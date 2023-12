[J-WAVE(81.3FM)]





ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、2024年1月1日(月・祝)9:00~17:55、2023年の東京No.1ヒットソングを決める特別番組『J-WAVE NEW YEAR SPECIAL SAISON CARD TOKIO HOT 100 THE ANNUAL COUNT DOWN SLAM JAM 2023』を、クリス・ペプラーのナビゲートで放送いたします。



1988年の開局時から毎週日曜日に放送しているプログラム『TOKIO HOT 100』(日曜13:00~16:54 ナビゲーター:クリス・ペプラー)。J-WAVE全番組のオンエア回数に加え、ビルボードJAPANの協力により各音楽ストリーミングサービスのデータ、ダウンロードデータ、動画再生回数データ、CDセールスデータ、SNSポストデータをポイント計算し、トップ100曲をカウントダウンしています。



1月1日(月・祝)の特番では、J-WAVEが厳選した2023年を象徴する究極のヒットソング100曲を、朝から9時間かけて生放送カウントダウン! 2023年の東京No.1ヒットソングをお届けするほか、2024年の音楽シーンを先取りしご紹介します。さらに、新年ならではのスペシャルコンテンツもご用意しています。



J-WAVE35周年を振り返る、スペシャル対談



J-WAVEは、2023年に開局35周年を迎えました。開局当初からJ-WAVEでナビゲーターを務めてきたクリス・ペプラーと、ジョン・カビラのスペシャル対談をオンエアに先駆けて実施。1988年の開局から現在までの35年の歴史を振り返る、二人にしか語ることのできない貴重なトークの模様をお届けします。





クリス・ペプラー、ジョン・カビラ国内外のアーティストからお年玉メッセージ



「TOKIO HOT 100」年間チャートにエントリーした国内外のアーティストから届いた、お年玉メッセージをオンエアします。



▼コメントゲスト

<国内> imase、iri、水曜日のカンパネラ、BE:FIRST、羊文学and more!

<国外> CHVRCHES、FLO、ジョン・バティステ、ミイナ・オカベ



クイズ正解者にお年玉をプレゼント



年間チャート発表の合間に、エントリーアーティストや楽曲にまつわる3択クイズを実施いたします。参加者には、クリス・ペプラーがセレクトしたお年玉プレゼントに加え、さらに正解するとAmazonギフトカード1万円を大放出! さらに、年間チャート1位予想クイズも実施! 年間1位を当てた方の中から1名様に、豪華トロフィーをプレゼントします。



2023年の東京No.1ヒットソングはどの曲になるのか? 開局35周年を迎えた、J-WAVEを支えたナビゲーター同士のスペシャルな対談など、いつも以上に華々しく展開する新年特番をお聴き逃しなく!





【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:J-WAVE NEW YEAR SPECIAL SAISON CARD TOKIO HOT 100 THE ANNUAL COUNT DOWN SLAM JAM 2023

放送日時:2024年1月1日(月・祝)9:00~17:55

ナビゲーター:クリス・ペプラー

番組HP:https://www.j-wave.co.jp/holiday/20240101/

番組Twitter:http://twitter.com/tokio_hot100

番組ハッシュタグ:#tokiohot100



