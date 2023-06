[株式会社誠文堂新光社]

株式会社誠文堂新光社(東京都文京区)は、2023年6月13日(火)に、『ワイルド・クエスト-ネイティブアメリカンのフルサバイバル術』を発売いたします。







ネイティブアメリカンには、「サバイバル技術とは自然と戦うことではなく、自然に生かしてもらうことだ」という教えがありました。



自然に生かされるためには、自然から発せられるさまざまな情報を受け取るために、感覚の感度を大きく高める必要があります。彼らはそのため普段から感覚トレーニングを行い、ハンティング、寝床の確保、病気の治療など、生活のありとあらゆるものにその感覚を利用していました。





本書は、最終的には道具のいっさいを持たずにサバイバルができるようになることを目標に、最低限のフルサバイバル術を紹介しています。



しかし、本書やサバイバルに関する多くの書物から技術的な知識をいくら得たとしても、その技術のベースとなる感覚の力を高めていなければ、なんの役にも立ちません。



そのため、本書は感覚トレーニングの紹介にも多くのページを割きました。



トレーニングといっても、普段の生活やアウトドアアクティビティの隙間に取り入れられるものばかりで、どれも楽しく、同時に気持ちを楽にさせてくれるものばかりです。



本書は、普通に生活を送っていると見過ごしてしまうようなものに、実はものすごい情報や価値があるということに気付く力を養います。



原始的な生活をしていたネイティブアメリカンが、なぜ自然を大切にして、自然と共に生き、自然と対話することでさまざまな学びを得られたのかを、本書を通じて共有できたらと思います。



【目次】





【著者プロフィール】

WILD AND NATIVE 川口 拓(わいるど あんど ねいてぃぶ かわぐち・たく)

自然学校「WILD AND NATIVE 」を主催し、地球とのつながりを感じる自然体験プログラムを実施。2013年、一般社団法人「危機管理リーダー教育協会」を設立。テレビ、雑誌などメディアへの企画協力や出演も多数。CMLE災害対策インストラクター養成トレーナー、CMLEブッシュクラフトインストラクタートレーナー、自衛隊危機管理教官、自衛隊サバイバル教官。著書に『ブッシュクラフト-大人の野遊びマニュアル』『民間人のための戦場行動マニュアル』(いずれも誠文堂新光社)などがある。



【書籍概要】

書 名:ワイルド・クエスト-ネイティブアメリカンのフルサバイバル術

著 者:WILD AND NATIVE 川口 拓

仕 様:A5判、256ページ

定 価:2,750円(税込)

発売日:2023年6月13日(火)

ISBN:978-4-416-52351-3



