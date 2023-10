[Mnet]

サイン入りポラロイドが当たるFCオープン記念キャンペーンもスタート



CJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、本日2023年10月30日に人気K-POPボーイズグループ「EPEX」の日本オフィシャルファンクラブ「ZENITH JAPAN」をプレオープンし、11月8日に本オープンすることを決定いたしました。さらに、ファンクラブオープンを記念して、豪華キャンペーンもスタートします。







ファンクラブURL:https://epex-zenith.jp ※本日プレオープン



C9エンターテインメント所属の8人組ボーイズグループEPEX。今年6月に東京、神戸で開催した『EPEX 1st FANCON <SUNSHOWER> in JAPAN』では、メンバー各々がさらに成長した完成度の高いステージを披露して大反響を呼びました。そして、10月4日には、6枚目のミニアルバム「Chapter 2.‘Can We Surrender?’」でカムバック。10月27日・28日には、東京でリリースイベントも開催。さらに、昨日開幕したプロダンスリーグ『D.LEAGUE』23-24シーズンの公式アンバサダーにFANTASTICS from EXILE TRIBEとともに就任し、開幕戦で披露した公式テーマソングも話題となっています。

ますます勢いに乗るEPEX の日本オフィシャルファンクラブ「ZENITH JAPAN」が、本日オープンいたします。「ZENITH JAPAN」の有料会員に登録いただくと、会員限定のコンテンツや画像、コンサートやファンミーティングのチケット先行販売など、さまざまな特典をお楽しみいただけます。ぜひ、ご期待ください。



【EPEX 日本オフィシャルファンクラブ詳細】

■オフィシャルファンクラブ名

EPEX JAPAN OFFICIAL FANCLUB 【ZENITH JAPAN】

■URL

https://epex-zenith.jp

■会費

年会費:6,600円(税込)

■オフィシャルファンクラブ内コンテンツ

・ファンクラブ会員限定NEWS/PHOTO/MOVIE/BLOG etc.

・ライブ・イベント等の会員先行申込受付

・会員限定企画への参加

・バースデーメールの配信

・デジタル会員証の発行

・メールマガジン配信



≪早期入会特典≫

2023年11月8日(水)~12月10日(日)23:59までに入会を完了したZENITH JAPANの会員様には、

オリジナルポーチをプレゼント致します。



EPEXのFCオープンを記念 ZENITH JAPAN × Mnet Smart+特別企画

FC会員限定サイン入りポラロイドを20名様にプレゼント





EPEXのファンクラブ「ZENITH JAPAN」のオープンを記念し、11月8日よりプレゼントキャンペーンがスタート!下記の条件を満たした方を対象に抽選でEPEXのサイン入りポラロイドをプレゼントいたします。



【参加条件】

1. EPEXファンクラブに加入

2. Mnet Smart+でEPEXをフォロー【https://msmart.fun/7HA】

3. Mnet Smart+内の対象ブログにいいね!

※既に上記の条件を満たしている方も対象です。



【キャンペーン期間】11月8日 ~ 11月21日 23:59



【注意事項】

・賞品はランダムとなります。

・当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

・賞品の発送は2023年12月中旬頃を予定しています。都合により賞品の発送が遅れる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

・賞品はファンクラブ会員情報にご登録の住所宛に発送いたします。変更がある場合はキャンペーン期間中に変更のお手続きをお願いいたします。

・EPEXファンクラブとMnet Smart+は必ず同じアカウントでログインしてください。EPEXファンクラブのID/パスワードでMnet Smart+をご利用いただけます。

・賞品の転売は固くお断りいたします



Mnet Smart+ではEPEX出演のコンテンツVODがお楽しみいただけます!

■アンニョン、EPEX!

■Eightest EPEX編

■30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022 字幕版

■welcome 2 HOUSE

■EPEX DEBUT SHOW : Prelude 字幕版

■M COUNTDOWN バックステージ EPEX出演回 ほか

■君の声が見える 10 BAEKSEUNG&KEUM(EPEX) 出演回 (#3)

■MタメBANG! EPEX 出演回 (#20)





さらに!コミュニティやブログなどZENITH(EPEXファンダム名)同士が楽しめる機能も盛りだくさん!



【EPEXプロフィール】

EPEXは2021年にC9エンターテインメントからデビューした8人組ボーイズグループ。リーダーのWISHをはじめ、KEUM、MU、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDEN、YEWANG、JEFFで構成されています。メンバー全員が2000年代生まれながら、彼らが放つカリスマ性、そしてクールでワイルドな世界観はK-POP界でも一目置かれています。グループ名のEPEXには「The gathering of eight youths reaches eight different zeniths(8人の少年が集まって8つの頂点を成しとげる)」という意味が込められています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-13:46)