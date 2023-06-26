“The Street Sliders”デビュー40周年プロ…
［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス］
今年、デビュー40周年を迎えた“The Street Sliders”。3月に発売された『On The Street Again-Tribute & Origin-』、5月に発売された『天国と地獄 LIVE AT BUDOKAN 1987 40th Anniversary Edition』に続く第3弾として、8枚目のオリジナル・アルバム『NASTY CHILDREN』、9枚目のオリジナル・アルバム『WRECKAGE』、10枚目のオリジナル・アルバム『NO BIG DEAL』の初となるアナログ盤(完全生産限定盤)8月30日にリリースする事が決定！!全タイトル共に完全生産限定盤なので、早めの予約をお勧め致します！！
(L→R)
8th Album『NASTY CHILDREN』
10th Album『NO BIG DEAL』
9th Album『WRECKAGE』
The Street Sliders Official YouTube Channelでは8th Album『NASTY CHILDREN』収録の「THE LONGEST NIGHT」のMVを公開しました。是非ご覧ください。
https://youtu.be/UXk-AZd15O4
“The Street Sliders”デビュー40周年プロダクツ第3弾 アナログ盤リリース詳細
※発売日：2023年8月30日(水)
※商品詳細
8th Album『NASTY CHILDREN』
品番：MHJL-260
価格：￥4,070(税込)
仕様：1枚組LP、完全生産限定盤
収録楽曲
DISC1
(Side-A)
01：COME OUT ON THE RUN
02：CANCEL
03：IT'S ALRIGHT BABY
04：FRIENDS
05：LOVE YOU DARLIN'
(Side-B)
01：THE LONGEST NIGHT
02：ROCK'N ROLL SISTER
03：安物ワイン
04：PANORAMA
05：DON'T WAIT TOO LONG
9th Album『WRECKAGE』
品番：MHJL-261～262
価格：￥5,500(税込)
仕様：2枚組LP、完全生産限定盤
収録楽曲
DISC1
(Side-A)
01：WAVE '95
02：BABY BLUE
03：WASTIN' TIME
(Side-B)
01：聖者のラプソディー
02：どしゃ降り雨に洗われて
DISC2
(Side-A)
01：D.D.DANCE
02：FEEL SO SAD
03：日暮し
(Side-B)
01：WHERE DO I GO
02：陽炎の道
10th Album『NO BIG DEAL』
品番：MHJL-263～264
価格：￥5,500(税込)
仕様：2枚組LP、完全生産限定盤
収録楽曲
DISC1
(Side-A)
01：On The Road Again
02：Can't Get Enough
(Side-B)
01：Knockin' On Your Door
02：虹を見たかい
03：Catch a Fire
DISC2
(Side-A)
01：愛の痛手が一晩中
02：WANNA DANCE TONITE
03：BIG MOUTH
(Side-B)
01：手ブラで来いよ ～センチメンタルジプシー
02：夜毎悩ましい街で (Drift away and....)
※商品予約購入URL及びQRコード
https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MHJL000000260&cd=51320400
【The Street Sliders Official Site】
https://www.sonymusic.co.jp/artist/TheStreetSliders/
【The Street Sliders 40th Anniversary Site】
https://tss40th.com
【The Street Sliders Official Twitter】
https://twitter.com/TSS40th ＠tss40th
【The Street Sliders Official YouTube Channel】
https://www.youtube.com/@thestreetsliders_official
【The Street Sliders Profile】
The Street Sliders（ストリート・スライダーズ） are...
村越弘明（HARRY) Vo,G
土屋公平（蘭丸） G,Vo
市川洋二（JAMES) Bass,Vo
鈴木将雄（ZUZU) Dr
■The Street Sliders プロフィール
1979年11月府中市民アマチュアバンド・フェスティバルでZUZU、蘭丸、客に酒をぶっかけて暴れ回る村越のステージに出会う。村越、市川共に20歳、蘭丸18歳、ZUZU17歳。1982年春、福生の米軍キャンプで“リトル・ストーンズ”と呼ばれ人気を博する。12月映画「夜をぶっとばせ」の主題歌を担当、LIVEシーン収録の為、新宿ACBにてSPECIAL LIVE。1983年3月5日、アルバム『Slider Joint』、シングル「Blow The Night!」でEPIC/SONYよりデビュー。バンド結成当時から圧倒的なライブパフォーマンスで動員を増やし、1987年には初の日本武道館公演を行う。スライダーズは時代にとらわれることなく自らのロックン・ロールを貫き、ビートを叩き出したバンドである。その人気はファンのみならず、多くのアーティストやミュージシャンからも支持を得て、日本のロックシーンの絶対的存在となる。2000年10月、689本目のステージで解散。23枚のシングルと10枚のオリジナルアルバムを残す。その作品は今も大きな影響を与え続けている。2023年はデビュー40周年を迎えた。2000年の解散から約22年ぶりに集結し、2023年5月3日日本武道館にてライブを敢行。秋には全国TOUR【The Street Sliders TOUR 2023 「ROCK’N’ROLL」】を開催。
【The Street Sliders TOUR 2023 「ROCK’N’ROLL」】
09.01(金)埼玉・三郷市文化会館 大ホール
09.09(土)福岡・キャナルシティ劇場
09.22(金)愛知・名古屋市公会堂
09.29(金)東京・LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂)
10.06(金)宮城・トークネットホール仙台 (仙台市民会館)
10.21(土)神奈川・KT Zepp Yokohama
10.26(木)大阪・フェスティバルホール
【チケット料金】全席指定￥11,000(税込) ＊KT Zepp Yokohamaはドリンク代別途必要
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/26-20:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【取材のご案内】ソフトバンク「HAPS向け無人航空機の模型」、NTTドコモ「ミリ波体験」など、通信業界の最先端技術が東京ビッグサイトに集結！(06/26 20:46)
第45期 定時株主総会を開催 ―「世界に挑戦するプロデュースハウスへの進化」を目指す―(06/26 20:46)
<ご来場者募集中！ > 米国大使館 後援「PJ サステナビリティフォーラム」 2023/7/12（水）(06/26 20:46)
【終了まであと4日】最大94%OFF！動画生配信やVtuber音声編集、ボーカル処理に役立つエフェクト・ソフトウェア25選が日本だけの特別価格で1,980円から！(06/26 20:46)
ロエベ 2024年春夏メンズコレクションに俳優の板垣李光人をはじめ、NCTのテヨンや、ミュージシャンのファレル・ウィリアムス、トロイ・シヴァンなどのセレブリティが来場(06/26 20:46)
カンニング竹山とFXを学ぶ！新感覚投資バラエティー『カンニング竹山のFXトーク』#9を配信スタート！(06/26 20:46)
CURIOUS WORLD、経産省「探究的な学び支援補助金2023」に採択が決定(06/26 20:46)
海を愛する全ての人のために生まれた本気のサンケアエイジングケアコスメと美容サプリメント『Lahaina for Beach People（ラハイナ・フォー・ビーチ・ピープル）』湘南 蔦屋書店で販売決定(06/26 20:46)
韓国・アジア食品専門店 55kitchen【町田店・川越店・川崎店・八千代台店】新商品ぞくぞく入荷！選び抜かれた高い品質のアラブ首長国連邦トリュフチップス！(06/26 20:40)
危機せまる2024年問題！ モヤモヤ大渋滞でメンタル急ブレーキ！ 元トラックドライバーによる実話に基づく、笑って泣けて怒れる哀憐エピソード集！(06/26 20:16)
作品舞台池袋にMyGO!!!!!のメンバーが登場！アニメ「BanG Dream It's MyGO!!!!!」初回放送記念広告が大量掲出中！(06/26 20:16)
【ダウンロード数 1 位】保護者が求める「子どもの学習で重視すること」1～3位をまるっと叶える夢のアプリ『ドラゴンドリル～さんすうワールド～』の魅力に迫る(06/26 20:16)
【そろ谷のアニメっち×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売決定！！～(06/26 20:16)
『ツキウタ。』より、クリアなフォト風シール「ぺたコレクション コラフォト クリアVer.」が発売！10周年記念キャンペーンも(06/26 20:16)
フィロソフィーのダンス新EP「One Summer Dream」リリース決定！新ビジュアル＆「熱風は流転する」ライブ映像公開！(06/26 20:16)
狂言師 野村萬斎さんがStage Felissimoで9月8日（金）開催のメッセージライブ「神戸学校」特別編に登壇(06/26 20:16)
阪神甲子園球場で6月27日（火）から「HH cross Wi-Fi」サービスを開始します(06/26 20:16)
TOOTH TOOTHと六甲ビールが共同開発した”おつまみサブレ”が新登場！サレ（塩）にこだわったサブレとビールのマリアージュ。(06/26 20:16)
“The Street Sliders”デビュー40周年プロダクツリリース第3弾はアナログ盤をリリース！！(06/26 20:16)
「弱キャラ友崎くん 2nd STAGE」2024年1月より放送開始決定＆ティザービジュアル第2弾公開！7月3日よりBS11にて第1期再放送決定！(06/26 20:16)
【DIOR】 ディオールを纏うセレブリティ - ウィル・ポールター(06/26 20:16)
国内最大級の保険選びサイト「保険市場」に、アフラックの『「生きる」を創るがん保険 WINGS（経験者保険料率に関する特則付き）』を掲載しました！(06/26 20:16)
【FC東京】小川諒也選手 シント=トロイデンVVへ期限付き移籍のお知らせ(06/26 20:16)
事業継続計画『策定意向あり』3年連続で5割を下回る コロナ禍のリスク低減とスキル・ノウハウ、人手不足が主要因に(06/26 20:16)
パチンコホール、コロナ禍で4社に1社が消滅 総売上高は3年間で5.2兆円減少(06/26 20:16)
「type エンジニア転職フェア」に出展いたします(06/26 20:16)
山梨県富士川町・NTT東日本 山梨支店・テルウェル東日本 山梨支店との「地域活性化に関する連携協定」の締結について(06/26 20:16)
白岡市の行政デジタル化加速に向け、「生成AI」の活用検討を共同で開始 ～白岡市とNTT東日本 埼玉支店との『多分野連携に関する協定』の一環～(06/26 20:16)
測量業務の効率化するドローンの活用をデモフライトで紹介する無料実演会を福岡県北九州市で初開催(06/26 20:16)
リトルツインスターズ初登場の「赤倉×サンリオキャラクターズ」オンラインくじが7月9日まで発売中！ 12組のコラボペアが大集合した豪華景品に胸キュン…!!(06/26 20:16)