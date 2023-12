[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(蔦屋書店・蔦屋家電・T-SITE)]

I’m done here. They are coming to take me back.



奈良 蔦屋書店(奈良県奈良市) では、2023年12月23日(土)~2024年1月21日(日)の期間、『SYD MEAD LAB.2024展』を開催します。

新たに発掘した未公開の原画スケッチをはじめ、プロダクト、映画プロップ、ポスター、書籍、モデラーたちによるモデルキット作例を展示。入手困難なビンテージ品の放出も!

また一般販売に先行して、奈良醸造株式会社とのコラボレーションクラフトビールの試飲イベントも実施します。

https://store.tsite.jp/nara/event/magazine/37617-0934041207.html







西暦3000年の都市の姿を予見し、あらゆるSF作品の世界設定、建築、乗り物、装置に至るまでその後のクリエイターたちに多大な影響を残した世界唯一のビジュアル・フューチャリスト、その名はシド・ミード。

今年の生誕90周年を締めくくり、彼が生涯手掛けた数万点のクリエイティビティへの賛歌、トリビュートとして、年をまたいで「SYD MEAD LAB.2024展」を開催します。キュレーターによるアーカイブ研究を中心に、新たな発掘やサルベージできたスケッチをはじめ、プロダクト、映画プロップ、ポスター、書籍、モデラーたちによるモデルキット作例を展示。



シド・ミード・オフィシャル・アーカイブから今回初めて、とある極秘施設で働くデザイナー達へのエールとして贈られたアートとして「モンスターバイク」、世界初の「スマートカー」、そして6本足の「ウォーカー」が登場。また、彼が移動中の機内で描いていた誰も知らなかったキュートなキャラクター達が初公開。今や入手困難となったプロダクトや旧キットなど、ビンテージ品を放出します。



希少本が閲覧でき、関連書籍を揃えたコーナーを併設。そして新しい発表と共に、このギャラリーでしか見られないコレクションを紹介します。彼が一人でデザインした作業時間では辻褄の合わないほどの作品点数が現在も膨大なアーカイブに眠っています。生涯に手掛けたプロジェクトの数は1600。展示の一部に描かれた彼の告白をご覧頂ければ、その理由がきっと浮かんでくるでしょう。



キュレーター 松井博司





奈良醸造 POP UP SHOP







クラフトビール醸造所である奈良醸造(奈良県奈良市)が、本展の開催を記念し、デザイナーのシド・ミード氏のアートを採用した特別なコラボレーションビールを製造。2024年1月8日(月)の業務販売を開始に先がけ、2024年1月7日(日)に奈良 蔦屋書店にて先行試飲イベントを実施します。



日時:1/7(日) 11:00~20:00

場所:奈良蔦屋書店 2階 天平ギャラリー前



シド・ミード





(1933-2019) www.sydmead.com





小学校以前から、バプティストの修道士であった父親の書斎でふんだんにあった紙と鉛筆で絵を描き始める。高校時代にアニメ制作会社アレキサンダー・フィルムズでキャラクターや背景デザインをアルバイト。その後、陸軍に入隊し沖縄 嘉手納に駐屯。アートセンター・カレッジ・オブ・デザインの交通デザイン学科を主席で卒業する頃には「100年に一人の逸材」とされた。フォードのアドバンスド・デザイン・スタジオでコンセプトカーのカーデザイナーとして本格的なキャリアをスタート。U.S.スティール社のカタログ「CONCEPTS」をはじめとしたシリーズを通して、レイアウト、グラフィック、イラストレーションなど自ら手掛け、デザイン界で注目されるきっかけとなる。1970年、シド・ミード社として独立。



フィリップス、ボルボ、NASA、レイモンド・ローウィでデザイン・コンサルタントを務め、世界的な工業デザイナーとして革新的な未来を提示する。映画「スタートレック」(1979)を皮切りにムービーアートへ進出。「トロン」と「ブレードランナー」(1982)を昼夜に分け同時期にデザインする。映画「2010年」「エイリアン2」「ショートサーキット」「エリジウム」「トゥモローランド」「ブレードランナー2049」、アニメ「ヤマト2520」「ターンエーガンダム」等、未公開含め40作以上の映画やドラマのコンセプチュアル・デザインに関わり、それらの影響を受けずにSF作品を作ることは、不可能に近い。



映画「ブレードランナー」の物語設定の2019年。自薦の生涯50作を基本に、日本独自のキュレーション100作を追加した「シド・ミード PROGRESSIONS TYO 2019」展を見守り、86歳で永眠。生涯で1600以上ものプロジェクトに携わり、その約20%は日本のためのデザインで「ジャパン・コレクション」とされている。

彼の最期の言葉にはその任務が語られている。



「I’m done here. They are coming to take me back.」

地球での仕事はやり終えた。彼らがこの私を連れ戻しにやってくる。





(協力)

本田技研工業株式会社 HRC 株式会社 本田技術研究所

D.I.D. 大同工業株式会社

ダンロップ ファルケンタイヤ 住友ゴム工業株式会社

SHOWA 日立Astemo株式会社

VP Racing Fuels

奈良醸造株式会社

エイトフォールド

模型工房 秘密基地





イベント概要







SYD MEAD LAB.2024展

会期:2023年12月23日(土)ー 2024年1月21日(日)

時間:8:00ー23:00

場所:奈良 蔦屋書店 2F 天平ギャラリー

主催:奈良 蔦屋書店

お問い合わせ先:奈良 蔦屋書店 代表番号0742-35-0600

https://store.tsite.jp/nara/event/magazine/37617-0934041207.html



店舗情報







奈良 蔦屋書店

住所:〒630-8013 奈良県奈良市三条大路1丁目691-1

電話番号:0742-35-0600

営業時間:8:00ー23:00

ホームページ:https://store.tsite.jp/nara/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/23-16:16)