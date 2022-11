[株式会社光文社]

表紙・金村美玖をはじめ、アイドル、モデルが登場する充実のラインナップ。今号は"HOLIDAY"をテーマに『bis』の世界観を発信







12月1日発売の『bis』 1月号は――

●表紙・金村美玖(日向坂46) 喜びの「カバー初登場」&「巻頭特集10p」を飾る!

●頓知気さきな・滝澤エリカ・池間琉杏・筒井あやめ(乃木坂46) 韓国大特集16pでファッション、メイクをフィーチャー

●矢吹奈子(HKT48)・佐藤ノア bis版 2022年ベストコスメ発表!

●高橋海人(King & Prince) ウィンターコーデ5ルックで"新境地"に到達!?

●出口夏希 普段とは異なるファッションに身を包み、幻想的で美しい冬の時間を過ごす

●小宮有紗・本間日陽(NGT48)・牧野真莉愛(モーニング娘。'22) お気に入りのアウターを求めて

●田村保乃(櫻坂46) 可愛いものに囲まれて。癒しのマイルームをつくる

●一部のネット書店でポストカード特典あり





WINTER HOLIDAY 日常を超える、純白のホリディ 金村美玖(日向坂46)







『bis』レギュラーモデルとして毎号出演している、金村美玖さんが初めてカバーに登場! 巻頭特集では、ホワイトとシャーベットカラーが織りなすさまざまな冬のファッションを披露しています。「普段からブルー系の服が大好き」というだけあって、どのファッションも透明感あふれる金村さんにぴったり。インタビューでは、今号のテーマ「HOLIDAY」にちなんだ冬の思い出、オフの過ごし方、1st写真集のことなどについて語っています。





in the K mood もっと知りたい、今の韓国トレンド 頓知気さきな・滝澤エリカ・池間琉杏・筒井あやめ(乃木坂46)











2023年も勢いは止まらない!? 私達をずっと夢中にさせる、韓国カルチャーをフィーチャー。今注目のKファッションからニュージェネ ヨジャドルメイク、現地で話題のスポットなど見逃せないホットな情報をたっぷりお届け。頓知気さきなさん、滝澤エリカさん、池間琉杏さんがファッションに、筒井あやめさんがメイクに挑戦しています。韓国の魅力にどっぷり浸って!





BEST COSME 2022 みんなを夢中にさせたコスメが集結! 矢吹奈子(HKT48)・佐藤ノア









年末恒例の人気企画、2022年のベストコスメを発表! 今年も『bis』でおなじみのモデルや有名人に指名される凄腕ヘアメイク、美容系インフルエンサーに美容トレンドをアンケート。ビューティトピックスから、バズったトレンドメイク、みんなが愛用したコスメランキングまで、2022年の流行が一目でわかります。矢吹奈子さんと佐藤ノアさんがトレンドメイクで登場しています。





高橋海人(King & Prince) SLOW TIME 心をほぐすリュクスなホリディ



アイドル活動に加え、俳優としても活躍を見せる高橋海人さんが、bisに1年ぶり3度目の登場です。キュートで繊細、そして奔放。さまざまな個性を魅せながらも、包み込むような笑顔で誰をも癒やしてくれます。特集8pでは、エッジの効いたウィンターコーデを5ルック着用。「ファッションが好きなのでめっちゃ楽しかったです。レザーの手袋をすることがないから、新境地って感じがしました」と語っています。





出口夏希 wander off somewhere ここではないどこかへ









チャーミングなルックスと特異なパーソナリティで、私達の心を惹きつける女優・出口夏希さんが『bis』に初登場。HOLIDAYをテーマにした5ルックの衣装を身に纏い、撮影に挑んでくれました。冷たく澄んだ空気に包まれ、ひとりで在ることを慈しむ、幻想的で美しい冬の時間。そんな静かな空間に溶け込むような、出口さんの魅力を触れてみて。





SEEING MY OUTER 見初める冬アウター 小宮有紗・本間日陽(NGT48)・牧野真莉愛(モーニング娘。'22)







いよいよ冬本番。小宮有紗さん、本間日陽さん、牧野真莉愛さんがこのシーズンの主役アイテム、冬アウターに身を包み、シューティング。可愛い&おしゃれなアウターを一挙に紹介。大好きなブランドがどんなコートを出しているのか、どんなアウターが今年のトレンドなのかがわかります。あなたのお気に入りもきっと見つかるはず。





田村保乃(櫻坂46) Relaxing in my room 自分を癒す、お部屋での過ごし方







ふわふわとした可愛い笑顔が魅力の田村保乃さんが久しぶりに『bis』に登場! ホリディをお部屋で過ごす、おすすめTipsをたくさん紹介しています。ルームウエアやフレグランスからスイーツやアートまで、可愛いものに囲まれて楽しく過ごせそう。田村さんのお気に入りも紹介しています。



◆好評連載

佐藤勝利(Sexy Zone)/与田祐希(乃木坂46)/水野しず/河嶋希





一部の書店でポストカード、生写真特典あり



セブンネットショッピング限定特典 金村美玖(日向坂46) ポストカード(3種ランダム1枚)







紀伊國屋書店新潟店限定特典 本間日陽(NGT48)生写真(2種類ランダム1枚)







HMV&BOOKS限定特典 小宮有紗 生写真(2種類ランダム1枚)







星野書店近鉄パッセ店限定特典 中野愛理(SKE48)生写真(2種ランダム1枚)







◆WEBサイト、SNSでも『bis』の世界を発信中

Webサイト(https://bisweb.jp/)、ツイッター、インスタグラム(ともに@bis_web)、YouTubeチャンネル「bis Channel」(https://bit.ly/2CgFEzm)では、オリジナルコンテンツも更新中!





雑誌『bis』とは



2017年10月に隔月刊誌(偶数月の1日発売)として光文社より創刊、同時にbiswebを開設。ガーリーな心を持ち続ける人のためのファッションカルチャーマガジンとして、「甘すぎない可愛さ」を雑誌とweb、ツイッター、インスタグラム、YouTubeで発信。コアターゲットは、自分らしさを大事にする女性。独創的でアートな誌面も評判。人気の女優やアイドルも多数モデルとして登場している。



【『bis』2023年1月号詳細】

発売:光文社

発売日:2022年12月1日(木)

特別定価:730円(税込み)

※通常版、増刊ともに発売日・定価は同じです



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-16:46)