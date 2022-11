[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

期間中ゲームにログインで「原チャの総長・佐野 万次郎」をゲット!



『サモンズボード』は、TVアニメ『東京リベンジャーズ』との初コラボを、本日、2022年11月17日(木)より開催いたします。





▶▶『サモンズボード』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20221117sbpt01



https://sb.gungho.jp/member/collabo/tokyo-revengers/



▼『東京リベンジャーズ』コラボ概要▼



お知らせメールで「原チャの総長・佐野 万次郎」をゲット!







コラボ期間中、ゲームにログインすると「原チャの総長・佐野 万次郎」をお知らせメールにお届けします。





コラボログインボーナス開催!







ログインすると『東京リベンジャーズ』コラボのキャラクターが手に入る「ログボガチャ」を最大5回まわすことができます。さらに、最大で「光結晶」15個(コラボガチャ3回分)もゲットできます。





コラボガチャ「東京リベンジャーズ」が登場!















「最強の男・佐野 万次郎」「龍の刺青・龍宮寺 堅」「諦めない男気・花垣 武道」がピックアップキャラクタ―としてラインナップするコラボガチャが登場します。コラボガチャ「東京リベンジャーズ」をまわした回数に応じて、特別なラインナップのキャラクターが的中する「キャンペーンガチャ」をまわすことができます。



▼まわした回数 / 景品









アニメをモチーフにしたコラボダンジョンが出現!







「喧嘩賭博の公園」や「二中近くの倉庫街」など、原作で数々の喧嘩が繰り広げられてきた舞台をモチーフにしたコラボダンジョンが多数出現します。



【神】級ダンジョン「廃車場」をクリアすると「芭流覇羅のNo.3・羽宮 一虎」を、【神】級「武蔵神社駐車場」をクリアすると「芭流覇羅副総長・半間 修二」を必ずゲットすることができます。



コラボダンジョンや探索などをお楽しみいただき、交換所で使用できるイベントポイント「東卍の旗」をたくさん集めましょう。





交換所にコラボキャラクターがラインナップ!







交換所では、サモンクリスタルと「お祭りデート・武道&日向」を、イベントポイントと「甚平の総長・佐野 万次郎」や「名探偵・橘 日向」などを、それぞれ交換することができます。

イベントポイントは、対象のコラボダンジョンをクリアすると入手できます。あわせてお楽しみください。





コラボ記念キャンペーンがスタート!



現在実施中のキャンペーンに加え、本日より「スクリーンショットツイートキャンペーン」と「ログインキャンペーン」がスタートします。各キャンペーンの詳細は特設サイトをご確認ください。











「マイキー」や「武道」「ドラケン」たちとともに、『サモンズボード』とのコラボをどうぞお楽しみください。



【『東京リベンジャーズ』コラボ開催期間】

2022年11月17日(木)メンテナンス後 ~ 2022年12月1日(木)13:59









▶▶『サモンズボード』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20221117sbpt01







『サモンズボード』基本情報







タイトル: サモンズボード

ジャンル: ボードゲーム・RPG

対応機種: Android OS 6.0以上、iOS 12.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト: https://sb.gungho.jp/

特徴:サモンズボード!それは4×4の召喚盤の中で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!

コピーライト表記:

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

※Android™およびGoogle Playは、Google LLC の商標、または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/17-14:46)