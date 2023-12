[ゲームオン]

株式会社ゲームオン[本社:東京都千代田区、代表取締役:李 一守(リ・イルス)]は、日本国内のアニメ制作会社エイケン(EIKEN Co.,Ltd.)とTVアニメーション 『ぼのぼの』の知的財産権(IP)を活用したモバイルゲーム『ぼのぼの なにしてる?』について、全世界に向けGoogle Play StoreとApp Storeから正式に配信を開始いたしました。









『ぼのぼの なにしてる?』は日本の有名なアニメーション「ぼのぼの」のIP(知的財産権)を活用したモバイルゲームです。あたたかな世界観と物語をお楽しみいただくことができる放置系“癒し”シミュレーションというジャンルになっております。



本作は、韓国に本社を置く株式会社NEOWIZが開発し、同社の日本国内の子会社である株式会社ゲームオンがサービスを担当いたします。



ゲームでは主人公「ぼのぼの」を含む森に住む様々な動物のともだちが数多く登場し、 キャラクターと共に、森を成長させていく 世界をお楽しみいただくことができます。



また、このゲームでは材料採集や食べ物を作るコンテンツなどもあり、アクセサリーや料理を作るかわいいキャラクターたちの姿は、眺めているだけでほっこりさせてくれます。



「サツマイモ掘り」、「海の中のトドを追い払う」などミニゲームもご用意しております。





『ぼのぼの なにしてる?』は全世界172ヵ国でリリースし、日本語や韓国語、英語など4か国語に対応しています。

『ぼのぼの なにしてる?』のグローバル正式リリースについての詳細な内容は公式SNS(https://twitter.com/bononani_pr)をご確認ください。



















●株式会社エイケンについて

ゲームオン並びにNEOWIZと本プロジェクトで協業を進める株式会社エイケン(EIKEN Co.,Ltd.)は1969年に設立された日本のアニメーション制作会社です。代表作はTV アニメーション『ぼのぼの』のほか、「サザエさん」「鉄人28号」「エイトマン」「キャプテン」「ガラスの仮面」「クッキングパパ」「コボちゃん」などがあります。



●TV アニメ【ぼのぼの】

フジテレビにて(毎週土曜日あさ5:22より)好評放送中。FOD、TVerにて見逃し配信実施中。

・アニメ 「ぼのぼの」DVD 第29巻 12月22日(金)発売予定

・コミックス 「ぼのぼの」48巻 発売中 「ぼのぼのS 1~2巻」「ぼのちゃん」シリーズ 全8巻「でぶぼの」「いぬぼの」「ぼのぼの人生相談 1~2巻」 発売中

(いずれも 竹書房 刊)



●コピーライト表記

(C)MIKIO IGARASHI/TAKESHOBO,FUJI TELEVISION,EIKEN

(C) GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.





