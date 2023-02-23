［マーベラス］

新キャラクター俗悪スカウトマン「TETSU」役の声優、鈴木達央さんの結果発表イベント出演が決定！



最高に美しくイカれた15名のホストたちが、最もBUZZる夜の街「ミセランド」で競い合う 音楽原作コンテンツ『ファビュラスナイト』





■謎のDJ（CV:津田健次郎）による「ホスト・ロワイヤル2023 -PRIDE- 」CM



2023年ミセランド・真のナンバーワン、極上オブ極上のホストを決める

投票型“ご指名”プロジェクト「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」が 2023/2/22 19:00より開催！



姫が選んだNo.1ホストのアドトラックがシャンパンコールと共に都内を走行！

夏には完全新曲のホスソンや、オーディオドラマにも出演！

姫が選んだNo.1ホストが中心となって2023年を駆け抜けます！



★まずは気になるホストに毎日の投票から

指名したホストの特別なお礼メッセージカードも見られるぞ🍾

⏩ https://fabulousnight.marv.jp/special/the-host-royal2023/index.php







■「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」にエントリーした最高に美しくイカれた15名のホストたち

👑神が降臨する至高の宮殿 クラブ「クロノスタシス」より

ギルガメッシュ（CV:大塚剛央）、アルジャーノン（CV:蒼井翔太）、カール（CV:佐々木喜英）、ソル（CV：増田俊樹）



🌙夜の街に輝く月明かり クラブ「トワイライト」より

千極兆司（CV:立花慎之介）、白洲（CV:古川慎）



🐴新進気鋭の暴れ馬 クラブ「ヴェンデッタ」より

緋野天魔（CV:小野 賢章）、Keith（CV:高木 朋弥）、統夜（CV:八代拓）



🌿最果ての楽園を護る クラブ「ヒメル」より

神水鶴久遠（CV:広瀬裕也）、RYO-YA（CV:中島ヨシキ）、INORIN（CV:天崎滉平）



⛩貴仕道を貫く由緒ある名門 クラブ「ネオバサラ」より

皇麗夢（CV：豊永利行）、社（CV：田所陽向）、眠兎（CV：堀江 瞬）



★担当ホストが決められない姫は「ミセランド クラブ＆ホスト診断」をお試しください！

相性診断結果ページからソロ曲やシャンパンコール動画も視聴できますよ♪

⏩ https://fabulousnight.marv.jp/special/shindan/







■まだまだ間に合う！「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」結果発表イベント＆生配信に、鈴木達央さんの追加出演が決定！

4/30（日）に行われる「ホスト・ロワイヤル」結果発表イベントは初めての観客ありで配信いたします！

会場観覧の申し込みはまだ間に合いますので、配信では伝えきれない熱気をぜひ一緒にご体験くださいね！！



＜開催情報＞

開催日時：2023年4月30日(日)15時～

開催場所：アニメイトアネックス4F(池袋)

出演者：大塚剛央さん(ギルガメシュ役)、天崎滉平さん(INORIN役)、鈴木達央さん（TETSU役）

イベント内容：トークショー、シャンパンコール実演、結果発表



★CD「Host-Song PRIDE」シリーズ アニメイト特典で

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」結果発表の生配信番組をリアル観覧いただけます。

観覧応募方法：※お申し込みは4/2（日）まで

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=108604





＜CD「Host-Song PRIDE」シリーズ詳細＞

2023年、第一弾リリースとなる『ファビュラスナイト』「Host-Song PRIDE」CDシリーズで、ついに15人それぞれのソロ楽曲が誕生！「PRIDE」の名が示す通り、15人それぞれの決意を感じる楽曲とオーディオドラマをご堪能いただけます!!



さらに『ファビュラスナイト』ならでは新シャンパンコールも収録！

ホストそれぞれの推しポイントを前面に打ち出した「男本☆シャンパンコール」をお楽しみ頂けます！



そしてCDには、

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケットを封入！

2023年の覇権を握るNo.1ホスト『ファビュラスナイト』を選ぶのは“姫”！

ホストひとりひとりの「PRIDE」に姫の「PRIDE」を賭けてご指名ください！🍾



★CDの詳細はこちらから⇒

https://fabulousnight.marv.jp/discography/index08.html





＜CD情報＞



■2023年1月25日発売

「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Hi-Tradition- クロノスタシス」

価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09332



アーティスト情報：

ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）、アルジャーノン（CV：蒼井翔太）、カール（CV：佐々木喜英）、ソル（CV：増田俊樹）、ほか



Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.PHOENIX

Lyrics , Music & Arrange：Shinnosuke

Song：ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）



2.Criminal Lover

Lyrics：藤林聖子 Music：塩原大貴

Arrange：Kotaro Egami

Song：アルジャーノン（CV：蒼井翔太）



3.パノラマクリスタルシティ

Lyrics：こだまさおり Music & Arrange：渡辺泰司

Song：カール（CV：佐々木喜英）



4.One Minute

Lyrics , Music & Arrange：MAKKA

Song：ソル（CV：増田俊樹）



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

5. The Pride of HOST ～GILGAMESH～

6. The Pride of HOST ～ALGERNON～

7. The Pride of HOST ～CARL～

8. The Pride of HOST ～SOL～

Cast：ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）、アルジャーノン（CV：蒼井翔太）、カール（CV：佐々木喜英）、ソル（CV：増田俊樹）

少年時代のギルガメッシュ（CV：榎吉麻弥）、少年時代のカール（CV：村井美里）、少年時代のソル（CV：幸村恵理）、クロノスタッフ（CV：室井海人）、 兄弟の父（CV：石井隆之）、ミセ横の少女（CV：書上春菜）



Special Feature - Bounus Tracks

9.男本☆シャンパンコール ～愛の四重奏篇～

Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Call：ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）、アルジャーノン（CV：蒼井翔太）、カール（CV：佐々木喜英）、ソル（CV：増田俊樹）

シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）

10. PHOENIX（Instrumental）

11. Criminal Lover（Instrumental）

12. パノラマクリスタルシティ（Instrumental）

13. One Minute（Instrumental）



＜封入特典＞

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）





■2023年2月1日発売



「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Sun & Moon- トワイライト」

価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09333



アーティスト情報：

千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川 慎）、ほか



Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.INVISIBLE TONIGHT

Lyrics：工藤寛顕 Music & Arrange：TO-me

Song：千極兆司（CV：立花慎之介）



2.Waning Moon

Lyrics：こだまさおり Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Song：白洲（CV：古川慎）



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

3. The Pride of HOST ～SHIRASU～

4. The Pride of HOST ～CHOUJI SENGOKU～

Cast：千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川慎）、TETSU（CV:鈴木達央）、ヘルプ（CV：室井海人）



Special Feature - Bounus Tracks

5.男本☆シャンパンコール ～黒と白の黄昏篇～

Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Call：千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川慎）

シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）

6. INVISIBLE TONIGHT（Instrumental）

7. Waning Moon（Instrumental）



＜封入特典＞

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）





■2023年2月8日発売



「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -New Generation- ヴェンデッタ」

価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09334



アーティスト情報：

緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代 拓）、ほか



Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.NO DOUBT

Lyrics , Music & Arrange：Shinnosuke

Song：緋野天魔（CV：小野賢章）



2.Unfair Dance

Lyrics：古屋真 music&arrange：渡辺泰司

Song：Keith（CV：高木朋弥）



3.INSIDE OUT

Lyrics：藤林聖子 music & arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Song：統夜（CV：八代拓）



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

4. The Pride of HOST ～TENMA HINO～

5. The Pride of HOST ～Keith～

6. The Pride of HOST ～TOUYA～

Cast：緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代拓）、TETSU（CV:鈴木達央）、

ヘルプ（CV.室井海人）、芸能事務所のマネージャー（CV.石井隆之）



Special Feature - Bounus Tracks

7.男本☆シャンパンコール ～暴虐の三銃士篇～

Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Call：緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代拓）

シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）

8. NO DOUBT（Instrumental）

9. Unfair Dance（Instrumental）

10. INSIDE OUT（Instrumental）



＜封入特典＞

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）





■2023年2月15日発売



「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Another Eden- ヒメル」

価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09335



アーティスト情報：

神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）、RYO-YA（CV：中島ヨシキ）、INORIN（CV：天崎滉平）、ほか





Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.Cold Garden

Lyrics , Music & Arrange：柊マグネタイト

Song：神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）



2.Steamy Night

Lyrics , Music & Arrange：MAKKA（SUPA LOVE）

Song：RYO-YA（CV：中島ヨシキ）



3.Fallen

Lyrics：工藤寛顕 Music & Arrange：TO-me・madoromi

Song：INORIN（CV：天崎滉平）



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

4. The Pride of HOST ～RYO-YA～

5. The Pride of HOST ～INORIN～

6. The Pride of HOST ～KUON KAMIZUKI～

Cast：神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）、RYO-YA（CV：中島ヨシキ）、INORIN（CV：天崎滉平）、TETSU（CV:鈴木達央）、

監視役のマネージャー（CV：柳田淳一）、親戚のおじさん（CV：小林康介）、男性（CV：堀金蒼平）女性（CV：真中桂子）



Special Feature - Bounus Tracks

7.男本☆シャンパンコール ～楽園の秘めゴト篇～

Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Call：神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）、RYO-YA（CV：中島ヨシキ）、INORIN（CV：天崎滉平）

シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）

8. Cold Garden（Instrumental）

9. Steamy Night（Instrumental）

10. Fallen（Instrumental）



＜封入特典＞

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）





■2023年2月22日発売



「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Tribal Japanesque- ネオバサラ」

価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09336



アーティスト情報：

皇麗夢（CV：豊永利行）、社（CV：田所陽向）、眠兎（CV：堀江 瞬）、ほか



Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.T.T.E.（Till the end）

Lyrics , Music & Arrange：MAKKA（SUPA LOVE）

Song：皇麗夢（CV：豊永利行）



2.疵痕に咲く花

Lyrics：eNu Music：SIMONSAYS Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Song：社（CV：田所陽向）



3.You know? ALICE

Lyrics：古谷真 Music & Arrange：近藤圭一 (SUPA LOVE)

Song：眠兎（CV：堀江瞬）



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

4. The Pride of HOST ～MINT～

5. The Pride of HOST ～YASHIRO～

6. The Pride of HOST ～REIMU SUMERAGI～

Cast：皇麗夢（CV：豊永利行）、社（CV：田所陽向）、眠兎（CV：堀江瞬）

ヘルプ（CV：小林康介）、ヘルプ（CV：堀金蒼平）



Special Feature - Bounus Tracks

7.男本☆シャンパンコール ～美勢台国心中篇～

Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Call：皇麗夢（CV：豊永利行）、社（CV：田所陽向）、眠兎（CV：堀江瞬）

シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）

8. T.T.E.（Till the end）（Instrumental）

9. 疵痕に咲く花（Instrumental）

10. You know? ALICE（Instrumental）



＜封入特典＞

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）



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