[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

12月も「魔法石100個」!さらに「超絶スーパーゴッドフェス」最大50連無料!



ご好評いただいておりますパズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』では、毎年10月から12月の3カ月にわたって行っているゲーム内の大型イベント「パズドラ大感謝祭」を今年も好評開催中です。「パズドラ大感謝祭」ファイナルを飾る12月は、「魔法石100個」に加えて、「超絶スーパーゴッドフェス」が最大50連無料になります。





▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20221129padpt01





https://pad.gungho.jp/member/event/220929_pad_thanks/



いつもいつもプレイしてくださっている皆様、しばらくお休みしていた皆様、これから新たに『パズドラ』をはじめる皆様など、すべての皆様に感謝を込めて、12月も「パズドラ大感謝祭」をお届けいたします。引き続きどうぞお楽しみください。



【「パズドラ大感謝祭」12月の実施内容】



「魔法石100個」プレゼント!







12月もログインすると「魔法石100個」がゲーム内メールに届きます。





「超絶スーパーゴッドフェス」最大50連無料!







期間中にログインすると、超転生モンスターやフェス限定モンスターがラインナップされた特別ガチャ「超絶スーパーゴッドフェス」がゲーム内メールに届き、10回分を無料で回すことができます。



「超絶スーパーゴッドフェス」からは「ガチャドラ」が出現することもあり、今年の「超絶スーパーゴッドフェス」には「3連」「4連」「5連」「10連」のガチャドラに加えて、「6連ガチャドラ」と「8連ガチャドラ」が新たにラインナップしています。





パズドラパス限定!







2022年12月12日(月)に配信される「パズドラパス」特典の「12日ダンジョン」に追加報酬が決定。クリア報酬として、「【12月】パズパスガチャ」がゲーム内メールで届きます。





「アンケートスーパーゴッドフェス」開催決定!







https://pad.gungho.jp/member/event/220929_pad_thanks/anke_sgf.html



「スーパーゴッドフェス」の対象になってほしいモンスターをアンケートで決定します。今回は部門別にアンケートを4回実施。アンケートの結果、人気の高かったモンスターは、後日実施される「アンケートスーパーゴッドフェス」にラインナップします。

アンケートに参加すると、ゲーム内メールで「イベントメダル【虹】」がゲットできますので、ぜひ皆様ご参加ください。





「魔法石100個+大感謝祭セット【12月】」販売!







https://pad.gungho.jp/member/lineup/set/221129/



期間中、魔法石ショップにて「魔法石100個+大感謝祭セット【12月】」を販売いたします。本商品には「魔法石100個」と「大感謝祭セットガチャ【12月】(合計12回分)」(うち、6連目のみ「6連ガチャドラ」確定)、「イベントメダル【黒】×10」がセットとなっており、おまけとして「10周年記念たまドラ×10」もゲットできます。



この他、「その他のイベント【12月】」として、3カ月通期で行っているイベントに加えて、以下を実施いたします。





毎日ログインで魔法石ゲット!

対象のゲリラダンジョン 毎日2回出現!





各イベントの実施期間や詳細は、「パズドラ大感謝祭」特設サイトをご確認ください。



【「パズドラ大感謝祭」12月イベント 実施期間】

2022年12月1日(木)0:00 ~ 2022年12月31日(土)23:59





▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20221129padpt01





『パズル&ドラゴタイトル:パズル&ドラゴンズ







タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS11.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

・Amazon Fireタブレットの推奨端末 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

特徴:お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG!登場するモンスターは9000種類以上!自分だけの最強チームを作り、強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない!

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう!

コピーライト表記 :(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android™、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-08:46)