100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」および、日本初の韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営するCJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、「KCON SAUDI ARABIA 2023 × M COUNTDOWN」を10月26日18:00から日韓同時放送・配信することを決定いたしました。







【「KCON SAUDI ARABIA 2023 × M COUNTDOWN」番組概要】

2023年10月6日・7日(現地時間)の2日間にわたってサウジアラビアのThe Boulevard Riyadh Cityで開催された世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON SAUDI ARABIA 2023」。そのメインプログラムとなるコンサートの様子をスペシャル版としてオンエア。各アーティストの代表曲や最新曲はもちろんのこと、「KCON」でしか見ることのできないスペシャルパフォーマンスが満載。今回は第2世代からルーキーまで幅広い世代のK-POPアーティストが登場し現地を沸かせました。サウジアラビア観光庁広報大使にも選ばれ、現地の人たちからも人気を博しているSUPER JUNIORをはじめ、長年K-POPの裾野を拡大してきたアーティストHIGHLIGHT、期待の新星RIIZEやEVNNEまで、総勢14組が大集結した夢のステージをぜひお楽しみに!





番組サイト:https://mnetjp.com/program/3084/



【CS放送 『Mnet』 放送情報 / 動画配信サービス 『Mnet Smart+』 配信情報】

「KCON SAUDI ARABIA 2023 × M COUNTDOWN」

10月26日(木)18:00~

2023年 Mnet / 日韓同時放送・配信

※日本語字幕はございません。予めご了承ください。

☆Mnet Smart+では字幕なし版を翌日VOD配信予定☆





【出演者】

8TURN、DREAMCATCHER、EL7Z UP、EVERGLOW、EVNNE、

HIGHLIGHT、KARD、OH MY GIRL、RIIZE、SUPER JUNIOR、

SUPER JUNIOR-D&E、TEMPEST、THE NEW SIX (TNX)、ヒョリン

※アーティスト名は数字→アルファベット⇒五十音順

※都合により出演者が予告なく一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。



12月2日(土)21:00~「KCON SAUDI ARABIA 2023 × M COUNTDOWN 字幕版」の放送も決定!

☆Mnet Smart+では日本語字幕版の本放送後すぐにVOD配信がスタート☆



