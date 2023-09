[ベネリック株式会社]

ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武)は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもとに運営する、大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』の「魔法ワールド(Wizarding World)」オフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter - Mahou Dokoro)」を、名古屋市栄の複合商業施設「オアシス21」(所在地:名古屋市東区)に2023年9月29日(金)にオープンいたします。







■「ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店」について

「ハリー・ポッター マホウドコロ」は「魔法ワールド(Wizarding World)」オフィシャル商品を専門に取り扱うショップです。“ちょっと身近な魔法界”をコンセプトに、「魔法ワールド」の商品にいつでもどんな時にも触れられる場所を目指して、「魔法ワールド」の世界を身近に感じられるような生活雑貨やアパレルなどの商品ラインアップを揃えています。

栄公園店のエントランスは「魔法ワールド」に登場する装飾や小物をイメージし、店内は、ローブやカバンなどの服飾アイテムを中心に揃えるイギリスの老舗テーラー風のコーナーや、ホグワーツ魔法魔術学校の校内にある階段や魔法使いの肖像画、大広間のステンドグラス風の装飾など、ホグワーツ魔法魔術学校をイメージしたこだわりの詰まった空間となっています。

また、 オープンを記念して、店内で6,600円以上をお買い上げのお客様へ、お買い上げ特典として「オリジナルトートバッグ」(非売品)をご用意しております。また、オープンに合わせて発売になる新商品情報は追って続報で公開いたします。

「魔法ワールド」とのつながりを感じられる「ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店」で、ぜひあなたのお気に入りのアイテムを見つけてみてください。







■店舗情報







名称:ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店

所在地:オアシス21 B1F (愛知県名古屋市東区東桜1-11-1)

営業時間:10:00~21:00 ※施設に準じる

坪数:42坪

オープン予定日:2023年9月29日(金)











■オープン記念のお買い上げ特典について





その1

期間:2023年9月29日(金)~ なくなり次第終了

対象:お買い上げ金額が6,600円以上(税込)のお客さま

内容:「オリジナルトートバッグ」(非売品)をプレゼント

サイズ:W300×H350mm

対象店舗:ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店

※1会計につきおひとつのお渡し











その2

内容:全5種類の「ショップカード」(非売品)をお一つプレゼント

対象:お買い上げ金額が3,300円以上(税込)のお客さま

対象店舗:ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店を含む、ハリー・ポッター マホウドコロ各店

備考:なくなり次第終了、オンラインショップではランダムでのお渡しとなります。



■ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店で販売予定のおすすめ商品

ハリー・ポッター マホウドコロ限定仕様の音声に連動して反応する杖や着心地にこだわった各寮のローブ。「魔法ワールド」の世界を楽しめる商品を多数ご用意しております。





商品名:ハリー・ポッター 音声認識 魔法の杖 ハリー・ポッターver.

価格:5,500円(税込)

サイズ:W400×H38mm

音声を認識して、様々な呪文を唱えると反応する『ハリー・ポッター』の杖。杖専用の収納袋が付属します。魔法(言葉)で反応する、ファン待望の杖です。











商品名:ハリー・ポッター 寮生Premiumローブ(全4種)

グリフィンドール / スリザリン / レイブンクロー / ハッフルパフ

価格:各18,920円(税込)

サイズ展開:M(着丈120×肩幅38cm)、L(着丈130×肩幅48cm)

着心地のよい素材を厳選し、仕様にもこだわったプレミアムなローブです。

襟元には寮の特性がデザインされたプリントネームが付いています。



■「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter - Mahou Dokoro)」について

「Harry Potter - Mahou Dokoro」にようこそ。

ハリー・ポッター マホウドコロは毎日の暮らしに少しだけ魔法を感じられるエッセンスをつめこんだ素敵なアイテムがそろう場所。

どうぞゆっくりしていってくださいね。



ショップコンセプト

作品に触れるたび、心いっぱいに広がる興奮と感動、そして感じた友情と勇気の力。

いつでもあの世界があこがれだった、いつの日も物語に夢中だった、いつか彼らのようになりたかった…。

あの頃感じていた「魔法ワールド(Wizarding World)」の商品に、いつでも、どんな時にも触れられる場所を目指しています。

心躍る商品や「魔法ワールド(Wizarding World)」とのつながりを感じられるアイテムを厳選し、日本の四季に合わせた品ぞろえで “ちょっと身近な魔法界”より、あなたのお気に入りをお届けしてまいります。







既存店舗情報

店舗名称 :ハリー・ポッター マホウドコロ

赤坂 Wizarding World Street店

所在地 :赤坂Bizタワー 1F(東京都港区赤坂5-3-1)

営業時間 :11:00~21:00

※施設の状況により営業時間は変更となる場合がございます。

※入店に日時指定の予約が必要となる場合がございます。



開催中のPOPUP STORE情報

店舗名称:ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in ラゾーナ川崎プラザ

開催期間:2023年4月14日(金)~2023年10月9日(祝・月)

開催地:ラゾーナ川崎プラザ 3F (神奈川県川崎市幸区堀川町72−1)

営業時間:10:00~21:00







オンラインショップ

店舗名称:ハリー・ポッター マホウドコロ

URL:http://www.harrypotter-mahou-dokoro-benelic.com/

オンラインショップでは、お好きな寮を選択し、登録することでそれぞれの紋章をモチーフにしたヘッダーなどが楽しめます。

※初回登録時にご自身で選んだ寮を変更することはできません。





SNSでの最新商品情報

【「魔法ワールド」スタイル公式X(旧Twitter)】

@wizardingwst_jp

URL:https://twitter.com/wizardingwst_jp

「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」シリーズ「#魔法ワールド」のグッズやショップ情報をお届けする公式X(旧Twitter)アカウントです。



「魔法ワールド」とは

少年だったハリー・ポッターが、キングスクロス駅の9と3/4番ホームに連れて来られてから年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険はポップカルチャーに広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。8作もの大ヒット映画となった『ハリー・ポッター』シリーズは、人々の生活に魔法の物語を届け、「魔法ワールド」は世界中で最も愛されるフランチャイズの一つとなりました。



更に、壮大な世界は、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作品、数々の賞に輝く舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、最先端をいくポートキー・ゲームズのビデオ&モバイルゲーム、革新的なコンシューマープロダクツ、4つのテーマパークを含むスリリングなライブ・エンターテイメント、そして洞察に満ちた展覧会へと広がりを見せています。

また、ワーナー・ブラザース「魔法ワールド」エクスペリエンスのポートフォリオには、最新のフラッグシップストア「ハリー・ポッター ニューヨーク」、「スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」も含まれます。



「魔法ワールド」はこれからも進化を続け、新鮮で心躍る魔法の世界へハリー・ポッターファンを引き込み、世界中のファンコミュニティそして次世代の人々を、自らが魔法を発見する冒険へご招待します。



ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツについて

ワーナー・ブラザースコンシューマープロダクツ(WBCP)は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBCPは、DC、魔法ワールド、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。



WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)



