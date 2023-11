[株式会社ハピネット]

ガールズロックバンドBray meが、キャリア史上初の全国流通盤フルアルバム「DUH」のリリースを発表した。







タイトルにつけられた「DUH」には、彼女たちがずっと大事にしている「人間として当たり前である“人間らしさ”を込めた音楽を鳴らしている」という意味が込められている。



近年のヒットシングル曲はもちろん全網羅しつつ、渾身の新曲をなんと5曲も収録。そして以前からバンドの代表曲として大事に育ててきた名曲たちを再録し、まさにオールタイムBray meベストと言える大名盤がここに爆誕した。



新曲「30’s」で幕を開ける本作は、今後バンドの代表曲となっていくであろう新曲「イエスタデイ」「SEEKER」と続き、ヒットシングル「サイダー」やライブでの定番曲「エビデンスロード」の再録などを経て、代表曲「魔法のように」が登場。最後は新曲「SING TO MYSELF」にてアルバムを締めくくる。



ロックアルバムとしての地位を築いた彼女達の52分間をぜひ堪能してほしい。

限定版には2023年6月30日に行われた恵比寿LIQUIDROOM公演から厳選したライブ映像を収めたLIVE DVDを同梱。

この作品を提げて、Bray meはロックシーンの中心に躍り出る。



リリース情報





発売日:2024年1月24日(水曜日)Bray me「DUH」





【収録曲】

1.30’ s

2.イエスタデイ

3.SEEKER

4.サイダー

5.Awaking

6.人間らしく

7.エビデンスロード

8.青い炎

9.シンシア

10.曖昧な日々だ

11.あの街の行方

12.魔法のように

13.明日になれば

14.SING TO MYSELF



※限定版には2023年6月30日に行われた恵比寿LIQUIDROOM公演から厳選したライブ映像を収めたLIVE DVDを同梱



DUH -LIMITED EDITION-(LIVE DVD付) 価格:¥3,850(税込) 品番:HMKR-10019/JAN:4907953094734

DUH 価格:¥3,300( 税込) 品番:HMKR-10020/JAN:4907953094741

発売元:Happinet Music / KURAMAE RECORDS / NottDagr

販売元:Happinet Corporation



プロフィール







<History>

2012年 Vo/Gtこたに Dr/Choありさを中心に静岡県にて結成。

2017年に上京。2018年4月に、長野県から上京した Gt/Choイトウアンリ、2019年7月にBa/Cho SAKKOが加入し現メンバーとなる。

Vo/Gtこたにのどこか逞しさや強い芯を感じさせる独特の存在感と、ノスタルジックな憂いを帯びた歌声、"生きる事"において共感できる歌詞、

幅広い音楽性と楽曲を武器に、地に足をつけた着実なスタンスで活動を重ねている。

今を生きる女性4人のリアルなメッセージと媚びることのないストレートなロックサウンドで、バンドシーンの大本命へと真正面から勝負を挑む。

2021年 ワイクンネオンエンターテイメントとマネージメント契約。

2022年 2月23日 渋谷CLUB QUATTROにてワンマンライブ達成。同年自身の為のレーベルであり運営チーム「NottDagr」(ノットダグ)の設立を発表した。

6月、mini album 「HELL-BENT」全国リリース。11月、3曲入り会場限定Single「青い炎」リリース。

2023年 3月、配信シングル「あの街の行方」4月、配信シングル「シンシア」、5月、全国流通「サイダー」を立て続けにリリース。

そして6月に恵比寿LIQUIDROOMで主催イベントを行い、大成功を収める。



SNS





▶ HP : https://bray-me.com/

▶ Twitter : https://twitter.com/brayme_official

▶ Instagram : https://www.instagram.com/brayme_official/

▶ Tik Tok : https://www.tiktok.com/@brayme_tiktok



