完全生産限定盤
収録楽曲
DISC1
(Side-A)
01：On The Road Again
02：Can't Get Enough
(Side-B)
01：Knockin' On Your Door
02：虹を見たかい
03：Catch a Fire
DISC2
(Side-A)
01：愛の痛手が一晩中
02：WANNA DANCE TONITE
03：BIG MOUTH
(Side-B)
01：手ブラで来いよ　～センチメンタルジプシー
02：夜毎悩ましい街で (Drift away and....)


※商品予約購入URL及びQRコード
https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MHJL000000260&cd=51320400



【The Street Sliders Official Site】
https://www.sonymusic.co.jp/artist/TheStreetSliders/

【The Street Sliders 40th Anniversary Site】
https://tss40th.com

【The Street Sliders Official Twitter】
https://twitter.com/TSS40th ＠tss40th

【The Street Sliders Official YouTube Channel】
https://www.youtube.com/@thestreetsliders_official



【The Street Sliders Profile】
The Street Sliders（ストリート・スライダーズ） are...
村越弘明（HARRY) Vo,G
土屋公平（蘭丸） G,Vo
市川洋二（JAMES) Bass,Vo
鈴木将雄（ZUZU) Dr


■The Street Sliders　プロフィール
1979年11月府中市民アマチュアバンド・フェスティバルでZUZU、蘭丸、客に酒をぶっかけて暴れ回る村越のステージに出会う。村越、市川共に20歳、蘭丸18歳、ZUZU17歳。1982年春、福生の米軍キャンプで“リトル・ストーンズ”と呼ばれ人気を博する。12月映画「夜をぶっとばせ」の主題歌を担当、LIVEシーン収録の為、新宿ACBにてSPECIAL LIVE。1983年3月5日、アルバム『Slider Joint』、シングル「Blow The Night!」でEPIC/SONYよりデビュー。バンド結成当時から圧倒的なライブパフォーマンスで動員を増やし、1987年には初の日本武道館公演を行う。スライダーズは時代にとらわれることなく自らのロックン・ロールを貫き、ビートを叩き出したバンドである。その人気はファンのみならず、多くのアーティストやミュージシャンからも支持を得て、日本のロックシーンの絶対的存在となる。2000年10月、689本目のステージで解散。23枚のシングルと10枚のオリジナルアルバムを残す。その作品は今も大きな影響を与え続けている。2023年はデビュー40周年を迎えた。2000年の解散から約22年ぶりに集結し、2023年5月3日日本武道館にてライブを敢行。秋には全国TOUR【The Street Sliders TOUR 2023 「ROCK’N’ROLL」】を開催。


【The Street Sliders TOUR 2023 「ROCK’N’ROLL」】


09.01(金)埼玉・三郷市文化会館 大ホール
09.09(土)福岡・キャナルシティ劇場
09.22(金)愛知・名古屋市公会堂
09.29(金)東京・LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂)
10.06(金)宮城・トークネットホール仙台 (仙台市民会館)
10.21(土)神奈川・KT Zepp Yokohama
10.26(木)大阪・フェスティバルホール

【チケット料金】全席指定￥11,000(税込)　＊KT Zepp Yokohamaはドリンク代別途必要

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/26-20:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| 鈴木愛理　ラジオ番組
[PR] 公開収録　7月9日(日) 11:30～
yayoi
会場 ： あべのキューズモール（大阪）
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
6月号の特集は「変わる東南アジア」。 日本は真の意味で「対等の関係」を目指さねばならない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ