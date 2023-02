[海と日本プロジェクト広報事務局]

「美味しく飲んで食べて、環境保全! 2023年2月7日(火)より九州限定」



海と日本プロジェクトinふくおか実行委員会は、海と日本プロジェクトの趣旨にご賛同いただいた「株式会社ふくれん」と“つくるをつなぐ”をコンセプトとする地域ブランド「NAKED」(同社)との共同で、環境問題に貢献できるカラフルスムージーを開発しました。さらに第2弾となる今回は、(株)ふくれん・(株)フランソア・NAKEDの三者と海と日本プロジェクトinふくおか実行委員会がタッグを組んだ新感覚スイーツ「マフィロン」も登場し昨年の第1弾からパワーアップしたラインナップとなっています。

そしてこの度同社らより2023年2月7月(火)から九州(沖縄除く)「セブン-イレブン」「ゆめタウン」「ゆめマート」「ルミエール」にて、数量限定で販売を開始いたします。この取り組みは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。







(株)ふくれんは、福岡の産地を応援、持続可能な県内生産を目指して、日本財団「海と日本プロジェクト」が取り組んでいるプロジェクト「CHANGE FOR THE BLUE」に賛同し、2021年に初めて環境に配慮した飲料に挑戦。原料からパッケージまで環境に配慮したことで、JNNネットワーク受賞、日本パッケージコンテストを受賞。



第2弾となる今回は、“つくるをつなぐ“をコンセプトに、海や山のつくり手と消費者を繋ぐプロジェクトを手掛ける地域ブランド「NAKED」と共同で商品開発を行い、NAKED監修の他アイテム((株)フランソアとの共同開発となる新感覚スイーツ「マフィロン」)とのコラボレーションも実施しています。



カラフルスムージーでは万が一、容器が海や陸に落ちてしまっても、海中や土中で水と二酸化炭素に生分解されるエコストローを使用。原料は地産地消を実現し、野菜の出荷時に出る端材や規格外野菜、(株)ふくれんのジュース製造時に出るおからや人参パルプも積極的に使用。また、丸ごと使用できる茶葉は環境にも優しく、お茶離れと言われる昨今、福岡の特産である八女茶ファンを増やすのを目標に、八女茶のほうじ茶にもチャレンジしました。



新感覚スイーツ・マフィロンでは、カラフルスムージー製造に使用するあまおうやほうじ茶も活用。マフィロンでも、原料の無駄をなくすため、(株)フランソアが福岡県豆腐工場から豆腐製造時に出るおからを独自加工したペーストを使用し循環資源の輪を広げました。



パッケージは、福岡県出身のポップカルチャーを牽引する1人でもあるNONCHELEEE氏が、実際の生産者をモデルにし、インパクトあるデザインで、生産者を応援しています。



【コラボアイテム概要】









◆野菜・果実のスムージー GREEN 200ML



《特徴》

・福岡県産キウイ使用・食物繊維・乳酸菌入り・1本で野菜1食120g分使用

・フードロス削減の観点から、人参、大豆を搾った際の副産物

(人参の繊維質、おから)を活用



《原料》

福岡県産:ケール、なばな、キャベツ、レタス、キウイフルーツ

大豆、八女抹茶、アスパラガス

九州産:黄色人参、ほうれん草、こまつな、バジル

国産:りんご



◆野菜・果実のスムージー PINK 200ML



《特徴》

・福岡県産すもも使用・食物繊維・乳酸菌入り・1本で野菜120g分

・フードロス削減の観点から、人参、大豆を搾った際の副産物

(人参の繊維質、おから)を活用



《原料》

福岡県産:トマト・すもも・いちじく・柿・いちご・大豆

九州産:にんじん・ヤーコン・紫芋・ビーツ・アカジゾ

国産:りんご



◆豆乳飲料ほうじ茶ラテ BROWN 200ML



《特徴》

・福岡県八女産ほうじ茶・大豆使用・大豆イソフラボン入り・香料不使用



《原料》

福岡県産大豆











◆マフィロン(あまおういちご&八女ほうじ茶)





《特徴》

下は、おからペースト入りのマフィン生地でしっとり。

上は、博多あまおういちごの濃縮果汁と福岡八女産ほうじ茶のパウダーを贅沢に使用し、サクサク。 同時に食べると、その食感がやみつきに。

・保存料不使用



《原料》

・福岡県八女産ほうじ茶 ・福岡県あまおういちご

・九州産ふくゆたか無調整豆乳 ・豆乳生おからペースト



<団体概要>

団体名称 :海と日本プロジェクトinふくおか実行委員会

URL : https://fukuoka.uminohi.jp/

活動内容 :福岡県内の企業や自治体と連携を図り、県民が海洋ゴミに対して県民が自分ごと化できることを目的とし、県内清掃や商品開発、イベントなどを行っている。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

様々な形で日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、ことも立ちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/







