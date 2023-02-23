緋野天魔（CV:小野賢章）3連覇なるか!?姫の“ご指名”でア…
［マーベラス］
新キャラクター俗悪スカウトマン「TETSU」役の声優、鈴木達央さんの結果発表イベント出演が決定！
最高に美しくイカれた15名のホストたちが、最もBUZZる夜の街「ミセランド」で競い合う 音楽原作コンテンツ『ファビュラスナイト』
■謎のDJ（CV:津田健次郎）による「ホスト・ロワイヤル2023 -PRIDE- 」CM
2023年ミセランド・真のナンバーワン、極上オブ極上のホストを決める
投票型“ご指名”プロジェクト「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」が 2023/2/22 19:00より開催！
姫が選んだNo.1ホストのアドトラックがシャンパンコールと共に都内を走行！
夏には完全新曲のホスソンや、オーディオドラマにも出演！
姫が選んだNo.1ホストが中心となって2023年を駆け抜けます！
★まずは気になるホストに毎日の投票から
指名したホストの特別なお礼メッセージカードも見られるぞ🍾
⏩ https://fabulousnight.marv.jp/special/the-host-royal2023/index.php
■「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」にエントリーした最高に美しくイカれた15名のホストたち
👑神が降臨する至高の宮殿 クラブ「クロノスタシス」より
ギルガメッシュ（CV:大塚剛央）、アルジャーノン（CV:蒼井翔太）、カール（CV:佐々木喜英）、ソル（CV：増田俊樹）
🌙夜の街に輝く月明かり クラブ「トワイライト」より
千極兆司（CV:立花慎之介）、白洲（CV:古川慎）
🐴新進気鋭の暴れ馬 クラブ「ヴェンデッタ」より
緋野天魔（CV:小野 賢章）、Keith（CV:高木 朋弥）、統夜（CV:八代拓）
🌿最果ての楽園を護る クラブ「ヒメル」より
神水鶴久遠（CV:広瀬裕也）、RYO-YA（CV:中島ヨシキ）、INORIN（CV:天崎滉平）
⛩貴仕道を貫く由緒ある名門 クラブ「ネオバサラ」より
皇麗夢（CV：豊永利行）、社（CV：田所陽向）、眠兎（CV：堀江 瞬）
★担当ホストが決められない姫は「ミセランド クラブ＆ホスト診断」をお試しください！
相性診断結果ページからソロ曲やシャンパンコール動画も視聴できますよ♪
⏩ https://fabulousnight.marv.jp/special/shindan/
■まだまだ間に合う！「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」結果発表イベント＆生配信に、鈴木達央さんの追加出演が決定！
4/30（日）に行われる「ホスト・ロワイヤル」結果発表イベントは初めての観客ありで配信いたします！
会場観覧の申し込みはまだ間に合いますので、配信では伝えきれない熱気をぜひ一緒にご体験くださいね！！
＜開催情報＞
開催日時：2023年4月30日(日)15時～
開催場所：アニメイトアネックス4F(池袋)
出演者：大塚剛央さん(ギルガメシュ役)、天崎滉平さん(INORIN役)、鈴木達央さん（TETSU役）
イベント内容：トークショー、シャンパンコール実演、結果発表
★CD「Host-Song PRIDE」シリーズ アニメイト特典で
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」結果発表の生配信番組をリアル観覧いただけます。
観覧応募方法：※お申し込みは4/2（日）まで
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=108604
＜CD「Host-Song PRIDE」シリーズ詳細＞
2023年、第一弾リリースとなる『ファビュラスナイト』「Host-Song PRIDE」CDシリーズで、ついに15人それぞれのソロ楽曲が誕生！「PRIDE」の名が示す通り、15人それぞれの決意を感じる楽曲とオーディオドラマをご堪能いただけます!!
さらに『ファビュラスナイト』ならでは新シャンパンコールも収録！
ホストそれぞれの推しポイントを前面に打ち出した「男本☆シャンパンコール」をお楽しみ頂けます！
そしてCDには、
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケットを封入！
2023年の覇権を握るNo.1ホスト『ファビュラスナイト』を選ぶのは“姫”！
ホストひとりひとりの「PRIDE」に姫の「PRIDE」を賭けてご指名ください！🍾
★CDの詳細はこちらから⇒
https://fabulousnight.marv.jp/discography/index08.html
＜CD情報＞
■2023年1月25日発売
「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Hi-Tradition- クロノスタシス」
価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09332
アーティスト情報：
ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）、アルジャーノン（CV：蒼井翔太）、カール（CV：佐々木喜英）、ソル（CV：増田俊樹）、ほか
Host-Song - A song of pride for each and every one of them
1.PHOENIX
Lyrics , Music & Arrange：Shinnosuke
Song：ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）
2.Criminal Lover
Lyrics：藤林聖子 Music：塩原大貴
Arrange：Kotaro Egami
Song：アルジャーノン（CV：蒼井翔太）
3.パノラマクリスタルシティ
Lyrics：こだまさおり Music & Arrange：渡辺泰司
Song：カール（CV：佐々木喜英）
4.One Minute
Lyrics , Music & Arrange：MAKKA
Song：ソル（CV：増田俊樹）
Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas
5. The Pride of HOST ～GILGAMESH～
6. The Pride of HOST ～ALGERNON～
7. The Pride of HOST ～CARL～
8. The Pride of HOST ～SOL～
Cast：ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）、アルジャーノン（CV：蒼井翔太）、カール（CV：佐々木喜英）、ソル（CV：増田俊樹）
少年時代のギルガメッシュ（CV：榎吉麻弥）、少年時代のカール（CV：村井美里）、少年時代のソル（CV：幸村恵理）、クロノスタッフ（CV：室井海人）、 兄弟の父（CV：石井隆之）、ミセ横の少女（CV：書上春菜）
Special Feature - Bounus Tracks
9.男本☆シャンパンコール ～愛の四重奏篇～
Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Call：ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）、アルジャーノン（CV：蒼井翔太）、カール（CV：佐々木喜英）、ソル（CV：増田俊樹）
シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）
10. PHOENIX（Instrumental）
11. Criminal Lover（Instrumental）
12. パノラマクリスタルシティ（Instrumental）
13. One Minute（Instrumental）
＜封入特典＞
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）
■2023年2月1日発売
「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Sun & Moon- トワイライト」
価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09333
アーティスト情報：
千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川 慎）、ほか
Host-Song - A song of pride for each and every one of them
1.INVISIBLE TONIGHT
Lyrics：工藤寛顕 Music & Arrange：TO-me
Song：千極兆司（CV：立花慎之介）
2.Waning Moon
Lyrics：こだまさおり Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Song：白洲（CV：古川慎）
Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas
3. The Pride of HOST ～SHIRASU～
4. The Pride of HOST ～CHOUJI SENGOKU～
Cast：千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川慎）、TETSU（CV:鈴木達央）、ヘルプ（CV：室井海人）
Special Feature - Bounus Tracks
5.男本☆シャンパンコール ～黒と白の黄昏篇～
Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Call：千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川慎）
シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）
6. INVISIBLE TONIGHT（Instrumental）
7. Waning Moon（Instrumental）
＜封入特典＞
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）
■2023年2月8日発売
「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -New Generation- ヴェンデッタ」
価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09334
アーティスト情報：
緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代 拓）、ほか
Host-Song - A song of pride for each and every one of them
1.NO DOUBT
Lyrics , Music & Arrange：Shinnosuke
Song：緋野天魔（CV：小野賢章）
2.Unfair Dance
Lyrics：古屋真 music&arrange：渡辺泰司
Song：Keith（CV：高木朋弥）
3.INSIDE OUT
Lyrics：藤林聖子 music & arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Song：統夜（CV：八代拓）
Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas
4. The Pride of HOST ～TENMA HINO～
5. The Pride of HOST ～Keith～
6. The Pride of HOST ～TOUYA～
Cast：緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代拓）、TETSU（CV:鈴木達央）、
ヘルプ（CV.室井海人）、芸能事務所のマネージャー（CV.石井隆之）
Special Feature - Bounus Tracks
7.男本☆シャンパンコール ～暴虐の三銃士篇～
Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Call：緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代拓）
シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）
8. NO DOUBT（Instrumental）
9. Unfair Dance（Instrumental）
10. INSIDE OUT（Instrumental）
＜封入特典＞
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）
■2023年2月15日発売
「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Another Eden- ヒメル」
価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09335
アーティスト情報：
神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）、RYO-YA（CV：中島ヨシキ）、INORIN（CV：天崎滉平）、ほか
Host-Song - A song of pride for each and every one of them
1.Cold Garden
Lyrics , Music & Arrange：柊マグネタイト
Song：神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）
2.Steamy Night
Lyrics , Music & Arrange：MAKKA（SUPA LOVE）
Song：RYO-YA（CV：中島ヨシキ）
3.Fallen
Lyrics：工藤寛顕 Music & Arrange：TO-me・madoromi
Song：INORIN（CV：天崎滉平）
Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas
4. The Pride of HOST ～RYO-YA～
5. The Pride of HOST ～INORIN～
6. The Pride of HOST ～KUON KAMIZUKI～
Cast：神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）、RYO-YA（CV：中島ヨシキ）、INORIN（CV：天崎滉平）、TETSU（CV:鈴木達央）、
監視役のマネージャー（CV：柳田淳一）、親戚のおじさん（CV：小林康介）、男性（CV：堀金蒼平）女性（CV：真中桂子）
Special Feature - Bounus Tracks
7.男本☆シャンパンコール ～楽園の秘めゴト篇～
Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Call：神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）、RYO-YA（CV：中島ヨシキ）、INORIN（CV：天崎滉平）
シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）
8. Cold Garden（Instrumental）
9. Steamy Night（Instrumental）
10. Fallen（Instrumental）
＜封入特典＞
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）
■2023年2月22日発売
「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Tribal Japanesque- ネオバサラ」
価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09336
アーティスト情報：
皇麗夢（CV：豊永利行）、社（CV：田所陽向）、眠兎（CV：堀江 瞬）、ほか
Host-Song - A song of pride for each and every one of them
1.T.T.E.（Till the end）
Lyrics , Music & Arrange：MAKKA（SUPA LOVE）
Song：皇麗夢（CV：豊永利行）
2.疵痕に咲く花
Lyrics：eNu Music：SIMONSAYS Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Song：社（CV：田所陽向）
3.You know? ALICE
Lyrics：古谷真 Music & Arrange：近藤圭一 (SUPA LOVE)
Song：眠兎（CV：堀江瞬）
Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas
4. The Pride of HOST ～MINT～
5. The Pride of HOST ～YASHIRO～
6. The Pride of HOST ～REIMU SUMERAGI～
Cast：皇麗夢（CV：豊永利行）、社（CV：田所陽向）、眠兎（CV：堀江瞬）
ヘルプ（CV：小林康介）、ヘルプ（CV：堀金蒼平）
Special Feature - Bounus Tracks
7.男本☆シャンパンコール ～美勢台国心中篇～
Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Call：皇麗夢（CV：豊永利行）、社（CV：田所陽向）、眠兎（CV：堀江瞬）
シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）
8. T.T.E.（Till the end）（Instrumental）
9. 疵痕に咲く花（Instrumental）
10. You know? ALICE（Instrumental）
＜封入特典＞
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）
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